Enhetschef till IT-avdelningen, område Applikation
Uppsala kommun, IT-ledning / Datajobb / Uppsala Visa alla datajobb i Uppsala
2026-07-27
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Välkommen till kommunledningskontoret. Här jobbar du tillsammans med medarbetare på avdelningar för kommunikation, hr, it, ekonomi, upphandling och fastighet samt avdelningarna kvalitet och planering, trygghet och hållbarhet samt kansli. På kommunledningskontoret ligger även organisationerna för näringsliv och destination samt gemensam service. Kommunledningskontoret är länken mellan våra förtroendevaldas beslut och kommunens alla verksamheter. Vårt uppdrag är bland annat att samordna och driva övergripande frågor inom demokrati, samhälls- och näringslivsutveckling samt ekologisk och social hållbarhet.
Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på https://www.uppsala.se/jobb/
1 plats(er).
Vill du leda en verksamhet där IT gör verklig skillnad för tusentals användare varje dag? Hos oss får du en nyckelroll i gränslandet mellan IT och verksamheterna, med ansvar för både medarbetare, leverans och utveckling. Du blir en del av en ledningsgrupp som präglas av gott samarbete och tillit och leder en enhet med engagerade och drivna medarbetare. Här får du möjlighet att påverka utvecklingen av IT-lösningar som skapar nytta för hela kommunen.
IT-avdelningen inom Uppsala kommun ansvarar för leverans och utveckling av kommunens hela IT-miljö. Området Applikation, där denna tjänst är placerad, levererar i stort sett alla upphandlade och egenutvecklade IT-system inom kommunen. Området stöttar alla kommunens verksamheter med olika IT-lösningar. Du blir en av sex enhetschefer som leds av en områdeschef.
Ditt uppdrag
Du leder en enhet med ansvar för förvaltning och utveckling av kommunens IT-system, med särskilt fokus på upphandlade system. Rollen innefattar personalansvar, budgetansvar och arbetsmiljöansvar samt leveransansvar för de system som ingår i enhetens uppdrag.
Du deltar i flera tvärfunktionella forum för att säkerställa leveransen av enhetens system och arbetar nära kollegorna i områdets ledningsgrupp. Du är en närvarande ledare som skapar förutsättningar för dina medarbetare att utvecklas och lyckas, både individuellt och tillsammans. Vi tror också att du har lätt för att bygga goda relationer med de verksamheter som din enhet stöttar.
Som chef i Uppsala kommun ges du goda förutsättningar genom stöd från kommunledningskontorets stab i frågor som ekonomi, HR, kommunikation, IT, upphandling, fastighetsfrågor och juridiska frågor. Du erbjuds också löpande kompetensutveckling.
Din bakgrund
Vi söker dig som har högskoleutbildning inom IT eller inom ett annat område som arbetsgivaren bedömer som relevant för tjänsten. Du har erfarenhet av ledarskap, antingen som chef eller i annan ledande roll. Vi ser också att du har arbetat inom offentlig förvaltning eller i en större organisation.
Det är meriterande om du har erfarenhet av förvaltning och drift av IT-system samt av offentlig upphandling. Även erfarenhet av arbete i ledningsgrupp är en fördel.
För att lyckas i uppdraget behöver du ha mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Du är en trygg och tydlig ledare som bygger förtroendefulla relationer och skapar engagemang. Du leder mot gemensamma mål och ger dina medarbetare förutsättningar att ta ansvar och utvecklas.
Du arbetar strukturerat och resultatinriktat, prioriterar utifrån verksamhetens behov och trivs i en miljö där du behöver väga olika perspektiv mot varandra. Du fattar välgrundade beslut, även när informationen är begränsad eller förutsättningarna förändras, och har ett gott ekonomiskt omdöme.
Upplysningar
Vi rekryterar kompetensbaserat och fokuserar på din erfarenhet, kunskap och potential. I stället för personligt brev besvarar du några urvalsfrågor och bifogar ett uppdaterat CV.
Vi är åter från semester vecka 33 och finns då tillgängliga för frågor.
Har du frågor om tjänsten, kontakta: Områdeschef Sofia Cassel 018-727 46 08
Har du frågor om rekryteringsprocessen, kontakta: Hr-specialist Jessica Ededal 018-727 12 92
Fackliga företrädare:
Akademikerförbundet SSR, Camilla Ahlsén Hoff, 018-727 24 34
Akavia och Sacorådet , Jonny Eliasson, 018-727 22 12
Kommunal, 010-442 82 10
Ledarna 0200-87 11 11
Sveriges ingenjörer, Peter Nõu, 018-727 16 95
Vision, Liselotte Ehn, 018-727 49 49
Uppsala kommun tillämpar individuell och differentierad lönesättning enligt gällande löneavtal.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "KSN-2026-02425". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Kommun
(org.nr 212000-3005)
Stadshusgatan 2 (visa karta
)
753 21 UPPSALA Arbetsplats
Uppsala kommun, IT-ledning Kontakt
Områdeschef
Sofia Cassel +46187274608 Jobbnummer
10012079