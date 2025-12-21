Entreprenadingenjör inom Anläggning till MTA
2025-12-21
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
Vill du arbeta i projekt som gör verklig skillnad för samhället? Nu söker vi på Maxkompetens, i samarbete med MTA, en Entreprenadingenjör till spännande projekt inom deras anläggningsverksamhet. Hos MTA får du en central och viktig roll där du är med och skapar hållbar infrastruktur, offentliga miljöer och arbetsplatser där människor kan leva, arbeta och trivas.
Vi söker dig som delar MTA:s värdeord arbetsglädje, enkelhet och långsiktighet - och som vill bidra till en företagskultur där människor växer, tar ansvar och har roligt tillsammans.Publiceringsdatum2025-12-21Arbetsuppgifter
Som Entreprenadingenjör inom anläggning får du en varierad och utvecklande roll med stort eget ansvar. Du driver och stöttar projekt genom hela processen - från första förfrågan till färdigt anbud och vidare in i produktion.
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
kalkyl- och anbudsarbete
projekt- och produktionsplanering
projektekonomi och uppföljning
inköp och avtalshantering
projektadministration och dokumentation
Du arbetar tätt tillsammans med platschef och övrig projektorganisation och är en viktig länk mellan teknik, ekonomi och produktion. Rollen innebär både strategiskt och operativt arbete i såväl större som mindre mark- och anläggningsprojekt - där du aktivt bidrar till att säkerställa kvalitet, lönsamhet och goda kundrelationer.Profil
För att lyckas i rollen ser vi gärna att du idag arbetar som entreprenadingenjör, projektingenjör, kalkylator eller i en liknande tjänst - och nu söker nya utmaningar. Du kan även komma från en roll som arbetsledare eller platschef och vilja ta steget vidare mot kalkylarbete och projektstyrning.
Du har en relevant utbildningsbakgrund, exempelvis en högskoleutbildning inom bygg och anläggning, en yrkeshögskoleutbildning eller motsvarande erfarenhet från branschen. Du har även erfarenhet av att arbeta med kalkylekonomi i anläggningsprojekt, såsom exploateringsområden, VA-anläggningar, vägar, broar eller andra infrastrukturprojekt.
Som person är du trygg i att arbeta i projektmiljöer och trivs i en roll med både ansvar och samarbete. Du är strukturerad och analytisk, samtidigt som du har ett lösningsorienterat förhållningssätt när utmaningar uppstår. Du arbetar självständigt, är kommunikativ och administrativt stark, men är också en lagspelare som uppskattar samarbete och vet att framgångsrika projekt bygger på gemensamma insatser.
För att vara aktuell har du:
Erfarenhet från arbete inom anläggning, gärna praktisk sådan.
Erfarenhet av kalkylarbete, inköp och projektekonomi.
Goda kunskaper i entreprenadjuridik.
Goda kunskaper inom Office-paketet.
B-körkort.
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Övrig information
Placeringsort: Varberg med omnejd, från Mölndal i norr till Falkenberg i söder.
Start: Enligt överenskommelse
Varaktighet: Tillsvidare med tillämpad provanställning
Arbetstid: mån-tors: 6.45-16 samt fre: 6.45-14.45
Lön: Individuell lönesättning
MTA har valt att samarbeta med Maxkompetens i denna rekryteringsprocess. Har du frågor angående tjänsten så kontakta gärna ansvarig rekryterare på Maxkompetens, Jonna Alm på telefon 073 540 59 50.
Urval och intervjuer kommer ske löpande i denna process så ansök gärna på www.maxkompetens.se
redan idag!
Ansökningar via e-post mottages ej på grund av GDPR.
Om Maxkompetens
Vi är entreprenören med det stora hjärtat. Våra insatser grundas i långsiktiga relationer mellan våra medarbetare, kunder och samarbetspartners. Vår övertygelse är att arbetsglädje är sammankopplats med lönsamhet.
MTA startade 2010 och har sedan dess blivit en byggentreprenör att räkna med. Vi är verksamma i Halland och Skåne med omnejd. Huvudkontor finns i Halmstad och lokalkontor i Trelleborg, Helsingborg, Varberg och Kungsbacka. Vi sysselsätter cirka 300 medarbetare, yrkesarbetare och tjänstepersoner, med hög kompetens och ett engagemang utöver det vanliga inom branschen. Ersättning
