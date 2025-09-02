Erfaren Automationsingenjör
Företagsbeskrivning
AFRY erbjuder tjänster inom teknik, design, digitalisering och rådgivning. Vi är hängivna experter inom industri, energi- och infrastruktur, som skapar värde för kommande generationer. AFRY har en global räckvidd med djupa rötter i Norden. Tillsammans accelererar vi omställningen till ett mer hållbart samhälle.
Du kommer tillhöra AFRY Advanced Automation. Med över 600 engagerade medarbetare i Sverige hjälper vi våra kunder med avancerade tekniska lösningar samtidigt som vi är på väg in i en omställning inom industrin mot en grönare framtid och mer digitaliserad värld.
Vi här i Halmstad är ett team på 70 personer med bred teknisk kompetens. Hos oss kombinerar vi professionellt samarbete med en inkluderande och positiv kultur och vår varierande kundbas ger dig möjligheten att arbeta med intressanta projekt inom flera branscher. Tillsammans ser vi till att stötta varandra, dela kunskap och samtidigt ha roligt på jobbet!
Nu söker vi en automationsingenjör med erfarenhet inom PLC, SCADA, DCS-programmering och/eller elkonstruktion. Kvalifikationer
Kompetens kommer som vi alla vet i olika form och förpackning, men det som förenar oss på Advanced Automation är att vi alla ser oss som Brave, Devoted, Teamplayers. Det betyder att vi gillar att samarbeta med varandra, snarare än att konkurrera, och att vi är drivna och nyfikna på att hela tiden lära oss nya saker.
Vi behöver tillsammans skapa rätt förutsättningar för att du skall lyckas och vi värdesätter din samarbets- och kommunikationsförmåga samt ditt initiativtagande. Vi tror att du trivs med att arbeta i en kreativ miljö där du får arbeta med flera problemställningar samtidigt.
Utöver dessa personliga kompetenser söker vi dig som har:
Lämplig teknisk utbildning eller motsvarande relevant erfarenhet.
Flera års erfarenhet som automationsingenjör eller inom elkonstruktion, PLC-programmering och/eller HMI/SCADA/DCS-programmering inom industriell verksamhet.
Erfarenhet av idrifttagande av styr- och drivsystem.
Förmåga att kommunicera väl i svenska och engelska.
B-körkort.
Vi ser det som meriterande om du verkat som uppdragsledare eller besitter annan erfarenhet inom ledarskap.
Ytterligare information
Sista dag att ansöka är 2025-09-30, urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Är du nyfiken på att höra mer om tjänsten eller har frågor? Hör gärna av dig till oss!
Mattias Krantz, Section Manager Automation Halmstad Mattias.Krantz@afry.com
Den här rekryteringen sköts internt av oss på AFRY och vi undanber oss vänligen kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
På AFRY driver vi förändring i allt vi gör. Vi anser att förändring sker när modiga idéer möts, när vi samarbetar, skapar innovation och omfamnar kreativa lösningar, det är så vi skapar framtiden. Vi söker konstant kvalificerade kandidater som vill ansluta sig till våra inkluderande team runt om i världen. Bli en del av oss och påskynda den gröna omställningen Ersättning
