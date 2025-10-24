Enhetschef till nytänkande HSL organisation
2025-10-24
Vill du vara med på vår fortsatta utvecklingsresa att tillsammans bygga framtidens innovativa hälso-och sjukvårdsorganisation?
En av våra uppskattade enhetschefer ska gå i pension våren 2026.
Nu finns en möjlighet att bli en del av vårt inspirerande hälso- och sjukvårdsteam inom en organisation som präglas av nytänkande, glädje och samarbete. Vi söker därmed en trygg och nyfiken enhetschef som har en god förmåga att både lyssna, lära och leda med tillit. Du kommer tillsammans med engagerade och kompetenta chefskollegor och medarbetare förvalta och vidareutveckla morgondagens kommunala hälso- och sjukvård.Publiceringsdatum2025-10-24Dina arbetsuppgifter
Som enhetschef för en av våra 6 enheter i vår hälso- och sjukvårdsorganisation leder du sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter i multiprofessionella team. I Lunds kommun har vi i dagsläget 14 särskilda boenden för äldre. Du kommer att vara ansvarig chef för cirka 40 legitimerade medarbetare på hälften av ovannämnda boenden. Du har ett nära samarbete med en chefskollega som ansvarar för de resterande sju särskilda boenden. Du rapporterar till verksamhetschef och ingår i Hemvård och hälsas ledningsgrupp.
En viktig del av ditt uppdrag är att lyssna, stärka och ta tillvara medarbetarnas kompetens och behov i det dagliga arbetet och omvandla det till enhetens utvecklingsarbete. Du bjuder in till dialog och skapar förutsättningar för delaktighet för både medarbetare, patienter och anhöriga.
Förutom det ständiga förändringsarbetet ingår det i ditt uppdrag att säkerställa att verksamheten följer de lagar, avtal, styr- och måldokument som gäller. Du har budgetansvar där god resursanvändning av ekonomiska medel är en självklarhet. Du deltar aktivt i nära samverkan med andra chefer och bidrar till kvalitet och förbättrad effektivitet i verksamheten på kort och lång sikt. Tillsammans arbetar du med att skapa förutsättningar för verksamheten och kommunens utveckling, i synnerhet med den digitala utvecklingens möjligheter.
Vi söker dig som har
en universitets- eller högskoleexamen på minst 180 högskolepoäng med inriktning mot hälsa och sjukvård, social sektor eller liknande. Det är meriterande om du har en utbildning inom ledarskap och erfarenhet av kommunal hälso- och sjukvård.
Vi utgår från att du har flerårig chefserfarenhet av ett liknande chefsuppdrag. Det är en fördel om du har erfarenhet av arbete som chef inom vård- och omsorg, hälsa och sjukvård, social sektor, LSS eller liknande område. Vi ser gärna också att du har erfarenhet av förändringsledning, kompetensutveckling, kompetensförsörjning, förebyggande arbete, rehabilitering och digitalisering.
Som person har du lätt för att ta genomtänkta beslut och modet att våga testa nytt i verksamhetsförankrade frågor inom ditt beslutsmandat. Du drivs av ständiga förändringar och är både flexibel, anpassningsbar och uthållig i utvecklings- och förändringsarbete samtidigt som du inspireras av det dagliga arbetet och dina medarbetare. Därmed trivs du i en chefsroll som är omväxlande, ständigt inom utveckling och där du har en möjlighet att påverka utformningen utifrån verksamhetens behov och dina erfarenheter.
Du är en god kommunikatör och har lätt för att samarbeta med andra och förmedla ett gemensamt budskap på ett pedagogiskt sätt. I din roll som chef utstrålar du tillit, vilket är grunden för ditt goda ledarskap. Om företaget
Det händer mycket nytt inom de olika verksamheterna på vård- och omsorgsförvaltningen i Lund. Vi satsar bland annat på innovativ välfärdsteknik och hjälpmedel, och arbetar ständigt med förbättringar och nytänk kring framtida arbetssätt och kompetensförsörjning.
Inom verksamhetsområde Hemvård och hälsa hör alla våra legitimerade medarbetare som arbetar inom hemsjukvård, på våra särskilda boende, mot LSS-verksamheter och på vår korttidsenhet. Vi har tillsatt ytterligare ett HSL-område som ett led i att minska antalet medarbetare per chef. Idag är vi sex enhetschefer för legitimerade medarbetare.
Vi motiveras av att arbeta tillsammans med medarbetare, chefer, fackliga kollegor både internt och externt mot gemensamma mål och att utveckla den bästa möjliga upplevelsen för våra patienter och medarbetare. Övrig information
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför anställning till tjänster där vård- och omsorgsarbete ingår behöver du kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret:
Polisen: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
För arbete inom LSS behöver du dessutom beställa:
Polisen: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Inom vård- och omsorgsförvaltningen arbetar ungefär 3 400 medarbetare för att äldre människor och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett aktivt, socialt och meningsfullt liv på sina villkor. Vi ansvarar bland annat för kommunens äldreboenden, hemtjänst, stöd till personer med funktionsnedsättning, hemsjukvård och träffpunkter för seniorer. Hos oss står varje individs behov i centrum, och våra verksamheter kännetecknas av delaktighet, valfrihet, flexibilitet och kvalitet med respekt för den enskildes integritet och självbestämmande.
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss? Ersättning
