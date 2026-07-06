Enterprise arkitekt, Gävle/Uppsala/Stockholm
Lantmäteriet, UIT / Datajobb / Gävle Visa alla datajobb i Gävle
2026-07-06
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Lantmäteriet är den myndighet som kartlägger Sverige. Till våra uppgifter hör också att registrera och säkra ägandet av alla fastigheter samt hantera deras gränser. Nu söker vi dig som har ett starkt samhällsengagemang.
Utveckling och IT utgör en central del av Lantmäteriets verksamhet och är avgörande för vår långsiktiga utveckling. I nära samverkan med övriga verksamhetsområden arbetar vi med strategiska, taktiska och operativa frågor för att säkerställa att våra tekniska lösningar möter både dagens och morgondagens behov. Vi strävar efter att vara en modern myndighet där teknik och samhällsnytta går hand i hand samtidigt som vi erbjuder en kreativ och välkomnande arbetsmiljö.
Vi har flera stora intressanta och samhällsviktiga utvecklingsprojekt på gång samt en utveckling av myndighetens digitala infrastruktur. Där behöver vi dig som vill vara med och forma framtiden.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-06Arbetsuppgifter
Som enterprisearkitekt kommer du att ingå i ett team på tolv personer som ansvarar för att driva arbetet framåt för hela Lantmäteriet. Dina arbetsuppgifter kommer att sträcka sig från strategisk till operativ nivå och bidra till att utveckla vår arkitektur för att passa in i nuvarande organisation. Du kommer därmed att vara en nybyggare och kommunikatör kring arkitekturfrågor.
I rollen kommer du att ansvara för att planera och koordinera arkitekturarbetet och tillsammans med andra arkitekter driva arkitekturarbetet framåt. Du kommer även att ta fram arkitekturkoncept baserat på verksamhetens behov och rekommendera vad som skapar nytta för verksamheten samt bidrar till och utvecklar vår arkitektur.
Tillsammans med arkitekturteamet och i samarbete med våra verksamheter, utvecklare och tekniker kommer du att driva arkitekturarbetet framåt. Allt för att säkerställa utformningen av vår arkitektur i syfte att nå Lantmäteriets mål och strategier. I arbetet ingår även att driva och genomföra utredningar och konsekvensanalyser av olika arkitekturalternativ och deras påverkan på vår verksamhet, dess information, organisation och arbetssätt, på både kort och lång sikt.
Dina arbetsuppgifter kommer även att innefatta:
• Arkitekturarbete där du använder modeller för att analysera och dokumentera arkitektur,
• Skapa underlag för arkitekturella ställningstaganden och alternativa vägval där konsekvenser och förflyttningar av inriktningen analyseras,
• Driva och leda andra i enterprise- och/eller lösningsarkitekturarbeten,
• Kommunicera arkitekturer, samt de förflyttningar vi vill göra, till olika intressenter, så att de hamnar i ordinarie förvaltnings- och/eller utvecklingsplaner för genomförande
• Driva och leda förändringsarbete och skapa förutsättningar för tvärfunktionell samverkan genom målstyrning och mobilisering av grupper och individer
• Leda och stötta andra arkitekter och leda workshops för modellering
Placering är på Lantmäteriets kontor i Gävle, Uppsala eller Stockholm. Majoriteten av dina kollegor och andra viktiga kontakter är placerade i Gävle varför regelbunden närvaro i Gävle krävs.Kvalifikationer
Vi söker dig som har högskoleutbildning inom teknik/data, eller motsvarande likvärdig erfarenhet, samt mångårig erfarenhet av arbete med IT-arkitektur ur ett lösningsperspektiv. Du har goda kunskaper i utvecklingsprocessen och dess olika steg samt har kännedom om olika ramverk och teknikplattformar.
För att nå framgång i rollen krävs även:
• dokumenterade färdigheter i att genomföra, dokumentera och leda/facilitera ett systematiskt arkitekturarbete,
• god och bred kunskap om IT-arkitektur, systemintegrationer och teknik,
• god och bred kunskap av att arbeta med verksamhetsarkitektur, inklusive modellering av processer, och informationsflöden,
• erfarenhet av att ta fram och implementera målarkitektur, roadmap och arkitekturprinciper,
• erfarenhet av arbete i portföljstyrning,
• goda kunskaper i svenska och engelska.
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet och förståelse för utveckling av drift av IT-system samt kännedom om privata moln och hybridlösningar riktat mot stora myndigheter, alternativt likande organisationer. Det är även meriterande med tidigare erfarenhet och kunskap om design, utveckling och förvaltning av identitets- och behörighetssystem samt säkerhetslösningar, dvs bred kunskap inom säkerhetsarkitektur.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och söker dig som är en lagspelare samt löser problem och utmaningar på ett bra sätt både självständigt och tillsammans med dina kollegor. Du är lyhörd och engagerad och bidrar till ett gott samarbetsklimat. Vidare är du lösningsfokuserad, driven samt har en vilja att kontinuerligt lära dig nya saker. Du är strukturerad och planerar ditt arbete väl och slutför det som påbörjats inom deadline.
Du har lätt för att skapa nya och goda relationer och är bekväm i sammanhang där du pratar inför grupp, leder workshops eller agerar facilitator. Du är trygg i dig själv och kan hantera otydlighet i komplexa uppgifter. I tjänsten är det viktigt att du löser problem utan att missa de långsiktiga strategierna. Du har förmågan att se logik och samband i komplex information eller miljö.
Tjänsten är säkerhetsklassad vilket innebär att du måste vara svensk medborgare samt att en säkerhetsprövning med tillhörande säkerhetssamtal kommer att göras i samband med anställning.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Lantmäteriet är i ständig utveckling och det är också alla vi som jobbar här. Våra medarbetare är vår viktigaste resurs för att lyckas med vårt uppdrag. Vi arbetar utifrån det utvecklande medarbetarskapet och vi agerar utifrån den statliga värdegrunden.
Som medarbetare på Lantmäteriet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. När verksamheten tillåter har du bland annat möjlighet att utföra dina arbetsuppgifter till stor del på annan plats än kontoret. Läs mer om vårt erbjudande på lm.se/jobbahososs
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Vi undanber oss alla erbjudanden om rekryterings- och annonshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C333892-2026-6". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lantmäteriet
(org.nr 202100-4888)
Lantmäteriet (visa karta
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801 82 GÄVLE Arbetsplats
Lantmäteriet, UIT Kontakt
ST inom Lantmäteriet
Joela Ljung stinomlantmateriet@lm.se Jobbnummer
9992997