Enhetschef till Personlig assistans
Örebro kommun / Sjukvårdschefsjobb / Örebro Visa alla sjukvårdschefsjobb i Örebro
2026-01-21
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Örebro kommun i Örebro
, Kumla
, Nora
, Ljusnarsberg
eller i hela Sverige
Är du en engagerad och kommunikativ ledare? Vill du bidra till att brukare och deras anhöriga i Örebro kommun ska uppleva att de får det stöd de behöver och ett gott bemötande? Då kan du vara den enhetschef vi söker till Personlig assistans.Publiceringsdatum2026-01-21Om tjänsten
Som enhetschef inom Personlig assistans är du första linjens chef med uppdrag att leda din enhet så att uppsatta mål och resultat uppnås inom ramen för tilldelade resurser. Som enhetschef inom förvaltningen leder och utvecklar du ditt ansvarsområde genom att vara tydlig och ett inspirerande föredöme.
I ditt uppdrag ingår att ansvara för att ha brukaren i fokus med god kvalitet och effektivitet. Du driver verksamheten så att medarbetare blir delaktiga och engagerade med fokus på brukaren och vår målsättning är att öka brukares inflytande och med god kvalitet ge individuellt stöd. Du ansvarar även för medarbetarnas utveckling och skapar de bästa möjligheterna för medarbetarna att ta ett eget ansvar.
Organisationen styrs av politiska beslut och inom givna ekonomiska ramar företräder du kommunen som arbetsgivare, samverkar samt följer lagar och riktlinjer.
I uppdraget ingår att verkställa politiska beslut samt följa upp och utvärdera verksamhetens resultat utifrån kvalitets- och ekonomiperspektiv. Bemanningsekonomi och samarbete runt effektivt nyttjande av resurser inom hela förvaltningen är några exempel.
Exempel på arbetsuppgifter:
• personal-, budget- och verksamhetsansvar
• leda och fördela arbetet
• leda, utveckla, följa upp och analysera verksamheten mot uppsatta mål
• leda och stödja medarbetare, samt ansvara för att de får den kompetensutveckling de behöver
• kommunicera med alla intressenter och hantera information, samt samordna och hitta samverkanslösningar
• ta ansvar för budget och ekonomi, samt driva enheten kostnadseffektivt och vidta åtgärder vid avvikelser
• bidra till att utveckla våra interna processer
• bidra till god samverkan med fackliga organisationer samt andra interna och externa parter
Om arbetsplatsen
Socialförvaltningen område funktionsstöd i Örebro Kommun ger stöd och service till personer med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar enligt Socialtjänstlagen (SoL) samt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
Inom Personlig assistans arbetar fem enhetschefer och en verksamhetspedagog. Det finns en administrativ enhet inom funktionsstöd som ger enhetscheferna stöd i administration och bemanning. Förutom besök hos våra brukare är placering för tjänsten Åbylunden där vi arbetar aktivitetsbaserat.
Örebro kommuns ledarskap utgår från vår ledarplattform där förväntningarna på dig som chef tydliggörs utifrån tre delar; säker chef, initiativrik utvecklare och klar ledare.
Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på www.orebro.se/jobb.Kvalifikationer
Som ledare är du initiativtagande, lyhörd och bjuder in till dialog som uppmuntrar till ett arbetsklimat präglat av delaktighet och engagemang. Du är serviceinriktad och har vilja och förmåga att möta medborgare med funktionshinder och deras anhöriga. Du är även strukturerad och systematisk för att kunna organisera verksamheten. Som person är du trygg, har självinsikt och mod att agera efter din egen övertygelse. Ditt arbete genomsyras av kvalitetsmedvetenhet. En förutsättning är att du är tydlig och kan uttrycka dig väl i tal och skrift.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
• examen från universitet/högskola om minst 180 hp, så som socionom, beteendevetare eller annan inriktning som arbetsgivaren bedömer likvärdig kunskap
• dokumenterad chefserfarenhet innehållande personal-, ekonomi- och verksamhetsansvar
• erfarenhet av arbete med personer med funktionsnedsättning
Meriterande:
• kunskap och arbetslivserfarenhet av LSS insatsen Personlig assistans
• erfarenhet av utvecklingsarbete för att stärka brukares inflytande och delaktighet
• erfarenhet från arbete i politiskt styrda organisationer
• erfarenhet av att arbeta med bemanningsekonomi och schemaläggning
• erfarenhet av arbete i verksamhetssystem Life Care, Treserva, Medvind, Personec och Raindance
• B-körkortTjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: enligt överenskommelse
Antal tjänster: 1
Övrig information
Som en del i urvalsprocessen kan vi komma att tillämpa tester.
Intervjuer sker på Åbylunden den 18 och 23 februari.
Innan du erbjuds en anställning behöver du visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 8 februari.
Välkommen med din ansökan!
Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örebro kommun
(org.nr 212000-1967), http://www.orebro.se Arbetsplats
Örebro Kommun Kontakt
Ledarna Sveriges chefsorganisation ledarna@ledarna.se Jobbnummer
9696470