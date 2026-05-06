Entreprenadingenjör till kraftledningsprojekt
Företagsbeskrivning
Vattenfall Services är Sveriges ledande entreprenadbolag inom energi- och elkraftsområdet och vi utvecklar Sveriges energiinfrastruktur. Hos oss jobbar du i en framtidsbransch med stort fokus på en hållbar framtid. Vi behöver fler energihjältar och söker nu en Entreprenadingenjör som vill vara med på resan. Är det du? Tillsammans gör vi skillnad, för hela samhället.
Om rollen
Som entreprenadingenjör hos Vattenfall Services arbetar du i större projekt inom region- och stamnätsbyggnation. Du kliver in i en roll där du samarbetar tätt med projektledare, arbetsledning, teknikresurser, inköp och beställare. Ditt uppdrag är att bidra till struktur, kvalitet och framdrift genom hela projektets livscykel, från tidiga skeden till genomförande ute i fält.
Rollen omväxlande, där arbetet på projektkontor kombineras med närvaro ute i verksamheten. Du fungerar som ett tekniskt stöd i genomförandet och blir en viktig länk mellan planering och praktiskt utförande.
Just nu är vi en del av en omfattande och långsiktig satsning inom utbyggnaden av transmissionsnätet i Västra Götaland. Projekten bedrivs i nära samverkan mellan flera aktörer och omfattar flera större ledningsprojekt i området kring Göteborg samt vidare söder- och norrut i regionen
I rollen som entreprenadingenjör arbetar du nära projekten genom hela genomförandet och en stor del av rollenhandlar om att arbeta med bygghandlingar och förfrågningsunderlag, där du granskar, kvalitetssäkrar och säkerställer att rätt underlag finns på plats för ett effektivt och säkert byggande.
Du följer upp mängdningar och utfört arbete för att skapa en korrekt och transparent redovisning mot kund och deltar aktivt i teknik-, bygg- och budgetmöten tillsammans med både beställare och interna funktioner. Du är även delaktig i inköp av material, utrustning och tjänster i nära dialog med inköp, med fokus på projektets behov och genomförbarhet.
Kravspecifikation
Du kan ha byggt din kompetens genom olika vägar, till exempel som montör inom kraftlednings- eller elanläggningsarbete, eller genom arbete med projektering, arbetsledning, inköp eller projektledning.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Förmåga att läsa och förstå förfrågnings- och kontraktshandlingar samt identifiera risker och möjligheter i projektens olika skeden
Erfarenhet av att ta fram tekniskt underlag, såsom materiallistor och tekniska specifikationer
ESA fackkunnig
Goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift
B-körkort, då resor förekommer i tjänsten
Meriterande:
Erfarenhet av kraftledningsbyggnation och projektledning/arbetsledning.
Dokumenteras BAS U utbildning
Kunskaper inom entreprenadjuridik, till exempel AB04 och ABT06
Som person är du samarbetsvillig och trivs i en roll där arbetet sker i nära dialog med övriga projektmedlemmar.I samverkansprojekt, där transparens och gemensam framdrift är avgörande, bidrar du till att skapa förståelse och fungerande lösningar även när olika perspektiv möts. Du är strukturerad och har förmåga att planera och samordna ditt arbete. Genom ett metodiskt arbetssätt ser du till att underlag och beslut är tydliga och konsekventa genom hela projektet, från planering till utförande. Du kan prioritera rätt och ta ansvar i kritiska skeden utan att kompromissa med kvalitet eller säkerhet.
Ytterligare information
Övrig information
Placeringsort: Göteborg, Trollhättan, Kungsbacka, Hallsberg, Motala, Varberg eller Halmstad.
Resor förekommer regelbundet i tjänsten. Övernattning kan förekomma i perioder, men rollen innebär inte att ligga ute hela arbetsveckor.
För mer information om tjänsten
kontakta rekryterande chef Per Olov Lisell på telefon +46 76 787 22 673 alt Madelene Grefve +46 70 25 49 758
Vid frågor om rekryteringsprocessen kontakta Summer Lovlinger +46 70 19 45 664
Fackliga representanter:
Blom Torbjörn för Akademikerna, Tjergefors Magnus för Ledarna samt Johan Larsson för både SEKO och Unionen. Samtliga nås via Vattenfalls växel på telefon 08 739 50 00.
Välkommen med din ansökan senast den 17 maj 2026
Vi tar inte emot personligt brev i ansökan. Du söker enkelt genom att svara på urvalsfrågor och bifoga ditt CV. Ansökningar tas endast emot via vår webbplats.
Säkerhetsskydd och samhällsviktig verksamhet
Att arbeta inom Vattenfall innebär att arbeta med samhällsviktig infrastruktur. Många av våra tjänster är därför säkerhetsklassade och du kan komma att bli krigsplacerad. Om tjänsten är säkerhetsklassad genomförs säkerhetsprövning innan anställning i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Utöver säkerhetsprövning genomförs drogtest.
Om Vattenfall Services och våra värderingar
På Vattenfall värdesätter vi att vara aktiva, positiva, öppna och säkerhetsmedvetna. Vi söker medarbetare som delar vår syn på ansvar, samarbete och långsiktighet. Vi är övertygade om att mångfald bidrar till bättre resultat och ett mer hållbart företag, och vi arbetar aktivt för att alla medarbetare ska ha lika möjligheter och rättigheter.
Vattenfall Services Nordic AB bygger, underhåller och utvecklar energilösningar för energi- och elanläggningar och bidrar till utvecklingen av Sveriges energiinfrastruktur för ett hållbart samhälle. Så ansöker du
