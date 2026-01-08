Enhetschef VA-verk
2026-01-08
Är du en person som värdesätter utveckling, engagemang och omtänksamhet i ditt arbetsliv? Då skulle vi passa bra ihop - för det gör vi också.
Genom att jobba hos oss är du med och bidrar till en bättre vardag för tusentals människor i Marks kommun. Inte minst din egen. Hos oss får du möjlighet att växa - både som person men också i din yrkesroll, samtidigt som det du jobbar med får ett helt samhälle att växa. Oavsett vad dina arbetsuppgifter är så kommer du göra livet för alla de som bor och verkar här lite enklare. Och det är något vi värdesätter högt. Vår vision är att vara en nära kommun med människan i fokus. Nära varandra, vår omvärld och framtiden. Vi vill vara ett närvarande samhälle som med lugn och värme står bakom ryggen och tar emot våra 35 000 invånare, 3 600 medarbetare och tusentals företagare. Då blir varenda medarbetare hos oss betydelsefull. Tillsammans ser vi till att ett helt samhälle fungerar. Publiceringsdatum2026-01-08Arbetsuppgifter
I rollen som Enhetschef VA-verk har du personal-, ekonomi och arbetsmiljöansvar för enhetens tekniker samt drift- och processingenjörer. Du ansvarar för att dricksvattnet håller god kvalitét och att avloppsvattnet renas enligt myndigheternas krav.
Exempel på arbetsuppgifter:
* Ansvara för att driva, utveckla och kvalitetssäkra det dagliga arbetet på enheten så att verksamheten, inom fastlagda ramar, jobbar mot de lagar, mål och uppdrag som enheten har.
* Leder och fördelar det dagliga arbetet tillsammans med din personal.
* Utfärdar arbetstillstånd för såväl intern personal som externa entreprenörer.
* Ansvarar för att planera och genomföra skyddsronder samt genomföra åtgärder efter skyddsronden.
* Samverkar både med andra chefer och enheter inom organisationen och med externa parter så som konsulter, entreprenörer och myndigheter.
* Vid behov medverkar och håller du föredrag i teknik- och servicenämnden.
* Genomföra inköp, avtalstecknande och fakturagranskning enligt delegation och gällande avtal.
* Omvärldsbevaka branschtrender och driva utvecklingsarbete inom VA-området.
* Ansvara för beredskapspersonal som kan behöva arbeta utanför ordinarie arbetstid och hantera brådskande operativa insatser.
Beredskapsarbete kan ingå.Kvalifikationer
Formella kompetenser:
* Vi söker dig som har högskoleutbildning inom något av följande: Vatten/Avlopp, miljö, maskinteknik, kemiteknik, processteknik eller likvärdig utbildning kombinerad med praktisk erfarenhet inom arbetsområdet.
* Du har Flerårig erfarenhet av drift av tekniskt komplicerade processanläggningar
* Du har flerårig chefserfarenhet
* Körkort B är ett krav
* Flytande Svenska, skriftligt och muntligt är ett krav
* Du har bra datorvana och rör dig obehindrat mellan flertalet olika system
* Kunskaper kring säkerhetsskydd och/eller NIS-direktivet är meriterande
* Arbete inom kommunal verksamhet, exempelvis: Upphandlingar, politisk styrd organisation är meriterande
Som person söker vi dig som är: Strukturerad, ansvarstagande och lösningsfokuserad.
Eftersom vi samarbetar mycket är det viktigt att du har ett gott humör och visar hänsyn till andra.
Eftersom tjänsten är säkerhetsklassad kommer en prövning ske innan anställning. Du behöver vara svensk medborgare för att söka tjänsten.
ÖVRIGT
Vi som jobbar inom Marks kommun utvecklar gemensamt vår tillsammanskultur genom att vi är engagerade, omtänksamma och utvecklande, till långsiktig nytta för individ och samhälle.
I våra tjänster lägger vi stor vikt vid din personliga lämplighet.
Som arbetsgivare främjar vi lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla medarbetare och värdesätter de kvaliteter som mångfald och en jämn könsfördelning kan tillföra verksamheten.
Marks kommun erbjuder olika personalförmåner såsom exempelvis attraktivt friskvårdsbidrag, rabatterat årskort på Västtrafik, hyrcykel, pensions- och semesterväxling, samt möjlighet till distansarbete- och flexibel arbetstid utifrån verksamhetens behov och utformning. Det är också enkelt att pendla hit från exempelvis Göteborg, Borås och Varberg.
Vi undanber oss vänligen men bestämt kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
