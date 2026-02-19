Enterprise Architect
2026-02-19
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en erfaren enterprise arkitekt som vill stärka och vidareutveckla Enterprise Architecture (EA) i en större organisation inom finanssektorn. I uppdraget får du en central roll i att ta fram och dokumentera EA-processer, etablera stödmaterial och bidra till införande av arkitekturstyrning. Du arbetar nära verksamhet och IT, från strategisk till operativ nivå, och skapar struktur som hjälper organisationen att nå en tydligare målarkitektur och förbättrad portföljstyrning ur ett EA-perspektiv.
ArbetsuppgifterArbeta fram och dokumentera arkitekturprocesser samt koppla relevanta delar till organisationens leveransmodell.
Ta fram mallar och stödmaterial kopplat till EA-processer, exempelvis presentationsmaterial för olika roller.
Ta fram underlag och bidra i införandet av arkitekturstyrning.
Skapa struktur och stöd i arbetet med målarkitektur och förmågekartor.
Genomföra och förbereda workshops inom EA och arkitektur från strategisk till operativ nivå.
Ta fram utbildning och stödmaterial för olika målgrupper i organisationen.
Ge stöd till arkitekter i organisationen i frågor kopplade till EA.
Bidra till portföljstyrning och framtagning av mallar och struktur utifrån ett EA-perspektiv.
KravErfarenhet av att införa Enterprise Architecture i en större organisation.
Erfarenhet och kunskap att arbeta med arkitektur på strategisk, taktisk och operativ nivå.
Erfarenhet och kunskap av att dokumentera EA-processer och ta fram relevanta mallar.
Erfarenhet och kunskap av att arbeta med arkitekturstyrning och ge operativt stöd i en större organisation.
Erfarenhet och kunskap av att arbeta fram målarkitektur och förmågekartor från strategisk till operativ nivå.
Erfarenhet av att förbereda, driva och genomföra workshops inom Enterprise Architecture från strategisk till operativ nivå.
Erfarenhet av att strukturera, ta fram mallar och arbeta med portföljstyrning utifrån ett EA-perspektiv.
Erfarenhet av att arbeta enligt ett standardiserat EA-ramverk, exempelvis TOGAF.
Erfarenhet av att arbeta strukturerat med arkitektur i ett enterprise-arkitekturverktyg.
Flytande svenska i tal och skrift.
Certifierad verksamhets- eller affärsarkitekt.
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
MeriterandeTidigare uppdrag inom finansiell sektor i en liknande roll.
Erfarenhet av GDPR-säkring.
Erfarenhet av att utbilda agila team i arkitekturstyrning.Så ansöker du
