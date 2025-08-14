Entreprenadingenjör till Infrakraft Halmstad!
2025-08-14
Inom Infrakraftkoncernen har vi samlat närmare 600 av Sveriges främsta experter inom järnvägs-, vägbyggnad- och anläggningsarbeten, vilket gjort oss till en av branschens mest anlitade aktörer. Vi vet av personlig erfarenhet att det bästa sättet att nå framgång i vår verksamhet är att ge goda möjligheter till drivna individer. Vi söker därför kollegor med egna idéer som vill få frihet och möjlighet att utveckla sina karriärer tillsammans med några av de bästa entreprenörerna i branschen!
Om tjänsten Infrakraft söker en Entreprenadingenjör till vårt team i Halmstad med arbetsområde Nordvästra Skåne och Halland. Vi erbjuder en arbetsplats där projektet och entreprenörskapet står i fokus där du får en varierad roll med stort ansvar.
Som Entreprenadingenjör hos oss bistår du arbetschef med kalkyler, förfrågningsunderlag, anbudsarbete och inköp. Du kommer även arbeta nära produktionen och fungera som ett stöd till platschefer i frågor som rör teknik, kontraktshantering, ekonomisk uppföljning, kalkylering, tidplanering, inköp, arbetsledning, kvalitet, miljö och arbetsmiljö.
I rollen ingår även att medverka vid bygg- och produktionsmöten, kontakt med kund och att delta under projektavslut och överlämning. Med andra ord en bred och varierande roll med stor påverkan på projektet från idé till färdig produkt.
Varför ska du jobba på Infrakraft? Hos oss får du jobba med intressanta projekt och du behöver inte fokusera på internrapportering, utan kan fokusera på projekten. Vi tror inte på att detaljstyra våra medarbetare utan du har mycket frihet och behöver vara självgående. Låter det intressant? Läs vidare om du har det som krävs för att bli en av oss
Kompetenser och personliga egenskaper Som Entreprenadingenjör ser vi att du ha någon form av teknisk utbildning som civil- eller högskoleingenjör eller erfarenhet som bedöms likvärdig. Du har erfarenhet från rollen eller motsvarande gärna från anläggningsbranschen. Du har även goda kunskaper i Excel, innehar B-körkort och behärskar svenska och engelska flytande i tal och skrift.
För att trivas hos oss är du både flexibel och anpassningsbar samtidigt som du är beslutsam, med förmågan att arbeta självständigt och upprätthålla ett strukturerat arbetssätt. Vi värdesätter att du som person är noggrann och lösningsorienterad.
Som Entreprenadingenjör kommer du även att fungera som stöd till platschefer i tekniska och ekonomiska frågor i olika projekt och därför ser vi att du är bra på att kommunicera med andra såväl skriftligt som muntligt. Tjänsten kräver att du är bra på att samarbeta och inser värdet av goda relationer både externt och internt.
Ansökan Du ansöker via knappen "skicka ansökan". Vi tar ej emot ansökningar som endast inkommer via mail. Alla ansökningar behandlas löpande. Vid frågor om tjänsten går det bra att kontakta Arbetschef Ola Lovén, ola.loven@infrakraft.se
. Om du har frågor om rekryteringsprocessen kan du kontakta HR-specialist Hanna Söreklint, hanna.soreklint@infrakraft.se
Vi strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare och ger lika möjligheter för alla och vår personalsammansättning ska spegla samhället i övrigt och vi vill därför att både kvinnor och män i olika åldrar och med olika bakgrund är varmt välkomna till oss. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Start: Enligt överenskommelse.
Omfattning: Heltid.
Arbetsområde: Nordvästra Skåne & Halland Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31
Detta är ett heltidsjobb.
Infrakraft Sverige AB (org.nr 559090-8686), https://www.infrakraft.se/
Infrakraft Kontakt
Hanna Söreklint hanna.soreklint@infrakraft.se 076 - 148 66 55
9458603