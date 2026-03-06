Enhetschef till interna utredningar
Migrationsverket, Huvudkontor, Säkerhetsavdelningen / Administratörsjobb / Norrköping Visa alla administratörsjobb i Norrköping
2026-03-06
På Migrationsverket arbetar vi med en av vår tids stora samhällsfrågor - migrationen. Totalt är vi cirka 6 000 personer här, och vi har ett ovanligt viktigt jobb!
Migrationsverkets säkerhetsavdelning är en del av huvudkontoret och har det övergripande ansvaret för säkerhet och beredskap i myndigheten.
Vi består idag av ett 40-tal medarbetare uppdelat på fyra enheter och ett kansli. Avdelningen leds av vår säkerhetsdirektör som även sitter med i myndighetens ledningsgrupp.
Vid säkerhetsavdelningen arbetar specialister med informationssäkerhet, fysisk säkerhet, personalsäkerhet, krisberedskap och civilt försvar, internutredning, medarbetarskydd och övriga säkerhetsfrågor inom hela spannet från verksamhetsskydd till säkerhetsskydd.
Interna utredningar är den enhet som hanterar och utreder ärenden där anställda vid Migrationsverket kan misstänkas för att ha begått brott eller i övrigt åsidosatt skyldigheter i sin anställning . Enhetens uppdrag innefattar även personalsäkerhet, främst inom säkerhetsprövningsområdet i syfte att avgöra om en anställd uppfyller de krav som enligt säkerhetsskyddslagen ställs för att inneha en tjänst placerad i säkerhetsklass.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som enhetschef för interna utredningar ansvarar du för att leda, styra och utveckla enheten, och blir en viktig länk för myndighetens framdrift i aktuella ansvarsområden för hela myndigheten.
I din roll kommer det att ställas krav på att etablera goda kontakter och ett nära samarbete med andra avdelningar inom myndighetens organisation. Det kommer även att ställas krav på både mod och uthållighet då enhetens uppdrag är utmanande.
Du kommer att ha ett nära samarbete med övriga chefer på säkerhetsavdelningen och ingå i avdelningens ledningsgrupp. Arbetet präglas av högt tempo, bitvis korta deadlines och en stor variation av arbetsuppgifter. Som enhetschef ansvarar du för att säkerställa att enhetens uppdrag bedrivs med fokus på kvalitet och effektivitet. Du har fullt ansvar för medarbetare, budget och arbetsmiljö inom enheten och leder dina medarbetare genom att vara närvarande, stödjande och beslutsam. Du identifierar tillsammans med dina medarbetare förbättringsområden, skapar struktur och förutsättningar för delaktighet och driver en kultur av ansvarstagande och utveckling.
Vem är du?
Du är närvarande i ditt ledarskap och skapar delaktighet och förutsättningar för dina medarbetare att växa och ta ansvar i ett klimat som inspirerar till arbetsglädje, handlingskraft och effektivitet. Du har förmåga att se helheten, vilket gör att du kan fatta välgrundade beslut även i tider av förändring. Du är trygg i dig själv och uppvisar ett gott omdöme, samtidigt som du skapar engagemang och bygger goda samarbeten. Du är tydlig i din kommunikation och säkerställer att budskap når fram.
Ditt ledarskap kännetecknas av en tydlig riktning, empati i mötet med andra och mod i beslutsfattandet.
I vårt arbete som statstjänstemän ställs även höga krav på gott omdöme och en hög säkerhets- och sekretessmedvetenhet.
Du som söker har:
Akademisk utbildning (minst 120 hp) inom relevant område eller annan utbildning i kombination med för rollen aktuell och relevant erfarenhet
Aktuell chefserfarenhet inom liknande område med ansvar för budget, arbetsmiljö och personal
Flerårig erfarenhet av arbete i offentlig verksamhet, främst statliga myndigheter
Aktuell erfarenhet av arbete med internutredning, personalsäkerhet eller andra utredningsuppdrag som bedöms vara relevant för tjänsten
Dokumenterad erfarenhet av utredningar inom arbetsrätt eller straffrätt, samt erfarenhet av svåra samtal kopplat till detta
Svenskt medborgarskap
Det är meriterande om du har:
Förståelse och kunskap om Migrationsverkets organisation och uppdrag
Erfarenhet av chefsuppdrag inom statlig myndighet
Utbildning och erfarenhet av arbete relaterat till säkerhetsskyddslagstiftningen
Upplysningar
Anställningsform: Tillsvidare, provanställning kan bli aktuellt
Arbetstider: Förtroendearbetstid enligt överenskommelse
Placering: Norrköping
Tillträde: Enligt överenskommelse
Läs om våra anställningsförmåner här.
Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kommer att genomföras. Utifrån detta föreligger krav på svenskt medborgarskap. Anställningen förutsätter en godkänd säkerhetsprövning.
Välkommen med dina ansökningshandlingar senast den 29 mars 2026. Vi tar emot din ansökan via vårt rekryteringssystem.
Om rekryteringsprocessen
För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar därför alla sökande och strävar efter en jämn könsfördelning och mångfald. Som statlig myndighet rekryterar vi efter förtjänst och skicklighet. På https://www.arbetsgivarverket.se/jobba-statligt/fragor-och-svar/Hur-ser-rekryteringsprocessen-ut-for-statliga-jobb/
kan du läsa mer om vad det innebär.
Vi använder urvalsfrågor under ansökningen. Besvara dem så utförligt du kan eftersom dina svar har betydelse för om du är kvalificerad att gå vidare i rekryteringen eller inte. I vissa rekryteringar använder vi också tester för att bedöma hur väl din skicklighet stämmer överens med tjänsten du söker. Vid en eventuell intervju kan du även få svara på frågor kopplat till säkerhet.
Vill du komma i kontakt med fackliga företrädare finns kontaktuppgifter till Saco-S, Seko och ST längst ned på sidan "Lediga jobb och intresseanmälan" på migrationsverket.se: https://www.migrationsverket.se/om-migrationsverket/jobba-hos-oss/lediga-jobb/fragor-och-svar-om-att-soka-jobb-hos-oss.html#svid12_5560a3b619996eafa4b2b0
För att arbeta på Migrationsverket behöver du ha rätt att vistas och arbeta i Sverige på någon av dessa grunder: svenskt medborgarskap (krav för vissa tjänster), nordiskt medborgarskap, EU-medborgarskap eller permanent uppehållstillstånd.
Om du har skyddade personuppgifter, eller annan information som du själv bedömer som skyddsvärd, ska du kontakta rekrytering@migrationsverket.se
innan du gör din ansökan så berättar vi mer om våra säkerhetsrutiner. https://www.migrationsverket.se/om-migrationsverket/det-har-gor-migrationsverket/personuppgifter.html
Migrationsverkets rekryteringar sker helt i vår egen eller upphandlade leverantörers regi. Vi ber därför om att inte få telefonsamtal och mejl från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Ersättning
Individuell lönesättning tillämpas Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
