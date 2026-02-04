Enhetschef till lokalvården
Uppsala universitet, Byggnadsavdelningen / Administratörsjobb / Uppsala Visa alla administratörsjobb i Uppsala
2026-02-04
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uppsala universitet, Byggnadsavdelningen i Uppsala
Tjänsten är placerad vid Byggnadsavdelningen, som ingår i universitetsförvaltningen.
Universitetsförvaltningen utgör universitetets stöd- och servicefunktion gentemot universitetsledningen samt kärnverksamheten inom forskning och utbildning.
Byggnadsavdelningen ansvarar för allt från strategisk lokalplanering, om- och nybyggnadsprojekt, löpande lokaladministration och avtalshantering, lokal- och tentamensbokning till arbete med miljöfrågor, fysisk arbetsmiljö och lokalvård.
Avdelningen har ett starkt fokus på service och professionellt bemötande och möter verksamhetens behov med hög kompetens och kvalitet. Ett gott samarbete mellan avdelningens olika enheter och funktioner, liksom inom universitetsförvaltningen som helhet, är av stor betydelse. Verksamhetsutveckling är en naturlig del av arbetet och innebär att vara lyhörd, nytänkande och öppen för att pröva och tillämpa nya tekniker och arbetssätt.
Lokalvårdsenheten, som sedan 2017 är Svanen-certifierad, ansvarar för lokalvårdsdriften vid universitetet och säkerställer att lokalerna håller högsta möjliga kvalitet. På enheten arbetar cirka 100 serviceassistenter, sex serviceledare, en ekonomiadministratör och en biträdande enhetschef varav de tre sistnämnda funktionerna rapporterar direkt till enhetschef. Serviceledare och serviceassistenter är placerade vid åtta campusområden där de utför sina arbetsuppgifter. Lokalvårdschef, tillika enhetschef, är placerad vid Lokalvårdsenheten rapporterar till Byggnadsdirektören som är Byggnadsavdelningens chef.
Arbetsuppgifter
Som enhetschef för Lokalvårdsenheten har du det övergripande ansvaret för att leda, styra, planera och följa upp enhetens verksamhet. Rollen innefattar fullt personalansvar, inklusive ansvar för arbetsmiljö samt genomförande av medarbetar- och lönesamtal.
Till ditt stöd finns en biträdande enhetschef samt sex serviceledare som ansvarar för den operativa driften och personalen vid respektive campus. Du ansvarar även för enhetens budget avseende personalkostnader samt drift- och inventariekostnader.
Tillsammans med enhetens medarbetare och avdelningens ledning arbetar du kontinuerligt med att utveckla universitetets lokalvårdsverksamhet och dess tjänster. I uppdraget ingår att säkerställa tydliga mål och förväntningar, en ändamålsenlig bemanning samt en väl fungerande och effektiv verksamhet.
Samverkan med universitetets verksamheter är en central del av rollen. Administrativa arbetsuppgifter såsom rapportering i universitetets personalsystem samt beställning av material och utrustning ingår också.
Du är en del av avdelningens ledningsgrupp och förväntas aktivt bidra till avdelningens långsiktiga utveckling.
Kvalifikationskrav
Vi söker dig som har gymnasial utbildning eller annan utbildning och/eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du har dokumenterad flerårig erfarenhet från liknande arbetsuppgifter samt flerårig erfarenhet av arbetsledning av större personalgrupper inom servicesektorn.
Du har en god förmåga att leda, motivera och utveckla medarbetare i en verksamhet som är i ständig förändring. För oss är det viktigt att du kan skapa engagemang och föra enheten framåt genom ett tydligt och närvarande ledarskap.
Vidare har du dokumenterad genomförd ledarskapsutbildning, eller motsvarande kompetens som arbetsgivaren bedömer som likvärdig, samt erfarenhet av att driva ett systematiskt arbetsmiljöarbete med goda resultat. Du har god datorvana och erfarenhet av att arbeta i administrativa och personalrelaterade system.
Du är en god kommunikatör och uttrycker dig korrekt och tydligt i svenska, både i tal och skrift, samt har goda kunskaper i engelska.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Vi förväntar oss att du är en engagerad och trygg ledare som kan entusiasmera dina medarbetare och skapa goda förutsättningar för samarbete och utveckling. Du är lyhörd för verksamhetens behov och har förmåga att se möjligheter till förbättring och förändring.
Som person är du självgående, strukturerad och noggrann. Du trivs med att arbeta både självständigt och i team, även i perioder med högt tempo. Du är serviceorienterad, har ett professionellt bemötande och tycker om att möta människor.
Meriterande i övrigt
Erfarenhet av arbete i en stor och komplex organisation med många kontaktytor.
Om anställningen
Anställningen är tillsvidare (provanställning kan tillämpas). Omfattningen är heltid. Tillträde 1 maj eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala
Upplysningar om anställningen lämnas av: Byggnadsdirektör Peter Elenfalk, mobil nr: 070-167 95 40 alternativt peter.elenfalk@uu.se
.
I denna rekrytering har vi ersatt det personliga brevet med frågor som du besvarar i samband med din ansökan. Svaren kommer att användas som en del i urvalsprocessen.
Välkommen med din ansökan senast den 23 februari 2026, UFV-PA 2026/283.
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitethttps://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.
Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.
Fackliga företrädare: Saco-S - saco-s@uu.se
, Seko - seko@uadm.uu.se
, ST (OFR/S) - ofr@uu.se Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "UFV-PA 2026/283". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Universitet
(org.nr 202100-2932) Arbetsplats
Uppsala universitet, Byggnadsavdelningen Jobbnummer
9721708