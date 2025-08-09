Enhetschef Verksamhetsstöd
Mölndals kommun / Administratörsjobb / Mölndal Visa alla administratörsjobb i Mölndal
2025-08-09
, Göteborg
, Partille
, Härryda
, Kungsbacka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mölndals kommun i Mölndal
I Mölndals stad är vi stolta över att ha Sveriges viktigaste jobb där vi tillsammans skapar bästa möjliga vardag för våra medborgare. Med kunskap, mod och kreativitet utvecklar vi våra verksamheter och bidrar till att Mölndal blir en ännu bättre plats att leva och jobba i. Välkommen att göra skillnad i människors vardag varje dag!
Stadsserviceförvaltningen har ett viktigt och spännande uppdrag i att leverera, samordna och utveckla servicen för invånare och förvaltningar i Mölndals stad. Förvaltningen har cirka 550 medarbetare och är organiserad i fyra verksamhetsområden; måltid och lokalvård, vatten och återvinning, stadsunderhåll samt stab och kund.Publiceringsdatum2025-08-09Arbetsuppgifter
Nu söker vi en trygg och strukturerad enhetschef som vill leda och utveckla verksamhetsstöd inom verksamhetsområdet stab och kund en central funktion med stort ansvar för att möjliggöra en effektiv och rättssäker organisation.
Som enhetschef för verksamhetsstöd har du det övergripande ansvaret för en bred stödverksamhet med strategisk och operativ betydelse. Enheten består av 17 medarbetare som arbetar med frågor inom ekonomi och budget, inköp och upphandling, juridik, nämndadministration, arkiv, säkerhet, uppföljning samt stöd till tekniska nämnden och servicenämnden.
Du leder och utvecklar enheten med ett tillitsbaserat och coachande ledarskap, och ansvarar för personal, arbetsmiljö, budget och verksamhetsutveckling. I fokus står digitalisering, utveckling av processer och effektivisering i linje med stadens politiska målbild.
Du är en del av ledningsgruppen för verksamhetsområdet stab och kund och rapporterar till verksamhetschefen. I ledningsgruppen bidrar du med ett helhetsperspektiv och ett aktivt deltagande i förvaltningens utvecklingsresa.Kvalifikationer
Vi söker en skicklig enhetschef med stark förmåga att arbeta strategiskt med prognosarbete och ekonomistyrning. Du förstår och behärskar hela ekonomiprocessen och kan driva samt samordna rapporteringen till nämnderna.
Det är avgörande att du kan hålla ihop processen, vara aktiv i dialogen med förvaltningsledningen och själv gå in och presentera underlag inför nämnderna. Du fungerar som en viktig länk mellan enheten och förvaltningsledningen.
Du har relevant högskoleutbildning gärna inom ekonomi alternativt offentlig förvaltning. För att lyckas i rollen har du flera års erfarenhet som chef i kommunal verksamhet, där du har skapat dig kunskap om kommunala processer och regelverk, såsom förvaltningslagen, offentlighet och sekretess, GDPR och kommunallagen.
Som person är du strukturerad, kommunikativ och trygg i din roll. Du har lätt för att skapa förtroende, både internt och externt, och leder med ett inkluderande och prestigelöst förhållningssätt. Du vågar utmana och drivs av att förenkla, tydliggöra och skapa långsiktiga lösningar tillsammans med andra.
Vill du vara med och bygga framtidens verksamhetsstöd i Mölndal? Då ser vi fram emot din ansökan!
ÖVRIGT
I den här rekryteringen samarbetar Mölndals stad med Jefferson Wells. Har du frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Maria Svedberg på maria.svedberg@jeffersonwells.se
eller rekryteringskonsult Anna Edemyr på anna.edemyr@jeffersonwells.se
.
Vi arbetar med löpande urval, så skicka in din ansökan så snart som möjligt, dock senast 28 augusti. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C268832". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mölndals kommun
(org.nr 212000-1363) Arbetsplats
Mölndals stad, Stadsserviceförvaltningen Kontakt
Rekryteringskonsult Jefferson Wells
Maria Svedberg maria.svedberg@jeffersonwells.se Jobbnummer
9451431