Enhetschef till korttids- och förebyggande enhet
Åstorps kommun, Korttid / Sjukvårdschefsjobb / Åstorp Visa alla sjukvårdschefsjobb i Åstorp
2026-07-06
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Beskrivning av arbetsuppgifter
Nu har du chansen att bidra till en ännu bättre livskvalité för våra äldre! Socialförvaltningen i Åstorp är inne i en spännande förbättringsresa där en ny organisation är framarbetad utifrån följande styrningsstruktur; kultur, struktur och ledarskap/medarbetarskap. Vår nya ledningsgrupp har tagit form och vi söker nu dig som vill vara en del i utformningen av denna förbättringsresa. Vi är alla nyckelpersoner och våra verksamheter präglas av medarbetare som är engagerade, ansvarstagande och kompetenta.
Socialförvaltningen arbetar på uppdrag av socialnämnden. Förvaltningens uppdrag är att ge människor stöd till förbättrade livsvillkor och ett självständigt liv. Socialförvaltningen tillämpar tillitsbaserad styrning och ledare förväntas ha en hög grad av självkännedom, självledarskap, intresse av utveckling av sitt ledarskap och en förmåga att omsätta beslut i handling.
Vi söker nu en enhetschef till vår korttidsenhet och förebyggande enhet, då nuvarande enhetschef gått vidare till nya utmaningar inom vår verksamhet. Här får du möjlighet att leda två viktiga enheter som tillsammans skapar trygghet, återhämtning och förebyggande stöd för våra kommuninvånare. Som enhetschef blir du en nyckelperson i att utveckla framtidens vård & omsorg - med fokus på kvalitet, personcentrerat arbetssätt och arbetsmiljö. Viktiga samarbetspartners är bland annat vår egen HSL organisation och vår myndighetsenhet samt omställningen till Nya SOL och God & nära vård.
Som enhetschef ansvarar du för den dagliga driften av: Korttidsenheten – där personer vistas under en begränsad tid för återhämtning, rehabilitering eller utredning. Förebyggande enheten – som arbetar med hälsofrämjande och förebyggande insatser, exempelvis träffpunkter, anhörigstöd och uppsökande insatser. Ditt uppdrag som enhetschef handlar om att leda, utveckla och följa upp verksamheten i enlighet fattade beslut och utifrån den lagstiftning som finns. Som enhetschef har du ansvar för helheten, det vill säga för personal, arbetsmiljö, verksamhet och ekonomi. Du ingår i ledningsgruppen för avdelningen Vård och omsorg, där ingår du i ett team med 6 andra kollegor.
Vi tillämpar chef i beredskap, vilket innebär att vi har rullande schema veckvis all tid utanför kontorstid, torsdag till torsdag, ca 4-5 veckor på ett år.
Fortlöper processen som vi önskar, planerar vi för intervjuer 3–4 augusti, så reservera gärna dessa datum. Eftersom ansökningstiden är under semestertider, kommer vi tidigast att kunna svara på frågor gällande tjänsten efter den 28 juli.Publiceringsdatum2026-07-06Kvalifikationer
Högskoleexamen med inriktning social omsorg, socionom, sjuksköterska med påbyggnad i ledarskap eller annan utbildning och erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Det är av stor vikt att det finns erfarenhet av att arbeta som chef inom aktuellt verksamhetsområde och gärna inom en politiskt styrd organisation.
Meriterande kvalifikationer
Har god datorvana och är väl förtrogen med att arbeta i digitala system som LifeCare och Time Care pool/planering.
Det är extra meriterande med erfarenhet från korttidsenhet och/eller förebyggande arbete.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse.
Arbetstid: Dagtid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C334726". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Åstorps Kommun
(org.nr 212000-0936)
265 80 ÅSTORP Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Åstorps kommun, Korttid Kontakt
Verksamhetschef
Sara Rydén sara.ryden@astorp.se 042-64132 Jobbnummer
9993005