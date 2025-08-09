Enhetschef VA Produktion
2025-08-09
I Mölndals stad är vi stolta över att ha Sveriges viktigaste jobb där vi tillsammans skapar bästa möjliga vardag för våra medborgare. Med kunskap, mod och kreativitet utvecklar vi våra verksamheter och bidrar till att Mölndal blir en ännu bättre plats att leva och jobba i. Välkommen att göra skillnad i människors vardag varje dag!
Stadsserviceförvaltningen har ett viktigt och spännande uppdrag i att leverera, samordna och utveckla servicen för invånare och förvaltningar i Mölndals stad. Förvaltningen har cirka 550 medarbetare och är organiserad i fyra verksamhetsområden; måltid och lokalvård, vatten och återvinning, stadsunderhåll samt stab och kund.
Verksamhetsområdet Vatten och Återvinning arbetar för en hållbar framtid genom att säkerställa rent vatten i både kran och vattendrag samt främja en mer hållbar konsumtion med minskat avfall. Vi gör detta genom att utveckla, underhålla och förbättra våra verksamheter.
Nu söker vi en engagerad och lösningsorienterad enhetschef till VA Produktion en verksamhet med avgörande betydelse för stadens infrastruktur. Vill du vara med och säkerställa en trygg och hållbar vattenförsörjning för framtiden? Läs mer och ansök nedan.
I den här rollen har du det övergripande ansvaret för driften och underhållet av Mölndals VA-anläggningar, såsom vattenverk, tryckstegringsstationer och spillvattenpumpstationer. Tillsammans med ditt team på sju medarbetare säkerställer du att vi levererar säkra och tillgängliga VA-tjänster till våra invånare varje dag.
Som enhetschef ansvarar du för både den operativa ledningen och den långsiktiga utvecklingen av våra produktions- och distributionsanläggningar. Det innebär att du prioriterar och organiserar drift, underhåll och övervakning, samtidigt som du driver strategiska frågor inom teknik, processoptimering och framtidssäkring av verksamheten.
Du har personal-, arbetsmiljö- och budgetansvar för enheten och ingår i ledningsgruppen för verksamhetsområdet Vatten och Återvinning. I rollen förekommer samverkan med andra kommunala verksamheter, regionala nätverk och myndigheter.
Beredskapstjänstgöring kan förekomma.
Vi söker dig som vill vara med och utveckla en samhällsviktig funktion med högt tekniskt innehåll och stor miljöpåverkan. Du är trygg i ditt ledarskap, har förmåga att skapa engagemang i gruppen och trivs i ett uppdrag som kombinerar strategi, teknik och vardagsnära operativt ansvar.
Du har en högskoleutbildning inom exempelvis väg- och vatten, miljöteknik eller annan relevant teknisk inriktning. Du har minst tre till fem års erfarenhet från VA- eller energibranschen, gärna i drift- eller utvecklingsnära funktion. B-körkort är ett krav.
Vi värdesätter personliga egenskaper högt. Du är kommunikativ, prestigelös och lösningsfokuserad. Du har mod att fatta beslut och driva förändringsarbete, och du motiveras av att utveckla både medarbetare och verksamhet.
Observera att tjänsten är säkerhetsklassad vilket innebär att du kommer bli säkerhetsprövad innan eventuell anställning.
Vill du vara med och leda utvecklingen av en säker och framtidssäkrad VA-försörjning? Då ser vi fram emot din ansökan!
I den här rekryteringen samarbetar Mölndals stad med Jefferson Wells. Har du frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Maria Svedberg
eller rekryteringskonsult Anna Edemyr på anna.edemyr@jeffersonwells.se
.
