Enhetschef till vård- och omsorgsboende i Kungälvs kommun

Kungälvs kommun, Trygghet och Stöd / Sjukvårdschefsjobb / Kungälv

2022-08-01



I Kungälv mäts inte storheten i meter utan i det vi drömmer om, satsar på och åstadkommer tillsammans. Här finns ambitioner, stora hjärtan och visioner. I Kungälvs kommun finns spännande och viktiga yrken där du gör skillnad i människors vardag varje dag. Det är det som är storheten. Välkommen till Kungälv!2022-08-01Nu söker vi dig som vill arbeta som enhetschef inom framtidens äldreomsorg.Kungälvs kommun har sex vård- och omsorgsboenden och nu söker vi dig som vill arbeta hos oss!Ditt uppdrag som enhetschef är att planera, leda och driva din verksamhet utifrån ett kundfokus där individens behov står i centrum. Som enhetschef på vård- och omsorgsboende arbetar du nära dina medarbetare för att leda och utveckla verksamheten genom att vara en tydlig och synlig ledare. Du bidrar till att skapa en god arbetsmiljö för medarbetarna genom ett tillitsbaserat och coachande ledarskap. Som enhetschef ansvarar du för att leda, utveckla och följa upp verksamheten mot uppsatta mål avseende kvalité, arbetsmiljö och ekonomi. Genom ditt sätt att leda, utveckla och fördela resurser ger du personalen rätt förutsättningar att ge en kvalitetssäker vård och omsorg.Vi söker dig som är beredd att anta framtidens utmaningar, att driva vård- och omsorgsboendefrågor framåt i en tid med fokus på utveckling, digitalisering och strategisk kompetensförsörjning där du som enhetschef har en viktig roll. Att få möjlighet att leda i en tid av förändring innebär både spännande och roliga utvecklingsprojekt som får dig att växa i ditt ledarskap. Tjänsterna innebär också frihet och unika möjligheter att påverka i en dynamisk bransch där välfärdsteknologin är på frammarsch.Organisatoriskt är du som enhetschef direkt underställd verksamhetschef och du kommer att ingå i ledningsgruppen som i nuläget består av 11 enhetschefer för Vård och omsorgsboenden. Enhetscheferna inom verksamheten samarbetar med kollegor i kommunen för att tillsammans ta höjd för olika utmaningar som arbetet medför. Det kan innebära att ingå i olika grupper för utveckling av verksamheten och hitta nya vägar och arbetssätt för att på bästa sätt ge omsorgstagarna god omsorg.För det här uppdraget söker vi dig som har...- Högskolexamen inom vård och omsorg, socionomexamen, social omsorg eller annanhögskoleexamen som arbetsgivaren bedömer likvärdig.- Erfarenhet av verksamhetsområdet.- Kunskap inom socialtjänstprocessen och dess verksamheter.- Erfarenhet av att leda såväl verksamhet som utvecklingsfrågor eller projekt.- Hög IT kompetens då vi arbetar i många olika verksamhetssystem.- B-körkortDet är viktigt för oss att du har goda ledaregenskaper. För oss innebär det att du är lyhörd, kan engagera och stimulera dina medarbetare och har förmåga att skapa teamkänsla. Du praktiserar ett närvarande ledarskap där du lyssnar och skapar delaktighet i arbetet och har i ditt ledarskap stor tilltro till medarbetarnas kraft och kompetens i det dagliga förbättrings- och utvecklingsarbetet. Du efterfrågar resultat och följer upp verksamhet. Du har ett positivtförhållningsätt, ser möjligheter, är kommunikativ och har mycket god förmåga att samarbeta och skapa goda relationer både internt och externt.Vi erbjuder också bland annat...- Flexibel arbetstid.- Semesterväxling där du kan byta semesterersättning mot fler semesterdagar.- Kompetensutveckling.- Friskvårdsbidrag.- Miljöbil.- Rökfri arbetstid.- Personal- och krisstöd.- Subventionerade motionslopp.- Synundersökning och glasögon för bildskärmsarbete.- Årskort hos Västtrafik på avbetalning under tolv månader.Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaperVarmt välkommen med din ansökan redan idag, vi tillämpar löpande urval!Ansökan tas endast emot digitalt via kungalv.varbi.com.Betyg/intyg lämnas på begäran eller vid en eventuell intervju.Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten ej behöver tas i anspråk av befintlig personal på grund av övertalighet eller annan orsak.Urvalsprocessen sker löpande under ansökningstiden.Vi tillämpar rökfri arbetstid och erbjuder våra medarbetare friskvårdsbidrag.Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.Kungälvs kommun har upphandlade avtal.Varaktighet, arbetstid100%. Tillträde: Enligt överenskommelse TillsvidareanställningMånadslönSista dag att ansöka är 2022-08-31