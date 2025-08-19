Enhetschef till HR-stöd
Centrum för HR (CHR) skapar goda förutsättningar för chefer genom ett nära, strategiskt och proaktivt HR-stöd. Vi är en central HR-funktion som anpassar vårt stöd efter verksamhetens behov. Som enhetschef får du vara med och forma HR-arbetet i en organisation i ständig utveckling.
Brinner du för ledarskap, HR och verksamhetsnära stöd? Då kan detta vara din nästa utmaning.Publiceringsdatum2025-08-19Dina arbetsuppgifter
Som enhetschef leder och utvecklar du HR-stöds arbete. Du ansvarar för arbetsmiljö, förbättringsarbete och utveckling av det verksamhetsnära HR-stödet, inklusive vår supportfunktion HR-direkt, och är ett nav i operativa HR-processer som spänner över hela Centrum för HR. Du har ett nära samarbete med alla kollegor inom CHR, och det finns möjlighet att påverka tjänstens innehåll utifrån din erfarenhet och kompetens.
Det är en meningsfull roll där du får kombinera ditt ledarskap med verksamhetsnytta och HR-kompetens - i en region där vi tillsammans gör skillnad varje dag. Som chef företräder du arbetsgivaren och förmedlar Region Västmanlands värderingar och mål, både internt och externt. Du leder verksamheten inom givna ramar för mål, processer och ekonomi, med frihet och ansvar att skapa en effektiv, kvalitativ och attraktiv verksamhet där medarbetare trivs och utvecklas.
Om arbetsplatsen
Centrum för HR (CHR) är Region Västmanlands strategiska och operativa HR-funktion. Vi är organiserade i fyra enheter: HR- och rekryteringsstöd, Planering och utveckling, Lön, pension och systemstöd samt Förhandling. Enheten HR-stöd, som består av 19 medarbetare, arbetar nära chefer i hela organisationen med att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för att lyckas i sitt arbete vad gäller att utveckla, verksamheten, kompetensutveckla och behålla medarbetare och attrahera nya.
Hos oss blir du en del av ett engagerat team med hög kompetens, nära samarbete och en vilja att göra skillnad. Vi drivs av att stärka våra chefer - genom att ge dem stöd att leda med trygghet, även när det är utmanande. Tillsammans bidrar vi till Regionens övergripande mål: nöjda invånare, engagerade medarbetare, effektiva tjänster och ekonomi i balans.
För oss är det viktigt att du mår bra och trivs på jobbet därför erbjuder vi dig
• stor möjlighet till egen utveckling hos oss, läs mer hur du kan utveckla ditt ledarskap hos oss här; Utveckla ditt ledarskap - Region Västmanland (regionvastmanland.se)
• en arbetsplats där du blir en del av ett aktivt arbete för att stärka relationerna, skapa engagemang och bidra till en hållbar arbetsmiljö - genom utvecklande medarbetarskap;
• ett strukturerat introduktionsprogram
• möjlighet till en plats i handledargrupp för chefer där du får kollegialt stöd av chefskollegor
• anställningsförmåner, läs mer om våra förmåner här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/dina-formaner/
• Om du vill läsa mer om chef och ledarskap inom Region Västmanland: Chef och ledarskap - Region Västmanland (regionvastmanland.se) Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Akademisk utbildning inom HR, personalvetenskap, beteendevetenskap eller likvärdigt område
• Flerårig erfarenhet av kvalificerat HR-arbete, gärna i en större eller komplex organisation
• Erfarenhet från politiskt styrd verksamhet
• Dokumenterad ledarerfarenhet, gärna som chef med personalansvar
• Goda kunskaper i arbetsrätt, kollektivavtal och samverkan
• Vana att arbeta konsultativt och verksamhetsnära
Du är en modig och trygg ledare som skapar engagemang och riktning. Med strategisk höjd och förmåga att omsätta idéer till konkret handling bidrar du till att utveckla både verksamheten och människorna i den. Du har en stark kommunikativ förmåga, bygger tillitsfulla relationer och har lätt för att samarbeta och se helheten. Du uttrycker dig klart och tydligt på svenska, både muntligt och skriftligt. Din drivkraft ligger i ett genuint engagemang för både människor och verksamhetens utveckling.
Anställningsvillkor
Tillsvidaretjänst, heltid med tillträde efter överenskommelse.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 31 augusti 2025
Intervjuer planeras att genomföras under vecka 37.
Arbetsprov kan komma och utgöra en del av rekryteringsprocessen.
Bifoga relevanta intyg och betygshandlingar.
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: https://www.instagram.com/p/CjPNafuuTgB/
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet.
Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter.
Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här.
Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor - där dom är.
Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar.
Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västmanland
(org.nr 232100-0172), https://regionvastmanland.se Arbetsplats
