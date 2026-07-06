Enhetschef till vård- och omsorg
Bromölla kommun, Vård och omsorg / Sjukvårdschefsjobb / Bromölla Visa alla sjukvårdschefsjobb i Bromölla
2026-07-06
, Sölvesborg
, Kristianstad
, Olofström
, Karlshamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bromölla kommun, Vård och omsorg i Bromölla
Vill du vara med och göra skillnad?
Bromölla kommun söker nu en enhetschef till vård- och omsorg, en ledare som vill bidra till att skapa bästa möjliga vardag för våra brukare.
Hos oss får du ett meningsfullt och varierat arbete i en kommun med korta beslutsvägar och goda möjligheter att påverka och utvecklas. Du blir en viktig del av en ledningsgrupp som präglas av samarbete, öppenhet och framtidstro.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-06Arbetsuppgifter
Som enhetschef hos oss leder du en engagerad personalgrupp och ansvarar för att verksamheten bedrivs med hög kvalitet, i enlighet med lagstiftning, mål och riktlinjer. Du arbetar nära både brukare, medarbetare och kollegor i ledningsgruppen för att utveckla verksamheten mot framtidens behov.
Ledningsgruppen består av åtta enhetschefer med olika kompetenser. Du rapporterar direkt till funktionschef. Dessutom har vi stort stöd av exempelvis HR, bemanningsenhet och controller. Du erbjuds ledarutveckling, friskvårdsbidrag, förmånscykel, semesterväxling och andra givande förmåner.
I rollen ingår kvalitets-, personal-, arbetsmiljö- och budgetansvar. Du coachar och stöttar dina medarbetare, följer upp verksamhetens mål och arbetar kontinuerligt med förbättringar. Du säkerställer att lagar, riktlinjer och mål följs i det dagliga arbetet. Du bidrar även till långsiktig verksamhetsutveckling med fokus på kvalitet, delaktighet och självbestämmande för brukarna.
Tillsammans med dina kollegor bidrar du till att omsorgens värdegrund genomsyrar arbetet med fokus på delaktighet, respekt och kvalitet.
Intern och extern samverkan är vanligt förekommande. Beredskapstjänstgöring ingår i tjänsten, men i begränsad omfattning.KvalifikationerKvalifikationer
• Socionomutbildning, hälso- och sjukvårdsutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
• Personlig lämplighet
• B-körkort
Meriterande:
• Dokumenterad erfarenhet av ledarskap i en politiskt styrd verksamhet.
• Dokumenterad erfarenhet av arbete inom äldreomsorg
• Erfarenhet från Öppna verksamheter, till exempel mötesplatser, dagverksamheter
• Ledarskapsutbildning
I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval så välkommen med din ansökan redan idag!
När vi vill erbjuda dig tjänsten krävs det att du visar upp ett utdrag ur polisens belastningsregister för att vi ska kunna anställa dig. Du beställer själv registerutdrag på Polisens hemsida, www.polisen.se
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse. .
Bromölla kommun i nordöstra Skåne, vid gränsen mot Blekinge, har närmare 13 000 invånare. Vi har den lilla kommunens fördelar med närhet och korta avstånd både geografiskt och mellan människorna. Här finns goda kommunikationer, ett prisat företagsklimat och levande kultur- och fritidsliv. Kommunen omges av vacker och omväxlande natur med närhet till både insjöar och hav. Bromölla är nära och överraskande bra.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryterings hjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C332582". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bromölla Kommun
(org.nr 212000-0894), http://www.bromolla.se
Box 18 (visa karta
)
295 31 BROMÖLLA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Bromölla kommun, Vård och omsorg Kontakt
Facklig företrädare nås via kommunens växel 0456-82 20 00 Jobbnummer
9993299