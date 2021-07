Entreprenadingenjör - Serneke Group Ab (publ) - Byggjobb i Karlstad

Prenumerera på nya jobb hos Serneke Group Ab (publ)

Serneke Group Ab (publ) / Byggjobb / Karlstad2021-07-06Serneke är inte som andra byggbolag utan vi är ett företag som alltid försöker hitta nya lösningar på gamla problem. Med ett starkt samhällsengagemang och en vilja att tänka annorlunda är vårt mål att ligga i framkant inom hållbar samhällsutveckling och strävar efter att vara nästa generations entreprenads -och projektutvecklingsföretag.Serneke fortsätter sin tillväxt i Region mitt och vi söker nu en Entreprenadingenjör till våra kommande projekt i Värmland med placering i Karlstad. Är du Entreprenadingenjör idag eller har arbetat i en liknande roll tidigare? Vill du dessutom bli en del av ett entreprenörsdrivet företag som kännetecknas av korta beslutsvägar? Då är Serneke och tjänsten vara något för dig!Om rollenSom entreprenadingenjör blir du en nyckelspelare i våra projekt och i gruppens fortsatta utveckling. Tillsammans med dina medarbetare har du ett stort ansvar för att våra projekt genomförs med hög kvalitet, enligt uppsatt tidplan med goda ekonomiska resultat. Du får en varierad vardag där du bland annat varvar din tid mellan uppgifter som planering, projektstyrning, inköp, projektering, ekonomistyrning samt prognosarbete i tilldelade projekt.Det är en social roll där du din vardag kommer innebära arbete mot flera olika kontaktytor, både internt och externt.Placeringsort för tjänsten är i Karlstad.2021-07-06Vi söker dig som motiveras av en självständig och ansvarsfull roll där du får möjlighet att vara med att driva framgångsrika projekt tillsammans med oss. Du trivs med att vara spindeln i nätet där du dagligen har täta samarbeten med både medarbetare och externa partners. Som person har du avslutningsvis en fallenhet för att skapa ordning och reda samt god struktur över ditt arbete.Vi ser gärna att du har:Några års erfarenhet av rollen som entreprenadingenjör i byggprojekt.En god ekonomisk förståelse.Har goda kunskaper i svenska och engelska, tal och skrift.Serneke arbetar för att vara en inkluderande organisation och vi söker dig som kan bidra med nya perspektiv, värdesätter olikheter och förstår hur dessa påverkar dig själv och andra.Vi erbjuder dig en stimulerande arbetsplats med framåtanda och glädje. Serneke präglas av engagemang, mod, respekt och enkelhet och det finns en stor vilja att stötta och hjälpa varandra på alla nivåer inom organisationen. Hos oss erbjuds du ett flexibelt arbetssätt med mycket eget ansvar och en möjlighet att vara med och påverka vår verksamhet framåt.Information och ansökanLåter det här som en tjänst som passar dig? Tveka då inte att skicka in ditt CV och ett personligt brev. Har du frågor eller funderingar rörande tjänsten är du välkommen att höra av dig till rekryteringsspecialist daniel.langberg@serneke.se alternativt Magnus Grude, Arbetschef, Region Mitt, Värmland magnus.grude@serneke.se 070-081 93 95.Sista ansökningsdag är 6/8-2021. Med hänsyn till kommande semesterperiod så kommer en första återkoppling ske under v.32-33.Varmt välkommen att skicka in din ansökan!Om SernekeVår kärnverksamhet är organiserad i Serneke Sveriges fem regioner; Väst, Öst, Syd, Mitt och Norr. I varje region finns vårt erbjudande av tjänster inom entreprenad och projektutveckling med ett gemensamt resultatansvar. Koncernen har cirka 1 100 anställda.Serneke är inte som andra byggbolag. Vi driver utvecklingen framåt genom att utmana normer, tänka annorlunda och hitta nya lösningar på gamla problem. För våra kunder, samhället och nästa generation. Vår vision är att ligga i framkant globalt inom utveckling av hållbara samhällsbyggen. Resan dit har redan börjat. Vill du åka med? Välkommen med din ansökan.Varaktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelseLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-08-08SERNEKE Group AB (publ)5850618