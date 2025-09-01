Enhetschefer till särskilt boende
Våra medborgare är viktiga och med dem i fokus kommer ni att bygga långsiktiga relationer med hyresgäster, anhöriga och personal så att ni tillsammans skapar vårdboenden i världsklass. Vi fortsätter med vår satsning för att möjliggöra ett nära ledarskap och söker nu nya enhetschefer. Tjänsterna innebär att ni leder i samledarskap med en enhetschefskollega.
Om arbetsplatsen
I Helsingborg finns det 19 vårdboenden med personal som är tillgänglig dygnet runt. Varje vårdboende består av ett antal lägenheter och alla vårdboende har tillgång till gemensamma utrymmen för samvaro och måltider.
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett omväxlande, ansvarsfullt och stimulerande arbete med möjligheter till egen utveckling. Arbetsplatsen är rökfri och hälsomedveten. Som anställd får du ett friskvårdsbidrag på 3000 kronor per år.
Vi söker dig som vill ha ett spännande och utvecklande arbete där du tillsammans med din kollega skapar den bästa boendemiljön för våra hyresgäster och goda relationer med närstående.
Du möter dina medarbetare med värme och engagemang och din närvaro bidrar till arbetsglädje och ett gott arbetsklimat. Du är trygg i din roll som ledare, inspirerar och skapar ett engagemang för ert gemensamma uppdrag. I ditt uppdrag har du ekonomi-, personal-, kvalitets- och arbetsmiljöansvar. Du leder med fokus på tillit och uppmuntrar till delaktighet och utveckling. Kvalifikationer
Du ska ha en lämplig högskoleexamen/kandidatexamen och vi ser gärna att du har arbetslivserfarenhet från ledande befattning inom vård och omsorg. Det är meriterande om du har kunskap/erfarenhet av personer med kognitiv sjukdom. Då du ska arbeta i samledarskap, så lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.
Det är viktigt för oss att vi inleder en bra relation från början för att det ska bli rätt arbete för dig. Därför vill vi ha ditt tydliga CV och dina kortfattade tankar kring:
• Vilken ambition och ledarfilosofi du har när det gäller att arbeta med tillitsbaserat ledarskap?
• Hur du gör det möjligt för hyresgästens/kundens delaktighet i praktiken?
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss
Vi söker dig som har förmåga att motivera och engagera dina medarbetare och samtidigt vågar ställa krav och följa upp resultat. Du är inlyssnande och en god kommunikatör. Du är en tydlig, trygg och en närvarande ledare. Du är strukturerad, målinriktad och har förmåga att driva utveckling. Ditt ledarskap drivs av ett stort kundfokus.
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
Vård- och omsorgsförvaltningen
På vård- och omsorgsförvaltningen arbetar vi med människor. Riktiga människor. Människor som, precis som du, lever livet. Vi är cirka 4500 medarbetare - från undersköterskor, stödassistenter, sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter till ekonomer, utredare och biståndshandläggare som på olika sätt bidrar till att stadens äldre och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett rikt och självständigt liv.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba i staden: https://vardochomsorg.helsingborg.se/jobba-hos-oss/
Övrig information
För att vara rädda om varandras tid och förväntningar önskar vi att du anger löneanspråk och tillträdesdatum i din ansökan.
Sista dag att ansöka är 2025 09 23
Helsingborgs stad arbetar mot diskriminering och för främjande av alla människors lika rättigheter och möjligheter. Sökande oavsett bakgrund är välkomna att söka till Helsingborgs stad. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget ReachMee. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via ReachMee genom att klicka på ansökningslänken i annonsen.
Innan en anställning på vård- och omsorgsförvaltningen begär vi att du visar upp ett giltigt utdrag i oöppnat kuvert från polisens belastningsregister. Du kan redan nu beställa ett belastningsregister för att påskynda rekryteringsprocessen: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Innan anställning kommer vi göra en kontroll av medborgarskap. Du kommer behöva uppvisa pass, nationellt ID-kort eller personbevis. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du även styrka ett giltigt arbetstillstånd eller att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd enligt Utlänningsförordningen 6 kap. §13a.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
Fackliga företrädare https://intranat.helsingborg.se/hr/samverkan-och-delaktighet/fackliga-foretradare/
Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-09-23
