Erfaren Apparatskåpsmontör - omgående start
2025-09-16
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
Vi söker nu en erfaren apparatskåpsmontör för ett kortare konsultuppdrag hos en av våra industrikunder.
Uppdraget är på heltid under cirka 4 veckor med omgående start. Du blir anställd av oss och uthyrd till kund.Dina arbetsuppgifter
Montering av apparatskåp enligt ritningar och elscheman.
Kabeldragning, installation och kontroll av elkomponenter.
Säkerställa att arbetet utförs enligt gällande kvalitets- och säkerhetskrav.
Kvalifikationer (Skall-krav):
Dokumenterad erfarenhet som apparatskåpsmontör.
Goda kunskaper i elritningar och elscheman.
Noggrann, självständig och kvalitetsmedveten.
Meriterande:
Elutbildning eller certifikat.
Erfarenhet av arbete i industriell miljö.Anställningsvillkor
Uppdrag: Konsultuppdrag - du blir anställd av oss och uthyrd till kund.
Omfattning: Heltid, ca 4 veckor.
Start: Omgående.
Plats: Norrköping
Viktigt: Vi arbetar löpande med urval och intervjuer - vänta inte med din ansökan!
Q har kollektivavtal och är medlem i branschorganisationen Almega, Tech Sverige samt i Svenskt Näringsliv. Företaget erbjuder interims- och rekryteringslösningar inom branscherna IT, teknik, administration, ekonomi, industri samt lager/logistik med personallösningar inom olika befattningsnivåer. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
