Enhetschefer till särskilt boende i Täby kommun

Täby Kommun / Sjukvårdschefsjobb / Täby

2022-07-29



Vill du göra skillnad? Egen regi äldreomsorg i Täby kommun växer och med det ökar behovet av erfarna ledare. 11 januari 2023 övergår Tibblehemmet i kommunens regi, inför övergången söker vi nu flera engagerade och ambitiösa chefer.Om jobbetTibblehemmet ligger centralt i Täby, bredvid kommunhuset och nära till Täby centrum. Tibblehemmet omfattar 99 lägenheter fördelat på fyra våningsplan. På Tibblehemmet arbetar ca 100 personer i olika positioner och funktioner.Du kommer tillsammans med två kollegor leda verksamheten. I och med att Tibblehemmet övergår till kommunens egen regi kommer det i början vara ett stort fokus på att implementera verksamheten i kommunens arbetssätt och rutiner. Du kommer i det arbetet arbeta nära med dina kollegor, medarbetare och stödfunktioner inom egen regi.I rollen som enhetschef har du ekonomi-, arbetsmiljö- och personalansvar. Omfattningen fördelas i dialog med övriga enhetschefer, som du arbetar tätt ihop med. Vidare arbetar du både strategiskt och operativt genom att leda personalen i förändringsarbete vad gäller rutiner, metoder och processer. Du är en, i verksamheten, synlig och coachande ledare. Du leder och implementerar förbättringsförslag och delar med dig av dina egna erfarenheter till förbättringar. Som enhetschef är du även med i olika arbetsgrupper och följer upp rutiner, metoder och kvalitet. Du ingår i ledningsgruppen för äldreomsorgens egen regi.Vem är du?Vi söker dig med:Högskoleutbildning inom vård och omsorg, exempelvis sjuksköterska, socionom, arbetsterapeut, alt. annan högskoleutbildning arbetsgivaren bedömer likvärdigt.Tidigare erfarenhet av ledande roller med budget- och personalansvar.Erfarenhet av arbete inom äldreomsorgen alt. erfarenhet från geriatrisk vård.God kunskap om gällande lagstiftning inom HSL och SoL.Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.Goda kunskaper i MS Office och journalsystem.Vi söker dig som har ett coachande sätt att leda och som har stor förmåga att få med personalen i arbetssätt och beslut. Som ledare sprider du också trygghet, glädje samt skapar engagemang och gemenskap i arbetsgrupper. Du är strukturerad och trivs med ordning och reda och arbetar därför enligt tydliga processer och avslutar alltid det som påbörjats.För att lyckas i rollen som enhetschef ser vi också att du är en kommunikativ person med förmågan att vara självgående under dialog. Du kommer arbeta nära dina chefskollegor och därför kommer vi lägga stor vikt vid att du är en person som har lätt för att samarbeta och är prestigelös. Du har ett intresse för digitalisering och kan driva på ett utvecklingsarbete med höga ambitioner och samtidigt få med dig alla på tåget. Vi lägger stor vikt på dina personliga egenskaper!Vad kan Täby kommun erbjuda dig?Förutom ett intressant, utmanande och meningsfullt arbete erbjuder vi också en arbetsplats med en positiv anda samt service och bemötande i fokus. På vår hemsida kan du läsa mer om våra förmåner och hur det är att arbeta i Täby kommun.2022-07-29Låter det intressant? Varmt välkommen att registrera dig via "Ansök". Vi tar inte emot ansökningar via e-post eller brev. Urval och intervjuer sker löpande varför tjänsterna kan bli tillsatt innan sista ansökningsdag har passerat.I Täby kommun prioriterar vi trygg och säker vård och omsorg. För att få arbeta brukarnära med personer i riskgrupp och inom äldreomsorgen behöver du vara vaccinerad mot covid-19. Om du blir kallad till intervju kommer vi be dig uppvisa ditt vaccinationsbevis från E-hälsomyndigheten.Tjänsterna är tillsvidareanställning på heltid.Sista ansökningsdag är 2022-08-31Tillsättning sker enligt överenskommelse.Om Täby kommunTäby är en av Sveriges mest välskötta kommuner med stor valfrihet, välfärdstjänster av hög kvalitet, attraktivt näringslivsklimat och stabil ekonomi. Skolorna i kommunen uppvisar toppresultat, förskolorna erbjuder en trygg och stimulerande miljö och vid kommunens äldreboenden är nöjdheten stor. Läget är attraktivt med närhet till både Stockholm och Arlanda, samtidigt som tillgången till skog, hav och strövområden ger möjlighet till naturupplevelser och rekreation.Täby utvecklas med nya attraktiva och trygga miljöer och genom att befintliga områden vidareutvecklas - hållbart, med omsorg om kulturarv och där större sammanhängande grönområden värnas. Halva Täby ska vara grönt och hela Täby hållbart. Trafik och infrastruktur ska fungera i vardagen och utvecklas för framtiden.Social omsorg är ett av Täby kommuns verksamhetsområden. Här ger vi stöd och service till Täbyborna inom områdena äldreomsorg, individ- och familjeomsorg och funktionsnedsättning.Varaktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificeratMånadslönSista dag att ansöka är 2022-08-31Täby kommun6847865