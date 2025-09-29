Enhetschef till Personlig assistans
2025-09-29
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
Är du en engagerad och kommunikativ ledare? Vill du bidra till att brukare och deras anhöriga i Örebro kommun ska uppleva att de får det stöd de behöver och ett gott bemötande? Då kan du vara den enhetschef vi söker till Personlig assistans.Publiceringsdatum2025-09-29Om tjänsten
Enhetschef är första linjens chef med uppdrag att leda sin enhet så att uppsatta mål och resultat uppnås inom ramen för tilldelade resurser. Örebro kommuns ledarskap utgår från vår ledarplattform där förväntningarna på dig som chef tydliggörs utifrån tre delar; säker chef, initiativrik utvecklare och klar ledare. Som enhetschef inom förvaltningen leder och utvecklar du ditt ansvarsområde inom Personlig assistans mot uppsatta mål genom att vara tydlig och ett inspirerande föredöme. Du främjar medarbetarnas utveckling och skapar de bästa möjligheterna för medarbetarna att ta ett eget ansvar. Du företräder kommunen som arbetsgivare, samverkar samt följer lagar och riktlinjer. Som enhetschef ansvarar du för att ha brukaren i fokus med god kvalitet och effektivitet.
Organisationen styrs av politiska beslut och inom givna ekonomiska ramar. Vår målsättning är att öka brukares inflytande och med god kvalitet ge individuellt stöd. Du driver verksamheten så att medarbetare blir delaktiga och engagerade med fokus på brukaren. I uppdraget ingår att verkställa politiska beslut och följa upp och utvärdera verksamhetens resultat utifrån olika perspektiv, exempelvis kvalitets- och ekonomiperspektiv. Som enhetschef ingår det att leda, stödja och kompetensutveckla dina medarbetare. Du förväntas bidra till god samverkan med fackliga organisationer samt andra interna och externa parter.
Exempel på arbetsuppgifter:
• personal-, budget- och verksamhetsansvar
• leda och fördela arbetet
• leda, utveckla, följa upp och analysera verksamheten mot uppsatta mål
• leda och stödja medarbetare, samt ansvara för att de får den kompetensutveckling de behöver
• kommunicera med alla intressenter och hantera information, samt samordna och hitta samverkanslösningar
• ta ansvar för budget och ekonomi, samt driva enheten kostnadseffektivt och vidta åtgärder vid avvikelser
• ta ansvar för att gällande lagar, policys, riktlinjer och rutiner följs
• bidra till att utveckla våra interna processer
Om arbetsplatsen
Socialförvaltningen område funktionsstöd i Örebro Kommun ger stöd och service till personer med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar enligt Socialtjänstlagen (SoL) samt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Organisationen styrs av politiska beslut och givna ekonomiska ramar.
Som enhetschef utgår du från Åbylunden 1 där man arbetar aktivitetsbaserat.
Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på www.orebro.se/jobb.Kvalifikationer
Som ledare är du initiativtagande, flexibel, lyhörd och bjuder in till dialog som uppmuntrar till ett arbetsklimat präglat av delaktighet och engagemang. Du är serviceinriktad och har vilja och förmåga att möta medborgare med funktionshinder och deras anhöriga. Du är även strukturerad och systematisk för att kunna organisera verksamheten. Som person är du trygg, har självinsikt och mod att agera efter din egen övertygelse. Ditt arbete genomsyras av kvalitetsmedvetenhet. En förutsättning är att du är tydlig och kan uttrycka dig väl i tal och skrift.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
• examen från universitet/högskola om minst 180 hp, så som socionom, beteendevetare eller annan inriktning som arbetsgivaren finner likvärdig (bifoga examensbevis i din ansökan)
• erfarenhet av arbete med personer med funktionsnedsättning inom LSS-verksamhet
• dokumenterad chefserfarenhet innehållande personal-, ekonomi- och verksamhetsansvar
Meriterande:
• kunskap och arbetslivserfarenhet av LSS insatsen Personlig assistans
• erfarenhet av utvecklingsarbete för att stärka brukares inflytande och delaktighet
• erfarenhet från arbete i politiskt styrda organisationer
• erfarenhet av att arbeta med bemanningsekonomi och schemaläggning
• erfarenhet av arbete i verksamhetssystem gällande dokumentation och ekonomi
• B-körkortTjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: enligt överenskommelse
Antal tjänster: 1-2, om erforderliga beslut fattas
Övrig information
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.
Som en del i urvalsprocessen kan vi komma att tillämpa tester.
Innan du erbjuds en anställning behöver du visa upp registerutdrag ur belastningsregistret.Så ansöker du
Förlängd annonsering.
Sista ansökningsdag är 6 oktober.
Välkommen med din ansökan!
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-06
