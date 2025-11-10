Enhetschef till Skärholmens förskolor
2025-11-10
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Skärholmens stadsdelsförvaltning är en av Stockholms stads 11 stadsdelsförvaltningar och omfattar stadsdelarna Bredäng, Sätra, Skärholmen och Vårberg. Här arbetar mer än 1000 medarbetare för våra 37.000 invånare. Vi erbjuder en kommunal verksamhet som vi är stolta över och vi har en fantastisk mångfald. Välkommen med ditt unika bidrag!
Välkommen till oss
"För att trivas i rollen som enhetschef inom förskolan i Skärholmen behöver du ha ett stort engagemang, vara driven, ödmjuk och våga ta dig an utmaningar.
Vi ser styrkan i ett team som det delade ledarskapet ger oss. Du blir en del av en fantastiskt härlig ledningsgrupp, och känslan av att aldrig vara själv bidrar till mod och utveckling för våra barn och även en själv." - enhetschef förskoleavdelningen, Skärholmens stadsdelsförvaltning.
Avdelningen förskola består av 18 förskolor och tre öppna förskolor och vi har hög kompetens, stort engagemang och bedriver ständig utveckling med barnen i fokus.
Vi erbjuder
Hos oss får du en unik chans att arbeta utifrån modellen funktionellt delat ledarskapet, FDL, vilket bidrar till gott samarbete med gemensamt ansvar. Du blir en viktig del i en initiativrik och dynamisk miljö. Att arbeta hos oss passar dig som vill ha utmaningar och som inte är rädd för att utmana. Vi erbjuder ett inspirerande arbete där du kommer att kunna göra skillnad för förskolebarnen i vår stadsdel. Vi har flexibel arbetstid, friskvårdsbidrag, semesterväxling och subventionerat årskort till Stockholms stads simhallar inkl. gym.
Din roll
Vi i Skärholmen är unika i Stockholm stad att arbeta utifrån modellen funktionellt delat ledarskap, FDL. Inom denna ledningsform ansvarar du som enhetschef för det kommunala/administrativa uppdraget. Det innebär ansvar för ekonomi, fastighet- och lokalfrågor, fysisk och psykosocial arbetsmiljö, rehabilitering och daglig kontakt med medarbetare ute på förskolor. Du har ett tätt samarbete med två rektorer inom ett förskoleområde.
Du ansvarar för att:
leda icke pedagogisk personal samt timanställd och tidsbegränsad personal
hantera budget och kvalitetsuppföljning (tillsammans med rektorerna)
hantera administrativa uppgifter såsom exempelvis statistik, fastighetsfrågor, incidenter och klagomål samt lönerapportering
sammanställa tertial- och verksamhetsberättelser.
Vidare har du en viktig roll i att tillsammans med förvaltningens övriga enhetschefer, rektorer samt avdelningschef, arbeta för att utveckla och skapa en likvärdig förskola med hög kvalité.
Du rapporterar till avdelningschef för förskola.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig med:
högskoleutbildning inom relevant område, exempelvis, pedagogik, administration, personal eller annan utbildning som vi bedömer likvärdig
erfarenhet av arbetsledande roll
erfarenhet av arbetsmiljöfrågor
god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
Meriterande med:
utbildning och/eller erfarenhet inom pedagogiska området
erfarenhet av att hantera och arbeta i komplexa systemmiljöer.
Rollen kräver flexibilitet, samarbete och driv - därför lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper och ditt engagemang. Som ledare bygger du förtroendefulla relationer, inspirerar andra och skapar energi i teamet. Du vet att samarbete och gemensamt ansvar är nyckeln till framgång. Du har integritet och mod att ta beslut, ser helheten och agerar med professionalism, tydlighet och mognad.
Hos oss trivs du som vill arbeta tillsammans med engagerade kollegor i en prestigelös miljö där vi delar erfarenheter, stöttar varandra och utvecklas som team.Publiceringsdatum2025-11-10Övrig information
Vi rekryterar utan det personliga brevet för att stärka fokus på de kompetenser och erfarenheter som efterfrågas för denna roll. Vid bedömningen av din ansökan kommer vi endast att utgå ifrån ditt CV och ett antal frågor du får besvara i samband med att du söker tjänsten. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat på frågorna, och att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV. Denna rekryteringsprocess kommer innehålla arbetspsykologiska tester.
Vi hoppas att du redan nu kan börja skönja din framtid hos oss. Utöver ett brett och spännande uppdrag hoppas vi erbjuda omväxling, engagemang och mycket skratt!
Varmt välkommen med din ansökan!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/6300". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Stockholms stad, Skärholmens stadsdelsförvaltning, Förskola Kontakt
Kim Lagerquist, avdelningschef förskola 08-50828446 Jobbnummer
9595891