Göteborgs kommun / Sjukvårdschefsjobb / Göteborg2021-04-06I Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen gör vi insatser som leder till goda möten med dem vi är till för och med varandra. Med en kultur, förhållningssätt och styrning- och ledning i ständig utveckling skapar vi de bästa förutsättningarna.Vi är ca 9 000 medarbetare som jobbar i hela staden och som gemensamt driver verksamheten varje dag. Vi har över 50 vård- och omsorgsboenden, 340 korttidsplatser, 30 öppna träffpunkter, hemtjänst till över 8 000 personer och hälso- och sjukvård till 15 000 personer varje år.Vill du också jobba för en mer meningsfull vardag och service av högsta kvalitet för invånarna i Göteborg? Välkommen till en arbetsplats där vi bryr oss om varandra, arbetar tillsammans och tänker nytt. Vi är Göteborg.2021-04-06Vill du använda dina ledarerfarenheter i en verksamhet under utveckling?Vi söker en vikarierande enhetschef till hemtjänsten då nuvarande enhetschef ska gå på föräldraledighet. Som enhetschef har du möjlighet att göra skillnad för våra omsorgstagare i stadsdelen. Ingen dag är den andra lik och dagligen ställs du inför utmaningar att lösa - både hos våra omsorgstagare och medarbetare. Att arbeta som enhetschef inom hemtjänsten är ett uppdrag som passar dig som trivs där det händer!Som enhetschef ingår att leda personal, utveckla och följa upp verksamheten inom ramen för kvalitet, personalförsörjning, arbetsmiljö, rehabilitering och budget. Tillsammans med verksamhetschef och kollegor arbetar du med att initiera, stödja och leda verksamhetsprocesser framåt. Dina medarbetare arbetar mobilt med smartphone med direkt tillgång till scheman och digital dokumentation.Du kommer att ingå i en ledningsgrupp med 10 enhetschefer. Vi uppmuntrar, stöttar och utbyter idéer och erfarenheter med varandra. Ditt kontor är beläget på en av våra två hemtjänstcentraler där du dagligen kommer i kontakt med såväl chefskollegor som medarbetare. Du har administrativ hjälp från chefsstöd, administratör som arbetar med hemtjänstplanering, samt stöd från ekonom och HR.Vi tror att du liksom vi, lägger vikt vid att utöva ett kommunikativt och verksamhetsnära ledarskap som bygger på tillit och förtroende. Detta skapar förutsättningar för en god arbetsmiljö och en god omsorg och service för de vi är till för.Göteborg Stad arbetar utifrån programmet "Attraktiv Hemtjänst" med syfte att skapa ökat inflytande, självbestämmande och attraktiva jobb. Vi är konkurrensutsatta enligt Lagen om Valfrihet och arbetar ständigt med att utveckla och förbättra vårt arbetssätt. Vi strävar efter visionen trygg och självständig i din vardag samt mot målet att hemtjänsten ska utgöra det självklara valet. Hemtjänsten i Sydväst utför omsorg för personer både under och över 65 år.För att vara kvalificerad för tjänsten skall du ha högskoleexamen inom området så som Socionomprogrammet, Sociala Omvårdnadsprogrammet eller annan högskoleexamen som vi som arbetsgivare bedömer som likvärdig. Vi använder oss av olika IT-verktyg och system i vår vardag så vi ser även att du känner dig trygg med sådant arbetssätt och har god förmåga att ta till dig nya verktyg.Du har tidigare arbetat som chef och är van vid att hantera personalfrågor. Du kommer arbeta med att skapa fortsatt stabilitet i en arbetsgrupp, motivera och stötta medarbetarna i det dagliga arbetet. Vi ser därför att du har erfarenhet från liknande situationer och har en förmåga att finna lösningar i de utmaningar som uppdraget kan innebära. Som enhetschef har du många olika samverkansytor, inte minst med de fackliga organisationerna.Det är meriterande om du har erfarenhet av att ha arbetat som chef inom hemtjänsten. Till tjänsten behöver du ha tidigare erfarenhet av budgetansvar och besitta goda kunskaper inom ekonomi, arbetsrättsliga lagar samt goda kunskaper kring lagstiftning relaterade till uppdraget.Ditt engagemang ihop med att du är resultat- och lösningsfokuserad samt trivs med att göra prioriteringar i din arbetsvardag är värdefullt för den här tjänsten. Vi sätter även stort värde på din förmåga att samarbeta och skapa goda professionella relationer med kollegor och medarbetare. Din drivkraft och att du trivs med att utveckla, analysera och följa upp verksamhetens arbete kommer väl till pass i den här tjänsten. Du arbetar effektivt under stress, kan balansera olika krav och behåller lugnet i svåra situationer.Vi kommer att använda testning som en del i urvalsprocessen.ÖVRIGTNär du söker jobb hos oss tar vi endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag:Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.Varaktighet, arbetstidHeltid. Dagtid. Tidsbegränsad anställning, tillträde: 2021-07-01 Tillträde kan ske tidigare., upphör: 2021-12-31 .Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-04-20Göteborgs kommun5672212