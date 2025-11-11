Enhetschef till Kulturskolan Lund
2025-11-11
Om rollen och dina arbetsuppgifter
Som enhetschef på Kulturskolan Lund arbetar du och dina två enhetschefskollegor tillsammans med kulturskolechef och alla våra medarbetare för att forma en fantastisk verksamhet för barns och ungdomars bästa.
Vi vill att varje barn och ung vuxen i Lund ska få möjlighet att ta del av en konstnärlig utbildning efter sina egna förutsättningar och behov och därför är alltid barnrättsperspektivet i fokus hos oss.
Som enhetschef är du första linjens chef och du har direkt ledningsansvar över cirka 30 medarbetare. Du leder och fördelar det dagliga arbetet och tillsammans med övriga chefer och medarbetare utvecklar du verksamheten i enlighet med fastställda mål.
Du har budget- och arbetsmiljöansvar för delar av verksamheten och du ingår i Kulturskolans ledningsgrupp.
Du arbetar aktivt, varje dag, för att skapa en kulturskoleverksamhet i världsklass och det gör du genom att ge förutsättningar för pedagoger och övriga medarbetare i verksamheten att utöva sin profession och leva upp till de, av politiken, fastställda målen.
Vi söker dig
Vi söker dig som är en erfaren chef och ledare och som har förmåga att skapa trygghet och stabilitet och som får medarbetare att växa i sina roller. Du är en visionär som förmår omsätta idéer och tankar i konkret handling och verksamhet. Du har ett helhetsperspektiv och du arbetar strategiskt i samverkan med andra. Du vill skapa en organisation där medarbetarnas engagemang och drivkraft för verksamheten framåt och vidare.
Du har
• högskoleutbildning inom relevant område för verksamheten eller, av arbetsgivaren bedömd, likvärdig utbildning eller arbetslivserfarenhet
• ledarskapsutbildning
• minst tre års erfarenhet av arbete som chef eller ledare i offentlig verksamhet
• erfarenhet av ledarskap inom kulturverksamhet för barn och unga och/eller pedagogisk verksamhet
Du har god kännedom om kulturskoleverksamheten i Sverige och du är intresserad av hur den utvecklas.
Du förmår anpassa ditt ledarskap efter de situationer som uppstår och du är trygg i rollen att leda. Du är också strukturerad, du har god organisatorisk förmåga och det är självklart för dig att bidra till en arbetsmiljö präglad av samarbete, delaktighet och glädje. Det är när vi har roligt tillsammans som vi gör som bäst.
Vi vill att du är genuint intresserad av ledarskapsfrågor och att du tycker att det är självklart att reflektera över ditt chefskap och hur det påverkar dina medarbetare. Du har en självklar, pedagogisk förmåga och du får dina kollegor och medarbetare att känna tillit till dig och dina beslut.
Vi erbjuder dig
Som medarbetare hos oss erbjuds du en rad förmåner med fokus på balans, trygghet och hälsa. Lunds kommun är en stor organisation med många spännande verksamheter och möjligheter för medarbetare till utveckling. Som medarbetare får du även tillgång till vår förmånsportal där du enkelt kan se dina förmåner och administrera dessa.
Om arbetsplatsen
Kulturskolan Lund verkar på uppdrag av kultur- och fritidsförvaltningen för att på bästa sätt erbjuda kulturpedagogisk verksamhet på barnens fritid. Detta innefattar allt från helgkurser och lovverksamhet till ämneskurser, uppsökande verksamhet och utåtriktade arrangemang.
På Kulturskolan Lund erbjuder vi ett brett utbud av konstnärlig utbildning - förutom musik i alla dess former även dans, drama/teater, film/animation, bild, nycirkus, komposition och skrivande. Kulturskolan Lund är väl kända och arbetar med spets och bredd i sitt utbud. Vi är idag cirka 105 medarbetare som arbetar i verksamheten.
Kultur- och fritidsförvaltningen i Lund består av cirka 370 medarbetare som arbetar med kultur, bibliotek, idrott och ungdom. Vårt uppdrag är att ge invånarna tillgång till meningsfulla aktiviteter och berikande kulturupplevelser som ökar livskvalitet och främjar god hälsa och kreativt tänkande. Vi strävar efter att vara en kulturskola i ständig utveckling - attraktiv, synlig och tillgänglig - och att alltid sätta individens behov och våra invånare i fokus. Hos oss får du plats att växa och möjlighet att göra skillnad i barn och ungas liv. Vill du bli en av oss?
Kultur- och fritidsförvaltningens cirka 370 medarbetare arbetar för att skapa möjligheter för alla i Lunds kommun att utöva aktiviteter, uppleva, uttrycka sig, utvecklas och umgås. Detta har ett egenvärde samtidigt som det skapar mervärden som livskvalitet, bildning, gemenskap, trygghet och ett demokratiskt samhälle. Lunds kommuns kultur- och fritidsliv ska präglas av delaktighet, inflytande och medskapande. Det ska vara tillgängligt för alla oavsett bakgrund och förutsättningar och vara långsiktigt hållbart, det vill säga tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina.
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss?
