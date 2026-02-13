Erfaren Arbetsledare Lokalvård Stockholm

Kundia AB / Städarjobb / Stockholm
2026-02-13


Visa alla städarjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Kundia AB i Stockholm, Nykvarn, Linköping, Göteborg, Varberg eller i hela Sverige

Vi söker en engagerad, driven och erfaren arbetsledare för lokalvård i Stockholm. Minst 5 års erfarenhet av att arbeta som arbetsledare inom lokalvård är ett krav.
Dina uppgifter innebär ett stort ansvar där du bl.a. ska arbetsleda lokalvårdspersonal, schemalägga och hitta vikarier. Du ska även ha kundkontakt samt sköta kvalitetskontroller, kvalitetsrapporter och uppföljningar.
Arbetsledaren ansvarar för ett antal projekt och områden samt personalen inom dessa områden, ca 40 stycken. Detta innebär även att arbetsledaren ansvarar för hela produktionen och service, materialbeställningar och materialhantering samt hela planering och organisation av städning inom området.
Arbetet kräver att personen har B-körkort.
SRY-bevis eller motsvarande är ett krav.

Publiceringsdatum
2026-02-13

Kompetenser
Arbetsledaren skall:
Vara grundutbildad på gymnasienivå, ha körkort och branscherfarenhet.
Vara drivande, resultatorienterad, ha teamkänsla och förmåga att tala/uttrycka sig väl inför en grupp.
ha hög social kompetens.
Kunna olika städmetoder, produkter, redskapen, golvvård och fönsterputs
Vara bekant med kollektivavtalet
Ha kunskaper om ISO 9001, 14001, 45001 arbetsmiljö samt INSTA 800
Ha data grundkunskaper

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
E-post: cv@kundia.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Arbetsledare Lokalvård".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Kundia AB (org.nr 556370-4922)

Jobbnummer
9741646

Prenumerera på jobb från Kundia AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Kundia AB: