Enhetsledare till PR Vård i Täby - Pr Vård Hemsjukvård AB - Sjuksköterskejobb i Täby

Pr Vård Hemsjukvård AB / Sjuksköterskejobb / Täby2021-06-29PR Vård är ett familjeägt företag med "extra hjärta" där våra värderingar kännetecknas av ansvar, engagemang och kvalitet. Idag verkar vi på uppdrag av regionen, kommuner och privata aktörer inom vården i Region Stockholm. Under de senaste åren har PR Vård förändrats och vuxit tillsammans med våra engagerade ägare som vill att PR Vård står för det goda mötet där medarbetare och patienter blir sedda och lyssnade till. Vi är cirka 600 medarbetare i en koncern som arbetar med tre verksamhetsområden: hemsjukvård, där vi varje månad utför cirka 100 000 hemsjukvårdsbesök, samt vår barn-och ungdomsmottagning, till vilken vi välkomnar barn och ungdomar upp till 17 år och en nystartad vårdcentral med digifysisk inriktning.PR Vård hemsjukvård är vårdcentralens "förlängda arm" och hos oss utför våra duktiga sjuksköterskor och undersköterskor planerade och oplanerade hembesök hos patienterna under hela dygnet.Till enheten hör även administrativ personal som tillsammans med enhetschef och enhetsledare driver och stöttar verksamheten till att nå mål och utveckling.Nu söker vi en enhetsledare till vår enhet Nordost där vi sitter i ljusa fina lokaler i Täby. Tjänsten är förlagd främst till vardagar dagtid, men kan vid behov även innefatta kvälls- och helgarbete. Du rapporterar till enhetschefen på Nordost. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid.Ditt uppdragSom enhetsledare ansvarar för den dagliga driften där du säkerställer att enheten levererar högkvalitativ hemsjukvård och att verksamheten drivs, utvecklas och följs upp i enlighet med budget samt våra kvalitets- och miljömål.Då våra medarbetare är vår viktigaste tillgång är en central del i ditt arbete att skapa god arbetsmiljö. För oss innebär det att finnas tillgänglig, skapa delaktighet genom kommunikation och transparens både på den egna enheten och PR Vård i stort. Med detta förhållningssätt skapar vi de bästa förutsättningarna för medarbetarna att trivas, utvecklas och utföra ett bra arbete hos våra patienter. Du är utbildningsansvarig på enheten, tillsammans med andra utbildningsansvariga och vår utbildningsledare samlar ni in behov, kartlägger och planerar för utbildningar/delegeringar för våra medarbetare.Då vi bedriver hälso- och sjukvård är patientsäkerhetsfrågor det mest centrala i vårt arbete. Du ingår i den centrala patientsäkerhetsgruppen och leder den lokala. Du behöver aktivt följa upp och driva patientsäkerhetsfrågorna genom vårdavvikelser och klagomål. Du ser förbättringsarbeten som en viktig del av verksamhetsutvecklingen. Du kommer att samverka med vårdcentraler och andra vårdgrannar.2021-06-29Du är legitimerad sjuksköterska gärna med tidigare arbetslivserfarenheter inom hemsjukvård. Du har B-körkort samt kommunicerar obehindrat på svenska i båda tal och skrift.Meriterande men inget krav är om du har arbetat som distriktssköterska eller om du har erfarenhet av att arbeta med ledarskap eller utbildning.Färdigheter och din personlighetFör att lyckas i rollen hos oss tror vi att du har ett hjärta för hemsjukvården och blir inspirerad av ett varierande arbete som nyckelperson. Du besitter en god kommunikativ förmåga och trivs i en arbetsledande position. Vi vill att du ska vara trygg i din yrkesroll, har lätt för att samarbeta med andra samt har en bred medicinsk kompetens. Du trivs i en föränderlig verksamhet och du behöver vara strukturerad och ha ett lösningsfokuserat perspektiv.Vidare ser vi gärna att du har ett intresse för och värderar det förebyggande patientsäkerhetsarbete och vill bidra med förbättringar på enheten.Vi erbjuder digDu erbjuds en unik möjlighet att komma in och ta en nyckelroll i en välfungerande, trevlig verksamhet som befinner sig i en expansiv fas i och med att man går in i ett bredare uppdrag.PR Vård är ett företag i tillväxt, som drivs utifrån en passion att arbeta för människor, där det är nära till ägarna och där du får stora påverkansmöjligheter och korta beslutsvägar i ett företagsklimat som präglas av prestigelöshet.Vi ser fram emot att ta del av din ansökan, bestående av CV och ett personligt brev senast 2021-07-23. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, skicka därför in din ansökan redan idag! Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Sofia Åström på telefonnummer 08 - 409 012 50.Varmt välkommen med din ansökanVaraktighet, arbetstid100%. Tillträde: Enligt överenskommelse TillsvidareanställningMånadslönSista dag att ansöka är 2021-07-23PR Vård Hemsjukvård AB5837452