Enhetschef till måltidsverksamhet
Talangbron Sverige AB / Administratörsjobb / Åre Visa alla administratörsjobb i Åre
2025-12-22
, Krokom
, Östersund
, Strömsund
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Talangbron Sverige AB i Åre
, Krokom
, Östersund
, Strömsund
, Ånge
eller i hela Sverige
Vi söker dig som vill ta ett helhetsansvar för en viktig måltidsverksamhet i en kommun i Jämtlands län. Här får du leda, utveckla och säkra kvalitet i en verksamhet som gör skillnad varje dag.
Ditt uppdrag
Leda, motivera och stötta medarbetare inom måltidsverksamheten
Ansvara för drift, kvalitet, ekonomi och arbetsmiljö
Säkerställa att måltider följer gällande riktlinjer och håller hög standard
Driva arbete med hållbarhet, matsvinn och kontinuerliga förbättringar
Samverka med skolor, förskolor och andra kommunala verksamheter
Vi söker dig som
Måste-krav
Har dokumenterad chefserfarenhet med ansvar för verksamhet, personal och ekonomi
Har kunskap och erfarenhet av personalfrågor och systematiskt arbetsmiljöarbete
Har B-körkort
Meriterande
Erfarenhet från måltidsverksamhetPubliceringsdatum2025-12-22Dina personliga egenskaper
Har ett tryggt, tydligt och ansvarstagande ledarskap
Är lyhörd, samarbetsorienterad och professionell i ditt bemötande
Har god förmåga att skapa förtroende och hantera situationer som kräver omdöme
Omfattning
Heltid, vardagar kl. 08:00-17:00. Uppdraget utförs på plats vid verksamhetens enheter inom kommunen i Jämtlands län. Resor inom kommunen förekommer.
Uppdragsperiod
2026-01-19 till 2026-10-01. Möjlighet till förlängning kan finnas.
Om Talangbron
Vi är specialister på att hitta talanger som passar, både i kompetens och arbetssätt. Genom att matcha rätt person med rätt arbetsgivare skapar vi långsiktiga och givande samarbeten där alla utvecklas. Med oss får du en trygg, flexibel lösning som stöttar dig och dina karriärmål.
Redo för nästa steg?
Låter det som något för dig? Sök redan idag, vi ser fram emot att höra från dig!
Sista dag att ansöka är 8 januari 2026. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Talangbron Sverige AB
(org.nr 559237-3483), https://www.talangbron.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9661668