Enhetschefer - ordinärt boende
2026-03-19
Vi arbetar för att ha kundens fokus och inte bara kunden i fokus! Vi behöver dig som har lust att leda med en drivkraft att vilja lyckas samt att skapa värde, samtidigt som du är med och påverkar inom vård och omsorg. Vi lyckas bäst när vi arbetar tillsammans - med myndighet, kollegor och ledningsgrupp i alla delar av verksamheten. Genom samarbete blir vi effektivare och bättre rustade för kundens fokus.
Vi befinner oss i en spännande utvecklingsfas där vi stärker vår ledningsstruktur för att ge ännu bättre stöd till medarbetarna och fortsätta att skapa bra förutsättningar för dem vi finns till för. Verksamheten för ordinärt boende omfattar 14 enheter av hemvård, hemservice och dagverksamhet. Som enhetschef hos oss har du ett stort ansvar att både forma och påverka verksamheten.
Vi erbjuder dig ett omväxlande, ansvarsfullt och stimulerande arbete med möjligheter till egen utveckling. Arbetsplatsen är rökfri och hälsomedveten. Som anställd får du ett friskvårdsbidrag på 3000 kronor per år.
Uppdraget som enhetschef är att säkerställa att de insatser vi i förvaltningen utför görs i enlighet med Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen.
Som enhetschef hos oss behöver du ha ett varmt hjärta och ibland is i magen. Vi arbetar utifrån ett tillitsbaserat ledarskap och tycker att det är viktigt med närvarande chefer som har engagemang i arbetet.
Du behöver också ha långsiktiga mål men även kunna hitta kortsiktiga lösningar. Arbetet innebär både frihet och ansvar men också inflytande och handlingsutrymme. Ur ett ledarperspektiv är det viktigt att ständigt föra en dialog kring verksamhetens organisation, arbetssätt, metoder m.m. Dialogen behöver ske tillsammans med medarbetarna för att få samsyn och uppnå det gemensamma målet.
För att åstadkomma långsiktig kvalitet behöver du i ditt ledarskap involvera dem vi finns till för och deras närstående för en hållbar utveckling. Kvalifikationer
Du ska ha en lämplig högskoleexamen/kandidatexamen och vi vill att du har arbetslivserfarenhet från ledande befattning inom vård och omsorg. Ansvaret ligger främst inom Socialtjänstlagen men vi ser gärna sökanden som har en bakgrund som sjuksköterska, fysioterapeut eller arbetsterapeut.
Vi vill gärna att du kortfattat beskriver dina tankar kring:
Våra prioriterade områden som är: Vi arbetar tillsammans - systematiskt och långsiktigt, vi stärker det förebyggande och hälsofrämjande arbetet, vi säkrar rätt kompetens, vi leder med ett aktivt och nära ledarskap. Vad betyder dessa prioriterade områden för dig i ditt ledarskap?
Om du börjar arbeta som enhetschef hos oss, vilket av dessa områden skulle du anse vara viktigt att prioritera och börja arbeta med, och varför?
Vi behöver dig som kan engagera medarbetarna, samtidigt som du vågar ställa tydliga krav och följa upp resultat. Du leder på ett tryggt, närvarande och tydligt sätt och skapar förutsättningar för både människor och verksamhet att lyckas.
Du är strukturerad och målinriktad, med förmåga att driva utveckling framåt. Ditt ledarskap präglas av ett starkt fokus på kund och kvalitet, där du kombinerar engagemang med ett långsiktigt perspektiv.
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
På vård- och omsorgsförvaltningen arbetar vi med människor. Riktiga människor. Människor som, precis som du, lever livet. Vi är cirka 4500 medarbetare - från undersköterskor, stödassistenter, sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter till ekonomer, utredare och biståndshandläggare som på olika sätt bidrar till att stadens äldre och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett rikt och självständigt liv.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba i staden: https://vardochomsorg.helsingborg.se/jobba-hos-oss/
För att vara rädda om varandras tid och förväntningar önskar vi att du anger löneanspråk och tillträdesdatum i din ansökan.
Sista dag att ansöka är 2026-04-06
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-115763".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Helsingborgs kommun
(org.nr 212000-1157), https://helsingborg.se/
Carl Westmans allé 5 (visa karta
)
251 89 HELSINGBORG Arbetsplats
Helsingborgs stad Kontakt
Ylva Alpheim ylva.alpheim@helsingborg.se
9806646