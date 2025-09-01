Enhetschef till öppenvård barn- och unga
2025-09-01
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller.
Vill du vara med och utveckla öppenvården inom Socialförvaltningens barn- och ungdomsvård? Detta område befinner sig nu i expansiv fas och vi söker nu en kunnig och engagerad enhetschef som vill vara med driva utvecklingen i vår nya organisation!
Ditt nya jobb
Barn- och ungdomsvården i Jönköping består av en myndighetsdel, en öppenvårdsdel, en råd- och servicefunktion, stödboende samt HVB-verksamhet.
Vi söker nu en enhetschef till öppenvården som med fokus på samarbete vill bidra till att fler familjeägda lösningar äger rum och möjliggöra att unga så långt det är möjligt växa upp i sin ursprungsmiljö.
Som enhetschef i socialförvaltningen förväntas du praktisera ett hälsofrämjande ledarskap baserat på tillit, kunskap och lärande och du förväntas vara bärare av värdegrunden i socialtjänstlagens portalparagraf. Du företräder Jönköpings kommun och socialförvaltningen i relation till medborgare, medarbetare och arbetstagarorganisationer.
Du har verksamhets-, ekonomi-, personal- och arbetsmiljöansvar. Du skapar genom ditt arbete förutsättningar för medarbetare att tillsammans med medborgare möta aktuella och nya behov, förväntningar och krav på vår välfärd i en ständigt föränderlig omvärld. I uppdraget för en sammanhållen, innovativ och hållbar socialtjänst har du, likt alla medarbetare i organisationen, två uppdrag; att arbeta med grunduppdrag parallellt med systematiskt kvalitetsarbete och förbättringsarbete för att kunna möta framtida behov.
Din kompetens
Du som söker dig som har en avklarad examen om lägst 180 högskolepoäng: exempelvis socionomexamen, 3-årig socialpedagog på högskola eller annan likvärdig examen inom beteendevetenskap eller inom en mer samhällsinriktad utbildning.
Du har dokumenterad erfarenhet av arbete med barn, unga och deras familjer inom socialtjänst, öppenvård eller liknande verksamhet och du har med fördel tidigare chefserfarenhet med tillhörande personal-, budget- och arbetsmiljöansvar. Vidare har du god kännedom om socialtjänstlagen och annan relevant lagstiftning.
Det ses som meriterande om du har utbildning inom systemteori och erfarenhet av lösningsfokuserat förhållningssätt. Erfarenhet av offentlig verksamhet och arbete i en politiskt styrd organisation samt kunskap om evidensbaserade metoder inom området, ledarskapsutbildning eller annan relevant vidareutbildning är även det meriterande.
Goda kunskaper svenska språket i tal, läs och skrift krävs.
För att lyckas i rollen som enhetschef hos oss tror vi du brinner för att leda, motivera och inspirera för att nå gemensamma mål och att driva utvecklingsfrågor. Du behöver också tycka om att samverka både internt och externt samt inspireras av att ingå i ett chefsteam och vara en del i att driva utveckling framåt mot gemensamma mål. Du är en trygg, stabil person och är lyhörd samtidigt som du har tillit till att andra tar sitt ansvar. Ditt ledarskap präglas av kommunikation, mod, engagemang och delaktighet och du gillar samverkan. Körkort B är ett krav.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder dig
Ett spännande uppdrag att få vara med i utvecklingen av Socialförvaltningens barn- och ungdomsvård. Våra förmåner kan du läsa mer om https://www.jonkoping.se/jobba-hos-oss/jonkopings-kommun-som-arbetsgivare-/detta-far-du-nar-du-jobbar-hos-oss
Välkommen till oss
Öppenvården har två arbetsgrupper på vardera ca 20 behandlare, fyra samordnare och två enhetschefer. Du kommer till en arbetsgrupp med god kompetens, nyfikenhet, flexibilitet och med ett mycket gott arbetsklimat. Vår arbetsplats är belägen centralt i Jönköping.
Bra att veta
Rekryteringen avser en tillsvidaretjänst som enhetschef, heltid, med tillträde enlig överenskommelse med placering inom öppenvården, barn- och unga.
I din ansökan vill vi att det finns ett CV samt bifogat examensbevis och aktuella tjänstgöringsintyg. All dina tjänstgöring ska kunna styrkas med intyg där det framgår befattning och vilken omfattning du arbetat. Även om du redan arbetar hos oss behöver du visa upp examensbevis och tjänstgöringsintyg för tjänster du haft utanför kommunen. Ansökningar som inte uppfyller detta kommer inte att prioriteras. Vi använder oss av löpande urval. Intervjuer för tjänsten kommer att hållas 12 september, alternativ 17:e september. Söker du tjänsten och blir kallad till intervju så behöver du vara tillgänglig.
På anställningsintervjun ska utdrag lämnas från Rikspolisstyrelsens belastnings- och misstankeregister enligt bestämmelserna i lagen (2007:171) om registerkontroll vid sådana hem för vård eller boende som tar emot barn. Beställ detta i god tid och ta med detta vid en intervju.
Vill du veta mer?
Rekryterande chef, se nedan. Fackliga representanter: https://www.jonkoping.se/fackligasoc
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre - för alla. Kom och jobba med oss. Välkommen att söka tjänsten!
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
