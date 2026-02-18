Entreprenadingenjör till Peab Infra
2026-02-18
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
Entreprenadingenjör sökes till Peab Anläggnings nya region Infra. Var med och bygg framtidens infrastruktur!
Vill du vara med och skapa hållbara lösningar som gör skillnad i människors vardag? Hos Peab Anläggning blir du en del av Nordens samhällsbyggare där vi tillsammans driver spännande och tekniskt utmanande projekt. Här möts du av en kultur som präglas av laganda, utveckling och trygghet - vi tror på att lyckas tillsammans.
Om rollen:
Som entreprenadingenjör hos oss på Peabs nya region Infra blir du en nyckelperson i spännande, intressanta, häftiga och tekniskt utmanande infrastrukturprojekt. Här får du chansen att växa i en miljö där vi kombinerar tekniska utmaningar med långsiktighet och hållbarhet. Du arbetar nära våra projektchefer tillsammans med två nära kollegor, som finns tillhands för stöttning och handledning, för att säkerställa att produktionen flyter smidigt, med ett tydligt fokus på logistik, tidsplanering och inköpstöd.
Du blir en del av ett team som präglas av täta samarbeten och kunskapsdelning, där du får kompetensutveckling tillsammans med många erfarna kollegor. Din chef är prestigelös, värderar samarbete högt och ger dig både frihet och stöd i ditt arbete. Hos oss finns stora möjligheter att utvecklas inom planering, ledning, digitala verktyg och projektstyrning - allt i en trygg arbetsmiljö som satsar på lärande och långsiktiga relationer.
Upprätta och följa upp projekttidplaner i Powerproject eller liknande program
Ge planeringsstöd till produktion och projektledning
Ansvara för logistikhantering för materialflöden in och ut ur projektet
Skapa struktur i arbetsområden, sekvenser och leveranser
Delta i produktions- och planeringsmöten
Arbeta med och utveckla digitala verktyg och arbetssätt
Stötta blockchefer och arbetsledare i den dagliga planeringen
Du kommer vara navet i planeringsarbetet och bidra till både kortsiktiga och långsiktiga produktionsplaner. Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Högskoleutbildning inom bygg/anläggning eller motsvarande
3-5 års erfarenhet från ledande roll i produktion inom anläggning eller infrastruktur
Erfarenhet av tidplaner och projektlogistik
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
B-körkort
Har erfarenhet av tidsplaneringsverktyg, gärna Powerproject
Är van att jobba digitalt och har lätt att lära nytt
Har ett prestigelöst arbetssätt och trivs nära verksamheten
Möjlighet att resa i tjänsten (mobilitet är ett krav)
Meriterande:
Erfarenhet av inköp och ekonomisk uppföljning
Kunskap i projektstyrningssystem och digitala verktyg
Om dig:
Du är engagerad, nyfiken och har ett genuint intresse för att utvecklas. Du trivs i samarbete med andra och kommunicerar på ett tydligt och respektfullt sätt. Som person är du strukturerad och tar ansvar för att driva ditt arbete framåt. Hos oss blir du en del av ett öppet och prestigelöst team där vi delar kunskap och stöttar varandra.
Varför Peab?
Vi erbjuder en trygg anställning i ett företag med stark lokal förankring och stora utvecklingsmöjligheter. Hos oss får du arbeta i projekt som bidrar till ett hållbart samhälle, tillsammans med kollegor som brinner för det de gör. Vi tror på balans mellan arbete och fritid och på att växa tillsammans - både som människor och som företag.
Ansökan och kontakt
Låter det intressant? Sök redan idag via vår karriärsida - urval sker löpande. Observera att vi inte tar emot ansökningar via epost.
Linda Hake, linda.hake@peab.se
Anders Nykvist, anders.nykvist@peab.se
Vi ser fram emot att välkomna dig till Peab - tillsammans bygger vi framtiden!
Vi kan komma att genomföra bakgrundskontroller på våra slutkandidater som en del av vår rekryteringsprocess.
I denna rekrytering har vi gjort ett aktivt val av annonsering och rekryteringsstöd och avböjer oss vänligt men bestämt kontakt från rekryterings- eller annonseringsbolag.
Vi erbjuder
I Peabkoncernen blir du delaktig i det spännande arbetet att bygga framtidens hållbara samhälle. Vi engagerar oss i sociala frågor och i frågor som rör miljön för de människor som nu och i framtiden påverkas av det vi bygger och anlägger. Vi vill tillvarata all kompetens på arbetsmarknaden och eftersträvar mångfald.
Det är viktigt för oss att du delar våra kärnvärden jordnära, utvecklande, personliga och pålitliga eftersom de är grundläggande för det vi gör. Hos oss finns stora möjligheter till personlig utveckling. Vill du bygga ett hållbart samhälle med oss?
Välkommen med din ansökan!
Peab är Nordens samhällsbyggare med 12 000 medarbetare och en omsättning på 59 miljarder kronor. Med lokal närvaro och fokus på egna resurser utvecklar, anlägger och bygger vi vardagen där livet levs. Huvudkontoret finns i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är noterad vid Nasdaq Stockholm. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Peab Sverige AB
(org.nr 556099-9202) Arbetsplats
Peab AB Jobbnummer
9749750