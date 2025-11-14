Enhetschef till IVA/IMA/Postop
Skaraborgs Sjukhus (SkaS) har verksamhet på flera orter i Skaraborg bl.a. i Falköping, Lidköping, Mariestad och Skövde. Vi ger specialistsjukvård inom ett trettiotal specialiteter och arbetar tillsammans för patientens hälsa genom livet, där vi erbjuder en sammanhållen och trygg vård. Varje dag och varje timma gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv. Vi bryr oss om dig som gör skillnad för andra och tillsammans skapar vi framtidens arbetsplats.
Verksamhetsområde 3 (VO3) är ett av nio verksamhetsområden som består av operationsenheter, dagkirurgi/postop i Skövde, Falköping samt Lidköping, intensivvård och intermediärvård i Skövde och sterilteknisk enhet i Skövde.
Inom verksamheten finns också en läkargrupp som arbetar över hela verksamhetsområdet. Publiceringsdatum2025-11-14Beskrivning
Vill du leda och utveckla framtidens intensivvård? Skaraborgs Sjukhus söker nu en engagerad och utvecklingsinriktad enhetschef till IVA/IMA/Postop. Hos oss får du möjlighet att leda ett kompetent team i toppmoderna lokaler, med fokus på kvalitet, arbetsmiljö och samarbete över professionsgränser.
Sedan ett år tillbaka har enheten ny ledningsstruktur som en del i ett förändrings- och utvecklingsarbete. Ledningsstrukturen består nu av två enhetschefer i samledarskap för enheterna intensivvård, intermediärvård och pre-postop. Till stöd finns fyra sektionsledare. Medarbetarna består av intensivvårdssjuksköterskor, allmänsjuksköterskor, undersköterskor och vårdadministrativa sekreterare.
På enheterna arbetar även anestesiologer och ST-läkare.Dina arbetsuppgifter
Som enhetschef är du första linjens chef med uppdraget verksamhet-, ekonomi- och personalansvar på din enhet. Du ingår i verksamhetsledningen där ditt arbete har fokus och perspektiv på helheten för Skaraborgs Sjukhus.
Som en del i förändrings- och utvecklingsarbetet gällande arbetsmiljön är arbete med den organisatoriska och psykosociala strukturen på enheten ett prioriterat område. Genom ett närvarande ledarskap skapar du engagemang och delaktighet, där medarbetarna känner trygghet och motivation att bidra till en god arbetsmiljö och arbetsplatskultur.
Det är samtidigt viktigt att arbeta med genomförandekraft i utvecklingsfrågor för att upprätthålla god kvalitet på den vård vi erbjuder. För att detta ska bli möjligt krävs att du kan delegera arbetsuppgifter.Kvalifikationer
Du ska ha en bakgrund med yrkeslegitimation inom hälso- och sjukvård som arbetsgivaren finner relevant för uppdraget. Vi förutsätter att du som söker har stor kunskap om intensivvård, pre-postoperativa flöden och intermediärvård. Du ska ha dokumenterad utbildning vad gäller ledarskap och arbetsmiljö och ha intresse för, och gärna tidigare erfarenhet av att driva en kulturförändring på en arbetsplats. Du ska kunna leda dina medarbetare att uppnå målen för enheten och verksamheten. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Önskade egenskaper
Är trygg i din chefsroll och lojal uppdraget som chef för helheten
Är strukturerad och noggrann
Kan fatta egna beslut och ha kraft och driv i verksamhetsutveckling
Är lyhörd, transparent och förmåga att involvera dina medarbetare
Kan delegera arbetsuppgifter med tillit
Har förmåga att skapa goda resultat, driva förändring och utveckling tillsammans med dina medarbetare och samarbetspartners
Har god kommunikativ förmåga både i tal och skrift
Tycker om att röra dig bland dina medarbetare för dagliga samtal och avstämningar och ser det som en naturlig del i ditt arbete som chef
Är intresserad av att ta dig an ett arbete som innebär att förändra en kulturÖvrig information
Vid tillsättning av tjänsterna kommer avvägning göras för att matcha de två enhetschefer som kommer att ingå i samledarskap.
Kallelse till intervju kan ske under pågående annonsering. Planerade datum för intervjuer är den 28/11 förmiddag, 3/12 eftermiddag och 10/12 förmiddag. Går du vidare i rekryteringsprocessen kan chefstestning bli aktuellt.
Varmt välkommen med din ansökan!
