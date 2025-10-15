Enhetschef till PTS
2025-10-15
Vill du bidra till att stärka Sveriges beredskap och förmåga att hantera kriser? Som enhetschef på Post- och telestyrelsen får du en central roll i arbetet för att säkra att vår kommunikation fungerar - även när samhället utsätts för påfrestningar. Hos oss gör du verklig skillnad för landets trygghet, motståndskraft och framtid.
Vi jobbar med det som alla tar för givet - att kunna kommunicera säkert. Hos oss får du möjlighet att göra skillnad nu och i framtiden. För alla.
Om enheten
Enheten för operativ hantering ansvarar för att PTS ska kunna upprätthålla sin verksamhet i kris och krig. Det innebär att förvalta och utveckla myndighetens stabsorganisation, lägesbildsfunktion, beredskapsrutiner och TiB-verksamhet (tjänsteman i beredskap). Enheten är en viktig del i PTS arbete med att säkerställa att Sverige har en robust och fungerande kommunikation - även i de mest utmanande situationerna.
Vi arbetar tvärfunktionellt, med nära samverkan både internt inom PTS och externt med andra myndigheter och aktörer i beredskapssystemet. Arbetet kräver förmåga att tänka strategiskt och samtidigt agera snabbt och strukturerat när läget kräver det.
Jag som kommer att vara din chef
Jag som kommer vara din chef heter Anders Wallinder och är avdelningschef. Som enhetschef sitter du med i min ledningsgrupp, där du förväntas driva och utveckla din enhet för att skapa förmåga att hantera kriser operativt.
Som ledare är jag delegerande och vill ha en enhetschef som uppskattar frihet under ansvar. Din förmåga kommer att vara avgörande om krisen står för dörren, och mitt fokus är att ge dig de förutsättningar du behöver för att bygga en effektiv och handlingskraftig enhet.
Jag värnar om ett klimat som präglas av gott samarbete, tillit och positiv stämning - och ser till att vi har roligt på jobbet. Det är, enligt mig, en nödvändig grund när vi arbetar med så allvarliga och viktiga frågor.
Om rollen
Som enhetschef har du det övergripande ansvaret för enhetens verksamhet, personal, ekonomi och arbetsmiljö. Du planerar, leder och följer upp arbetet för att säkerställa att PTS har förmåga till operativ hantering i alla lägen.
Du ansvarar för att utveckla rutiner, processer och strukturer som stärker PTS beredskapsförmåga i alla lägen - från vardag till kris och krig.
I rollen ingår också att företräda PTS i en rad olika sammanhang, både internt och externt. Du representerar myndigheten nationellt och internationellt samt kommunicerar PTS uppdrag på ett tydligt, förtroendefullt och professionellt sätt.
Som ledare skapar du engagemang, delaktighet och ansvarstagande. Du bygger ett välfungerande team som präglas av samarbete, tydlighet och arbetsglädje - även när tempot är högt och frågorna komplexa.
Om dig
Du är en stabil och prestigelös ledare som inger förtroende även i pressade situationer. Med struktur och helhetssyn skapar du ordning och riktning, och du har förmågan att omsätta mål i konkreta och genomförbara aktiviteter. Ditt ledarskap präglas av samarbete och tillit - du bjuder in till dialog, lyssnar aktivt och får människor omkring dig att växa. Du är en kommunikativ och tydlig ledare som skapar engagemang och delaktighet, även när förutsättningarna snabbt förändras. Du har ett högt säkerhetsmedvetande och agerar med omdöme i frågor som kräver förtroende och diskretion. För oss är dina personliga egenskaper viktiga, vi kommer därför lägga stor vikt vid dessa.
Vi söker dig som har:
• Akademisk examen med för tjänsten relevant inriktning, exempelvis teknik, ekonomi eller juridik
• Aktuell arbetslivserfarenhet som ledare med personal- och budgetansvar
• Aktuell arbetslivserfarenhet av incidenthantering och/eller erfarenhet från beredskapsarbete
• Grundläggande kunskaper inom elektronisk kommunikation, förvärvade genom arbete eller utbildning
• Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av arbete på myndighet
• Aktuell erfarenhet av arbete med utveckling av kris- och krigsorganisation
• Erfarenhet från telekom, IT eller liknande branscher som PTS bedömer som relevant
• Erfarenhet av att leda kvalificerade medarbetare med olika kompetenser
Vårt erbjudande
Hos oss kan du ha ett liv både på och utanför jobbet. Vi erbjuder konkurrenskraftiga löner, flexibla arbetstider och möjlighet till distansarbete. Vi har även ett generöst friskvårdsbidrag och två friskvårdstimmar varje vecka. Dessutom får du förmånliga villkor för lunch, semester, föräldraledighet, pension och vid sjukdom.
Här arbetar du i moderna aktivitetsbaserade lokaler på Hälsingegatan 38, med en trygg och stabil arbetsmiljö som staten erbjuder. Vi skapar morgondagens samhälle och ligger alltid i framkant. Hos oss kommer du att växa med dina arbetsuppgifter.
Bra att veta
Tjänsten är en tillsvidareanställning med en inledande provanställning på sex månader. Placeringen är i Stockholm, och vi ser fram emot att du kan börja hos oss så snart som möjligt enligt överenskommelse. Din tjänstetitel blir enhetschef.
Tjänsten är placerad i säkerhetsklass 2. För anställning krävs därför svenskt medborgarskap och en godkänd säkerhetsprövning i enlighet med 3 kap. 1-3 §§ säkerhetsskyddslagen (2018:585).
För att vi ska kunna göra en rättvis och objektiv bedömning av din kompetens ber vi dig att inte inkludera bild, personnummer eller adress i ditt CV. Vi har valt att inte efterfråga personligt brev då vi istället använder urvalsfrågor. Detta för att vi vill lägga fokus på din erfarenhet och kompetens, vilket bidrar till en mer effektiv och rättvis rekryteringsprocess. Tester kommer att ingå i processen. Om du har skyddade uppgifter, vänligen kontakta vår HR-specialist.
Vill du veta mer? För ytterligare information, vänligen kontakta avdelningschef Anders Wallinder på anders.wallinder@pts.se
eller HR-specialist Denise Nilsson på denise.nilsson@pts.se
.
Välkommen med din ansökan senast 2 november.
