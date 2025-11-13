Enhetschef till korttidshem för barn, Welandergatan 37
2025-11-13
Publiceringsdatum2025-11-13Dina arbetsuppgifter
Vi utökar antalet enhetschefer i verksamhetsområde Barn och unga och söker därför en enhetschef till ett av våra korttidshem för barn och ungdomar, Welandergatan 37/ Broströmsgårdens korttidshem.
Tjänsten är ny inom verksamhetsområdet och ska ge goda förutsättningar för ett nära ledarskap, utveckling av vårt arbete och en god arbetsmiljö på enheten.
Korttidshem är en insats enligt LSS som syftar till avlastning och rekreation för barn och ungdomar och deras familjer. Förvaltningen har tre korttidshem för barn och ungdomar och ser ett behov av att utöka på sikt. Korttidshem Welandergatan 37 är en enhet med inriktning barn och ungdomar med flerfunktionsvariationer. Verksamheten är lokaliserad i Örgryte, samlokaliserad med andra verksamheter för målgruppen, och har öppet året runt. Våra gäster vistas hos oss mellan ca kl 15.00-09.00 på vardagar och dygnet runt på helger.
Som enhetschef på korttidshem Welandergatan 37 har du ansvar för cirka 15 medarbetare som arbetar som stödpedagoger eller stödassistenter. Verksamheten har även två sjuksköterskor som arbetar inom regionen. Du har personal-, ekonomi- och verksamhetsansvar och samlat ansvar för att verksamheten erbjuder säker och god omvårdnad och en insats med god kvalitet för våra brukare. Vi har en nära samverkan med föräldrar och andra professioner.
Du ingår i en ledningsgrupp som arbetar med insatser riktade mot barn och unga. Under 2025 utökar vi från tidigare elva till fjorton enhetschefer. Därutöver har vi en verksamhetsutvecklare och en metodutvecklare. Övriga verksamheter som är placerade i vårt verksamhetsområde är stadens samtliga barnboende och korttidshem, lägerverksamhet och avlösarservice. Vi har en Resursenhet som arbetar med schemaplanering för våra boenden. Verksamhetsområdet jobbar mot hela staden och inte indelade i stadsområden. Kvalifikationer
Du har högskoleexamen från socionomprogrammet, social omsorg eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer adekvat för verksamheten. Du har erfarenhet av arbetsledning, tidigare chefsskap eller förberedande chefsprogram. Det är meriterande om du tidigare har varit chef inom området funktionsstöd.
Du har goda kunskaper gällande lagstiftningen LSS samt de arbetsrättsliga lagar relaterade till uppdraget.
Det är meriterande om du har erfarenhet av målgruppen flerfunktionsvariationer. Det är även meriterande om du har läst socialrätt 7,5 hp. Kunskaper i IT-systemet Time Care och schemaläggning samt social dokumentation ses som meriterande för tjänsten.
Du kan överblicka ditt eget ansvarsområde samt sätta den egna verksamhetens betydelse i ett större sammanhang. Samtidigt lyssnar du på andra människor i syfte att förstå deras behov. Du söker aktivt efter andras synpunkter och perspektiv. Vidare motiveras du av tydligt definierade mål och har förmåga att omvandla dessa till en konkret handling. Du har förmåga att arbeta tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål.
Välkommen med din ansökan!
Övrigt
I den här rekryteringen kommer du få svara på ett antal frågor där du får beskriva din kunskap inom området i stället för att skicka ett personligt brev.
Fysiska intervjuer kommer att hållas den 2 och 4 december.
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Som medarbetare i förvaltningen för funktionsstöd erbjuder vi dig:
• Trygg anställning med goda anställningsvillkor
• Heltid med möjlighet till deltid
• Introduktion vid nyanställning
• Kompetensutveckling
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Du skasjälv begära ett utdrag från polisens belastningsregister. Du beställer ett digitalt registerutdrag som skickas till din digitala brevlåda. Detta gör du via länken: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Alternativt beställer du ett belastningsregister via e-tjänst eller med hjälp av en blankett som finns på polisens hemsida (Blankett för begäran om registerutdrag för personal som utför vissa insatser åt barn med funktionshinder, utdrag nr 442.9) Beställt utdrag ska vara oöppnat.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk i förvaltningen eller stadens omställningsarbete.
Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Inför denna rekrytering har vi valt rekryteringskanaler och önskar inte erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- eller rekryteringshjälp. Om företaget
Vi är alla olika. Vi är alla också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Med rätt förutsättningar kan vi växa, utvecklas och delta i samhället på våra egna villkor.
Inom förvaltningen för funktionsstöd ger vi stöd, service och omsorg till barn och vuxna med funktionsnedsättning och skapar möjlighet för dem att leva ett gott och självständigt liv, som alla andra. Genom att sprida kunskap och samarbeta inom Göteborgs Stad och med andra aktörer ökar vi förståelsen för individers behov och utformar insatser som gör verklig skillnad.
Med 6 200 engagerade medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi arbetar inom boenden med särskild service, daglig verksamhet, sysselsättning, boendestöd, personlig assistans, barn- och korttidsboenden, avlastning samt stöd och ledsagning.
Vill du vara med och bidra till ett mer inkluderande samhälle? Välkommen till oss!
Månadsavlönad Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/321". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Förvaltningen för funktionsstöd Kontakt
Anna Johannesson anna.johannesson@funktionsstod.goteborg.se 031-3679806 Jobbnummer
9602283