Enhetschef till Voppa Omsorg AB - Villa Bo
Voppa Stödboende AB / Sjukvårdschefsjobb / Kungsbacka Visa alla sjukvårdschefsjobb i Kungsbacka
2026-05-01
, Mölndal
, Göteborg
, Härryda
, Partille
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Voppa Stödboende AB i Kungsbacka
, Göteborg
eller i hela Sverige
Vill du leda en drogfri stödverksamhet för män och bidra till trygghet, struktur och utveckling i vardagen? Voppa Omsorg AB söker nu en engagerad och erfaren enhetschef till Villa Bo, ett kollektivt boende med stöd.
Om Villa Bo
Villa Bo är ett kollektivt boende med stöd för män. Verksamheten har totalt 21 platser och bedrivs i en drogfri miljö. Hos oss står trygghet, delaktighet, struktur och individanpassat stöd i centrum.
Som enhetschef har du ett övergripande ansvar för att verksamheten bedrivs med hög kvalitet, god rättssäkerhet och i enlighet med gällande lagstiftning, avtal, rutiner och värdegrund.
Om rollen
I rollen som enhetschef ansvarar du för den dagliga ledningen av verksamheten. Du leder och stöttar personalgruppen, säkerställer kvalitet i arbetet och driver utveckling av verksamheten tillsammans med medarbetare och ledning.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att:
leda, planera och följa upp verksamhetens arbete
ansvara för personalledning, arbetsmiljö och bemanning
säkerställa att dokumentation, rutiner och kvalitetsarbete följs
samverka med socialtjänst, myndigheter och andra externa aktörer
bidra till ett professionellt, tryggt och drogfritt boende för målgruppen
arbeta systematiskt med utveckling, uppföljning och förbättringPubliceringsdatum2026-05-01Kvalifikationer
För tjänsten krävs att du har:
högskoleutbildning med examen inom socialt arbete, socialpedagogik eller beteendevetenskap, minst 180 hp, eller enligt tidigare system 120 hp
minst två års dokumenterad yrkesmässig erfarenhet av arbete med klienter enligt verksamhetens målgruppsbeskrivning
god kunskap om social dokumentation, kvalitetssäkring och arbete inom stöd- eller omsorgsverksamhet
god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
körkort behörighet B, manuell
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbetsledning, personalansvar eller verksamhetsansvar inom social omsorg, stödboende, HVB, kollektivt boende eller liknande verksamhet.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är trygg, strukturerad och tydlig i ditt ledarskap. Du har god samarbetsförmåga, är lösningsorienterad och har ett genuint engagemang för människor i behov av stöd.
Du trivs i en roll där du får kombinera operativ närvaro med strategiskt ansvar. Du har förmåga att skapa förtroende, hålla ramar och bidra till en stabil och professionell verksamhetskultur.
Vi erbjuder
Hos Voppa Omsorg AB får du en ansvarsfull och meningsfull roll i en verksamhet där ditt ledarskap gör skillnad. Du blir en viktig del av arbetet med att skapa trygghet, struktur och utveckling för både boende och medarbetare.
Vi erbjuder:
en central ledarroll i en etablerad verksamhet
möjlighet att påverka och utveckla arbetssätt
nära samverkan med engagerade kollegor och ledning
ett arbete med tydligt socialt uppdrag
Villa Bo är beläget i Anneberg, Göteborgsvägen 575 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-28
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7668559-1977424". Omfattning
Göteborgsvägen 575
(org.nr 556968-2759), https://voppa.teamtailor.com
Göteborgsvägen 575 (visa karta
)
434 96 ANNEBERG
För detta jobb krävs körkort.
Voppa
9887017