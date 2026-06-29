Enhetschef till LSS boende
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2026-06-29
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Enhetschef LSS Nyköping
Vill du leda en verksamhet där fokus verkligen ligger på individen inte på kortsiktig lönsamhet?
People by M söker nu en för en arbetsgivares räkning en enhetschef till en LSS‐verksamhet i Nyköping som drivs i stiftelseform. Det innebär ett långsiktigt uppdrag där kvalitet, kompetens och omtanke väger tyngre än kvartalsresultat.
Här får du möjlighet att leda på riktigt, nära verksamheten, nära medarbetarna och nära de individer verksamheten finns till för.
Ditt uppdrag
Som enhetschef har du ett helhetsansvar för verksamheten:
Personal, arbetsmiljö och ledarskap
Ekonomi och resultat
Kvalitet och utveckling
Den dagliga driften
Du är en närvarande chef som driver verksamheten framåt, men också skapar stabilitet i vardagen. Rollen är operativ - du är där det händer.
Du leder ett team med hög kompetens och arbetar i en miljö med komplexa stödbehov, där struktur, tydlighet och ett respektfullt bemötande är avgörande.
Det som gör den här rollen unik
Du leder i en idéburen verksamhet i stiftelseform - fokus är kvalitet och långsiktighet
Du arbetar i en miljö med hög specialiserad kompetens
Du får möjlighet att påverka och utveckla verksamheten över tid
Du är en del av ett sammanhang med andra erfarna chefer där du får stöd och sparring
Det här är en roll för dig som vill mer än att bara "drifta" - du vill bygga något som håller.
Om dig
Arbetsgivaren söker dig som:
Har högskoleutbildning (minst 180 hp)
Har erfarenhet som chef inom LSS, omsorg eller liknande
Har arbetat med personal, ekonomi och arbetsmiljö
Är trygg i att fatta beslut och leda i komplexa situationer
Som person är du tydlig, stabil och relationsskapande. Du skapar förtroende, bygger team och får saker att fungera – även när det är utmanande.
Meriterande
Erfarenhet av verksamheter med komplexa stödbehov
Erfarenhet av tillståndsbärande roll
Kunskap inom kommunikationsstöd
Teckenspråk
Vad du får
En chefsroll med verkligt mandat och ansvar
Möjlighet att leda i en verksamhet där värderingar faktiskt styr
Stöd från HR, ekonomi och övriga funktioner
Kollegor i liknande roller och ett aktivt ledningssammanhang
En verksamhet med tydligt syfte - att göra skillnad varje dag
Om anställningen
Tillsvidareanställning, heltid
Tillträde enligt överenskommelse
B‐körkort krävs
Utdrag ur belastningsregister krävs
Resor förekommer Publiceringsdatum2026-06-29Så ansöker du
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Välkommen med din ansökan senast 16:e augusti
Vid frågor, kontakta ansvarig extern rekryterare:
Mattias Svensson
073-747 26 44mattias.svensson@peoplebym.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare People by M AB
(org.nr 559551-7201)
611 67 NYKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
People by M Kontakt
Rekryterare
Mattias Svensson mattiassvensson@peoplebym.com 0737472644 Jobbnummer
9983902