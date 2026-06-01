Entreprenadingenjör
Är du entreprenadingenjör och vill ta nästa steg i karriären? För kunds räkning söker vi nu en självgående entreprenadingenjör till ett väletablerat byggbolag i Stockholm. Ansök här!
I rollen arbetar du nära platsledning, underentreprenörer och beställare, med ansvar för projektens ekonomi, administration och tidsplanering. Du får stort eget ansvar och möjlighet att påverka i spännande projekt.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Planera och följa upp inköp och tidplaner
• Hantera ÄTA/UR, upphandlingar och avtal
• Ta fram prognoser och följa upp projektens ekonomi
• Sammanställa underlag för KRV och fakturering
• Ansvara för slutdokumentation och relationshandlingar
För att lyckas i denna roll ser vi att du:
• Har erfarenhet som entreprenadingenjör med ekonomiinriktning.
• Är driven, lösningsorienterad och kommunikativ
• Har goda kunskaper i Microsoft Excel
• Har B-körkort samt goda kunskaper i svenska och engelska
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Som person är du självgående och flexibel. Du trivs med att arbeta självständigt och tar ansvar för arbetsuppgifter och leveranser
Företaget erbjuder dig:
• Ett ekonomiskt stabilt företag med platt organisation
• Eget ansvar och frihet i rollen
• Möjlighet att påverka och växa i spännande projekt
Intresserad av att veta mer? I denna rekrytering samarbetar företaget med rekryteringsföretaget Jobway. Eventuella frågor besvaras celina.sundberg@jobway.se
. Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan därmed tillsättas innan sista ansökningsdag. Din ansökan behandlas konfidentiellt.
Om företaget: Företaget är specialiserat inom ROT och infrastruktur i Stockholm och arbetar med allt från kontorsanpassningar till komplexa installationsentreprenader. Med flera långsiktiga ramavtal och stort fokus på kvalitet, precision och kundnöjdhet är de ett växande företag som sätter kunden i fokus. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobway AB
(org.nr 556726-9518)
Linnégatan 14 (visa karta
)
114 47 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Jobway Kontakt
Rekryteringskonsult
Celina Sundberg celina.sundberg@jobway.se +46703943832 Jobbnummer
9938553