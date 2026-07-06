Enhetschef till Funktionsstöd
Nybro kommun, Individ- och familjeförvaltningen, Funktionsstöd, ledning / Sjukvårdschefsjobb / Nybro Visa alla sjukvårdschefsjobb i Nybro
2026-07-06
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Nybro kommun är en expansiv kommun i det småländska glasriket med cirka 20 000 invånare. Här finns stora och små företag främst inom glas-, trä- och pappersindustrin - flera av dem världsledande inom sina respektive branscher.
Kommunen har ett strategiskt läge mellan de tre regionala centrumen Kalmar, Karlskrona och Växjö. Kommunikationerna är goda med järnväg samt en flygplats inom tre mil.
I Nybro kommun finns möjligheterna att välja attraktiva boende med vackra miljöer i staden eller på landsbygden. Möjligheterna till rekreation och friluftsliv är goda då det aldrig är långt till naturen.
Nybro kommuns vision är "Med trygghet, nyfikenhet och nytänkande bygger vi en ny bro till framtidens större Nybro."
På nybro.se kan du bland annat läsa om hur det är att jobba i Nybro kommun och ta del av vilka förmåner vi erbjuder våra medarbetare:https://nybro.se/jobb-foretagande/nybro-kommun-som-arbetsgivare/
Individ- och familjeförvaltningen ansvarar för insatser enligt SoL och LSS som omfattas av individ- och familjeomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning. Kommunmedborgare som är i behov av socialtjänstens insatser kan erhålla råd, stöd och bistånd. I de flesta fall ges vårt bistånd och våra insatser efter en individuell bedömning som del av vår myndighetsutövning. Vi har ambitionen att de insatser vi ger ska leda till självständighet.
Verksamheten fokuserar på insatser till barn, ungdomar och deras föräldrar, missbruksproblematik, våld i nära relationer, personer med funktionsnedsättning som behöver stöd i sin dagliga livsföring, personer i behov av försörjningsstöd, arbetsmarknadsåtgärder, rehabilitering och integration.
Funktionsstöd söker en engagerad enhetschef som tillsammans med kollegor och personliga assistenter vill bidra till att verkställa en personlig assistans med bra kvalitet. Vi erbjuder en arbetsplats där alla funktioner/tjänstemän sitter tillsammans på kommunhuset. Vi arbetar i högt tempo i en bra arbetsmiljö. Du gillar att arbeta självständigt och ta ansvar för ditt område men är inte rädd för att fråga och be om hjälp när så krävs. Du ansvarar för ett antal arbetsgrupper i varierande storlek där det finns assistansberättigade i alla åldrar med olika funktionsnedsättningar.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-06Arbetsuppgifter
Du ansvarar för ett antal arbetsgrupper av varierande storlek beroende på omfattning av stödet till brukaren. Du arbetar nära dina brukare, dess företrädare eller anhöriga samt din personal. Du ansvarar för att säkerställa god kvalitet genom genomförandeplanen, en god arbetsmiljö och ekonomi genom rekrytering och kompetensförsörjning samt en bra bemanningsplanering. Du får hjälp med att lägga schema men behöver ha kompetensen inom arbetsrättslagstiftningen och vara duktig på hur saker hänger ihop. Vi arbetar med lågaffektivt bemötande och det ställer höga krav på nära arbete tillsammans med god dokumentation och kommunikation. Efter ca 1 års tjänstgöring kan beredskapsarbete några veckor per år bli aktuellt.Kvalifikationer
Du har en socionomutbildning alternativt en annan högskoleexamen som arbetsgivaren bedömer likvärdig och tillsammans med erfarenhet inom vård och omsorg. Vi ser att du har ett utpräglat intresse för Funktionsstöds målgrupp och för att dessa kommuninvånare ska få sina insatser på bästa möjliga sätt. Det innebär att du leder och handleder din personal och ser till att de får de bästa möjliga förutsättningar att utföra sitt arbete och att du tar tillvara på den kompetens som finns i dina arbetsgrupper.
Du är beredd att ta ett stort ansvar för dina arbetsgrupper och är beredd på att det förändras över tid. Till din hjälp och stöd finns chef, övriga kollegor, verksamhetscontroller, ekonom, administratör, koordinator, HR och de fackliga företrädarna. Det innebär också att du behöver tycka om att samverka och ta hjälp och stöd när så behövs och krävs.
Krav på körkort. Vid en eventuell anställning kommer arbetsgivaren begära registerkontroll.
Intervjuer planeras preliminärt att ske under v.33.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt Överenskommelse.
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Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026 115". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nybro Kommun
(org.nr 212000-0753)
Stora Trädgårdsgatan 5 (visa karta
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382 80 NYBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Nybro kommun, Individ- och familjeförvaltningen, Funktionsstöd, ledning Kontakt
Enhetschef
Linn Augustsson linn.augustsson@nybro.se +4648145310 Jobbnummer
9994321