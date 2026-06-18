Entreprenadmekaniker - Enköping
Kraftsam Personal AB / Maskinreparatörsjobb / Stockholm Visa alla maskinreparatörsjobb i Stockholm
2026-06-18
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Nu söker vi en entreprenadmekaniker till en väletablerad aktör inom entreprenadmaskiner i Enköping!
Vi söker en erfaren och engagerad entreprenadmekaniker till en roll där du får arbeta med service, felsökning och reparation av entreprenadmaskiner i en modern verkstadsmiljö. Här får du möjlighet att utvecklas i en tekniskt varierande roll med fokus på problemlösning, kvalitet och nära samarbete med kollegor i verkstaden.Publiceringsdatum2026-06-18Om företaget
Vår kund är en etablerad aktör inom försäljning, service och support av entreprenadmaskiner och tillhörande utrustning. Företaget har en stark marknadsposition och arbetar med välkända maskinvarumärken inom branschen.
Verksamheten präglas av hög teknisk kompetens, ett starkt kundfokus och en kultur där kvalitet och långsiktiga relationer står i centrum. Här arbetar man nära både teknik, service och försäljning i en miljö där maskinkunskap och problemlösning är en naturlig del av vardagen.
Om rollen
Som entreprenadmekaniker arbetar du i verkstad med service, underhåll, felsökning och reparation av entreprenadmaskiner och tillhörande utrustning. Rollen är bred och innefattar både mekaniska, hydrauliska och elektriska arbetsmoment.
Du blir en viktig del av verkstadsteamet och arbetar tätt tillsammans med kollegor för att säkerställa hög kvalitet och driftsäkra maskiner.
Exempel på arbetsuppgifter:
Service och underhåll av entreprenadmaskiner
Felsökning i hydraulik, el- och mekaniska system
Reparation och renovering av maskiner och komponenter
Montering av tillbehör och utrustning
Svets- och verkstadsarbete
Nybyggnationer och anpassningar av maskiner
Vi söker dig som
Har minst 3 års erfarenhet som mekaniker inom entreprenadmaskiner eller liknande område
Har god kunskap om maskiners konstruktion och funktion
Har erfarenhet av felsökning och reparation i verkstadsmiljö
Är tekniskt intresserad och lösningsorienterad
Trivs med både självständigt arbete och samarbete i team
Har god datorvana och baskunskaper i engelskaÖvrig information
Har du frågor om tjänsten, vänligen kontakta ansvarig rekryterare Elliot Sahlstrand på elliot.sahlstrand@kraftsam.se
.I denna rekrytering samarbetar företaget i fråga med Kraftsam Rekrytering och Bemanning. Externa rekryteringsbolag och säljare undanbedes vänligen men bestämt.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kraftsam Personal AB
(org.nr 559121-6204)
Odengatan 40 (visa karta
)
113 51 STOCKHOLM Arbetsplats
Kraftsam R&B Jobbnummer
9970549