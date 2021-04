Erfaren assistent med lust att växa - Vällingby - Assistans I Balans I Sverige AB - Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stockholm

Prenumerera på nya jobb hos Assistans I Balans I Sverige AB

Assistans I Balans I Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm2021-04-15Jag är en 25årig tjej som gillar att busa, dansa, läsa och spela spel. Jag går ut och rör på mig varje dag, kanske promenerar till en lekplats så att jag kan gunga lite. Jag har vissa motoriska svårigheter, men jag jobbar hårt för att vara så stark och rörlig som det bara går.Jag söker en assistent som kan komplettera mig. Jag gillar att göra samma saker varje dag och det kan ibland vara svårt för mig att testa nya saker. Så min assistent behöver vara inspirerande och kreativ för att fånga mitt intresse.Jag behöver en assistent som kan hjälpa mig med det mesta, att skapa den struktur och trygghet som jag ibland har svårt att skapa själv. Du behöver hjälpa mig med allt runtomkring mig så att jag får utrymme att vara den härliga person jag är. Jag är positivt lagd och är generellt en väldigt glad person som har nära till skratt. Nästan allt kan bli kul med rätt inställning och mina assistenter är ofta lika busiga som jag. Vi gör alla så gott vi kan och med lite hjälp och pepp från mina assistenter finns det inga begränsningar för vad jag kan åstadkomma.Jag bor i en lägenhet i Vällingby. Jag bor själv men mina assistenter är alltid med mig dag som natt, hemma, på min dagliga verksamhet och på alla andra aktiviteter och äventyr jag tar för mig. För att må bra behöver jag veta vad som förväntas av mig och förutsägbarhet från personerna i min omgivning, så punktlighet och god framförhållning är viktigt både för mig och för assistentgruppen. En av mina absoluta favoritaktiviteter är att åka till min dagliga verksamhet så den assistent jag letar efter hoppas jag kan jobba dag under veckorna men kvälls- och nattpass förekommer också (sovande jour) samt helg. Jag hoppas att min nya assistent är du!Jag kommunicerar via TAKK så ifall du har erfarenhet av teckenkommunikation är det ett stort plus. Erfarenhet av autism, lågaffektivt bemötande eller utåtagerande beteenden är meriterande.Tjänsten är både deltid och heltid med start för introduktion omgående.Bara ansökningar där urvalsfrågorna besvarats kommer att beaktasVaraktighet, arbetstidDeltid Tillsvidare2021-04-15Fast månads- vecko- eller timlönSista dag att ansöka är 2021-05-15Assistans i Balans i Sverige AB5692793