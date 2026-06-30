Erfaren Bilvårdsspecialist / Bilrekondare sökes Heltid
Humsieh, Taysir / Städarjobb / Båstad Visa alla städarjobb i Båstad
2026-06-30
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Humsieh, Taysir i Båstad Publiceringsdatum2026-06-30Om företaget
Steam & Shine Sweden Car Wash har sedan 2015 erbjudit professionell bilvård i Båstad med omnejd. Vi är specialiserade på handtvätt, rekonditionering, lackkorrigering, keramiska lackskydd och däckservice. Med fokus på kvalitet, noggrannhet och kundservice hjälper vi både privatpersoner och företag att hålla sina fordon i toppskick.
Vi är Ceramic Pro Elite Dealer Båstad och arbetar med några av marknadens främsta produkter inom keramiska lackskydd. Under de senaste åren har vi även haft förtroendet att ansvara för bilvården åt BMW Sverige under Aurora Scandinavian Concours, där vi arbetat med några av Sveriges mest exklusiva och unika fordon.Om tjänsten
Vi söker nu en erfaren bilvårdsspecialist som vill bli en del av vårt team.
Tjänsten är en heltidsanställning med 6 månaders provanställning, med goda möjligheter till tillsvidareanställning för rätt person.Dina arbetsuppgifter
Handtvätt och rekonditionering
Invändig och utvändig bilvård
Maskinpolering och lackkorrigering
Applicering av keramiska lackskydd
Kundbemötande
Däckservice (meriterande)
Vi söker dig som
Har erfarenhet av professionell bilvård och rekond.
Är noggrann, ansvarstagande och har ett öga för detaljer.
Kan arbeta självständigt och i team.
Har B-körkort.
Trivs med kundkontakt och vill leverera service av hög kvalitet.
Meriterande
Erfarenhet av däckservice (däckskifte, balansering och däckhotell).
Erfarenhet av maskinpolering och lackkorrigering.
Vi erbjuder
Heltidsanställning.
6 månaders provanställning med möjlighet till tillsvidareanställning.
Ett varierande arbete med allt från vardagsbilar till exklusiva premiumfordon.
Möjlighet att utvecklas inom professionell bilvård och arbeta med produkter från Ceramic Pro.
Ett engagerat team med höga kvalitetskrav och en passion för bilvård.Så ansöker du
Urval sker löpande, så skicka gärna in din ansökan redan idag. Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-30
E-post: info@steamshine.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jobbansökan". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Humsieh, Taysir
, https://www.steamshine.se/
Tomtaholmsvägen 8 (visa karta
)
269 41 ÖSTRA KARUP Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Steam & Shine Sweden Car Wash Kontakt
VD/Grundare
Taysir Humsieh info@steamshine.se 0760766562 Jobbnummer
9985395