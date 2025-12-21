Enhetschef till socialkontoret
2025-12-21
Vill du leda en verksamhet där du har möjlighet att göra skillnad i människors liv, och bidra till positiva livsförändringar för de individer vi verkar för? I så fall, sök tjänsten som enhetschef till resursteamet!
Vår verksamhet
Socialkontoret är en dynamisk och engagerad organisation som vill skapa trygghet och god social service för de vi är till för i Norrköping. Vi arbetar med stöd och hjälp till både barn, ungdomar och vuxna som är särskilt utsatta eller i olika svårigheter.
Inom vårt uppdrag ingår myndighetsutövning, utförande av beslutade insatser, uppsökande samt förebyggande verksamhet. Vår vardag präglas av samverkan, engagemang och ett starkt fokus på att möta människors behov med hög kvalité.
Tillsammans är vi drygt 1 800 anställda, varav ca 75 av dessa arbetar som chefer
Tjänsten som enhetschef avser resursteamet som vänder sig till personer med omfattande och komplexa vårdbehov där pågående missbruk ofta är i kombination med psykiska och/eller fysiska funktionsnedsättningar. Det är ett viktigt uppdrag som vi bedriver med stort engagemang och med stolthet. Arbetsgruppen som du välkomnas till är en trygg grupp med hög trivsel och god laganda, där kollegorna stannar över tid! Utöver beskrivet uppdrag återfinns även insatsen Bostad först och det bosociala teamet som är en modell som bygger på att ett eget boende är en förutsättning för att kunna hantera olika livsproblem.
Här erbjuds personer i långvarig hemlöshet med komplex problematik som missbruk och psykisk ohälsa, en stödlägenhet och individuellt anpassade stödinsatser. Teamen i bostad först respektive resursteamet arbetar stödjande för varandras verksamheter. Detta öppnar upp för att man kan utvecklas i form av arbetsuppgifter och ha möjligheten att få erfarenhet från flera områden.
Dina arbetsuppgifter
Som enhetschef hos oss får du ett meningsfullt arbete där du har möjlighet att göra skillnad i människors liv, och bidra till positiva livsförändringar för de individer vi verkar för.
Rollen innebär att du ansvarar för att leda och följa upp verksamheten samt driva utvecklings- och förbättringsarbeten utifrån såväl politiska- som ledningsuppdrag och mål.
Du har personal-, arbetsmiljö - och budgetansvar. Du arbetar nära dina medarbetare där ni gemensamt strävar efter att förbättra och utveckla arbetssätt och rutiner som säkerställer att vi möter medborgarnas behov.
Du leder en grupp om ca 30 personer som i huvudsak består av socialsekreterare och socialpedagoger där du är en viktig del i deras dagliga arbete. Här verkar du för att skapa förutsättningar, stöd och engagemang hos dina medarbetare. Detta för att dom i sin tur på bästa sätt ska kunna stödja de vi är till för i vårt uppdrag. Till din hjälp har du två gruppledare med stor kunskap som underlättar arbetet både för dig som chef och dina medarbetare.
Du ingår i en engagerad och kompetent chefsgrupp som träffas tillsammans med verksamhetschef och verksamhetsutvecklare varje vecka. Här förväntas du att bidra och vara aktiv. Tillsammans och gemensamt tar vi ansvar för helheten, driver kvalitetsutveckling, utbyter erfarenheter, ger stöd till varandra och inte minst så ser vi till att ha roligt tillsammans!
Vem är du?
Vi söker nu dig som har en relevant högskoleexamen med inriktning beteendevetenskap, sociologi, pedagogik eller annan av arbetsgivaren bedömd likvärdig utbildning. Du har tidigare erfarenhet av ledande befattning och vi ser gärna att du har erfarenhet och kunskap om samsjuklighet och metodiken Case Management samt kunskaper inom funktionshinderområdet och/eller socialpsykiatri. Vidare har du goda kunskaper om de lagar och regler som styr verksamheten, i synnerhet gällande socialtjänstlagen.
Du har förmåga att se till helheten med verksamhetens uppdrag i fokus vilket genomsyras i dina mål, prioriteringar och arbetssätt. Du är en person med god förmåga att ta initiativ och besitter stor öppenhet för förändring. När det kommer till beslutsfattande agerar du lugnt och tryggt och hanterar tidspress med omdöme.
Syftet att bidra till välfärd och samhällsnytta är alltid vägledande för ditt ledarskap, och du utgår från verksamhetens bästa i alla dina beslut. Som ledare tillämpar du tillitsbaserat ledarskap och har tillit till att de du leder har kunskap, omdöme och vilja att genomföra sitt arbete på bästa sätt utan detaljstyrning.
Ditt viktigaste för dig är att skapa förutsättningar utifrån behoven i mötet mellan medarbetare och de vi finns till för.
Något som utmärker dig är hur du effektivt samarbetar med andra, identifierar möjligheter i förändring, och smidigt anpassar dig till förändrade omständigheter. Din lyhörda relation till dina medarbetare skapar en inspirerande atmosfär. Du kommunicerar väl på svenska i tal och skrift.
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 1
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Arbetstid: Dag
Möjlighet till distansarbete: Ja, delvis utifrån verksamhetens behov
Sista ansökningsdatum: Vi gör urval löpande men vi vill ha din ansökan senast den 11 januari
Kontakt: Om du har frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Katarina Nyqvist, HR-konsult, 011-15 30 10 eller Frida Karlsson, verksamhetschef 011-15 78 18
Att arbeta i Norrköpings kommun betyder att du är med och skapar välfärden. Våra 11 000 medarbetare bidrar och gör skillnad. Varje dag. Vi erbjuder en kreativ och dynamisk arbetsplats för nyfikna och öppna människor som vill ha mer än ett jobb. Tillsammans skapar vi Norrköpings framtid.
Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
När du söker jobb hos oss i Norrköpings kommun använder du dig av vårt rekryteringsverktyg. Du påbörjar din ansökan genom att klicka på ansök längst ner i annonsen. Du som har skyddade personuppgifter ska inte skicka in din ansökan via vår hemsida. Ta en direktkontakt med rekryterande chef alternativt rekryteringsspecialist för att diskutera hur du bäst ansöker utifrån ditt skyddsbehov. Kontaktuppgifter finner du i annonsen.
