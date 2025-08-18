Enhetschef tillsvidare
2025-08-18
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
SiS ungdomshem Råby tar emot både flickor och pojkar. Vi har både slutna och öppna platser för sluten ungdomsvård samt behandlingsplatser för LVU-placerade ungdomar.Publiceringsdatum2025-08-18Dina arbetsuppgifter
Som enhetschef är du direkt underställd institutionschefen och ingår i institutionens ledningsgrupp och chefsberedskap. Du leder och utvecklar en av våra avdelningar- både strategiskt och operativt med ansvar för personal, arbetsmiljö och budget samt vård- och verksamhetsutveckling.
Som enhetschef är du anställd i myndigheten SiS och för närvarande placerad vid SiS ungdomshem Råby. Kvalifikationer
På SiS månar vi om ett gott ledarskap. Det innebär att du som chef och ledare tar ansvar för helheten, agerar som en god förebild, driver utveckling, främjar ett gott samarbete och är tydlig i din kommunikation. Läs mer om vårt ledarskap.
Vi söker dig som är en modig, tydlig och engagerad ledare, som har en naturlig förmåga att skapa struktur och att bygga goda relationer.
Hos oss värdesätter vi ett ledarskap som :
• Tar ansvar för helheten och förverkligar SiS vision och mål.
• Driver utveckling genom tydlighet, mod och delaktighet.
• Skapar engagemang och uppmuntrar till ansvarstagande.
• Bygger en kultur präglad av tillit, lärande och samarbete.
• Kommunicerar öppet och tydligt samta skapar förutsättningar för dialog, delaktighet och engagemang.
Vi söker dig som har:
• Akademisk examen om minst 180hp inom socialt arbete, behandling, psykologi eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som lämplig.
• Erfarenhet av arbete på institution eller liknande verksamhet.
• Dokumenterad chefserfarenhet inom ramen för tvångsvård eller annan relevant myndighetsutövning.
• God kommunikativ förmåga så att du kan uttrycka dig väl i båda tal och skrift på svenska.
Särskild vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Anställning
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Med staten som arbetsgivare ingår en rad förmåner, läs mer om dessa här: https://www.stat-inst.se/jobba-hos-oss/formaner/
Kontaktpersoner till fackliga organisationer
OFR/ST: Magnus Nilsson, 010-453 53 07
SACO-S: Henrik Isgren, 010-453 40 23
Seko: Shadi Shiek Khalil, 010-453 23 41
Ansökan
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 250831.
Tester och arbetsprover kan komma att ingå i rekryteringsprocessen.
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
