Enhetschef till hemvården Rosen
2025-12-12
Vill du leda framtidens hemvård i hjärtat av Lund?
Vi söker en trygg och nyfiken enhetschef som vill ta ansvar för en hemvårdsenhet mitt i en spännande förändringsresa.
Hos oss får du möjlighet att lyssna, lära och leda med tillit - tillsammans med engagerade kollegor och medarbetare utvecklar du morgondagens kommunala hemvård.
Arbetsuppgifter:
Som enhetschef leder du Hemvården Rosen, en etablerad enhet med mycket kompetens. Hemvården Rosen ligger centralt i Lund och erbjuder stöd, service och hemsjukvård med fokus på kvalitet och individens behov.
Här arbetar undersköterskor, vårdbiträden, samordnare, planerare och enhetsadministratör - under ledning av dig som enhetschef. Enheten arbetar även i team tillsammans med hälso- och sjukvårdspersonal som har sin placering ute på enheten.
I rollen som enhetschef har du ett helhetsansvar för personal, arbetsmiljö, ekonomi och verksamhetsutveckling. Du arbetar aktivt för att skapa förutsättningar för delaktighet och dialog - både med medarbetare, brukare och anhöriga - och ser till att våra ledord Lyssna, Lära, Leda genomsyrar vardagen. Ditt uppdrag handlar om att leda verksamheten med fokus på kvalitet och resultat, samtidigt som du driver utveckling och tar vara på digitaliseringens möjligheter.
Som en del av hemvården ingår du i ledningsgruppen för hemvård och hälsa. Du rapporterar till biträdande verksamhetschef och bidrar tillsammans med dina chefskollegor och andra stödfunktioner till att Lunds kommun fortsätter vara en attraktiv arbetsgivare och en förebild inom hemvård.
Vi söker dig som
har en relevant akademisk universitets- eller högskoleexamen på minst 180 högskolepoäng (social sektor eller hälso- och sjukvård) och ledarskapskompetens.
Hos oss får du utrymme att fatta genomtänkta beslut och samtidigt modet att testa nya vägar. Du trivs i en miljö där förändring är en naturlig del av vardagen och ser utveckling som en möjlighet, inte ett hinder. Flexibilitet och uthållighet är dina styrkor - du håller kursen även när det blåser och inspireras av att se både verksamheten och dina medarbetare växa.
I rollen som chef får du en dynamisk vardag där ingen dag är den andra lik. Du har möjlighet att påverka och forma arbetet utifrån verksamhetens behov och dina egna erfarenheter. Det är en roll för dig som trivs med det viktiga kärnuppdraget med närvaro i det dagliga arbetet.
Du är en kommunikativ ledare som skapar samsyn och engagemang. Du har lätt för att samarbeta och förmedla budskap på ett tydligt och pedagogiskt sätt. Framför allt leder du med tillit - grunden för ett hållbart och inspirerande ledarskap.
Om oss:
Hemvården i Lund står inför en spännande förändringsresa - och vi söker dig som vill vara med och forma den. Som enhetschef inom Hemvården blir du en nyckelperson i arbetet med att utveckla morgondagens hemvård för våra äldre. Här får du möjlighet att kombinera nytänkande med ett nära ledarskap, i en organisation som värdesätter tillit, dialog och innovation. Vi är stolta över att nästan 90 % av brukarna väljer Lunds kommun som utförare.
Inom vård- och omsorgsförvaltningen arbetar ungefär 3 400 medarbetare för att äldre människor och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett aktivt, socialt och meningsfullt liv på sina villkor. Vi ansvarar bland annat för kommunens äldreboenden, hemtjänst, stöd till personer med funktionsnedsättning, hemsjukvård och träffpunkter för seniorer. Hos oss står varje individs behov i centrum, och våra verksamheter kännetecknas av delaktighet, valfrihet, flexibilitet och kvalitet med respekt för den enskildes integritet och självbestämmande.
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss? Ersättning
