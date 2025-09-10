Enhetschef till Funktionsstöd
Lindesbergs kommun, Funktionsstöd / Sjukvårdschefsjobb / Lindesberg Visa alla sjukvårdschefsjobb i Lindesberg
, Nora
, Örebro
, Ljusnarsberg
, Skinnskatteberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lindesbergs kommun, Funktionsstöd i Lindesberg
En av våra enhetschefskollegor inom LSS går vidare till annat chefsuppdrag inom kommunen och vi söker en efterträdare till oss inom Socialförvaltningen. Du kommer börja din resa som chef inom Socialförvaltningen med placering inom Funktionsstöd. Tjänsten innebär att du framåt kan komma ha din placering inom Vård och omsorg beroende på framtida behov. Ditt intresse för att finnas med och utveckla våra Grupp- och Servicebostäder samt område Personlig assistans skall ligga dig nära.
Vår organisation präglas av teamarbete och nytänkande! Vi vet att samarbete är en viktig faktor för att skapa en framgångsrik organisation. Som enhetschef hos oss behöver du aldrig vara orolig för att inte ha någon att vända dig till om du behöver rådgivning. Du kommer att bli en del av ett team med andra skickliga chefer som du alltid kan bolla idéer med när du känner att du behöver. Din arbetsplats kommer vara på Kullgatan i Lindesberg där samtliga enhetschefskollegor sitter.Publiceringsdatum2025-09-10Arbetsuppgifter
Tillsammans med dina medarbetare driver du arbetet med att ge stöd och service till de enskilda där fokus ligger på att skapa en meningsfull tillvaro som är grundad på respekt för den enskildes självbestämmanderätt och integritet. Målgruppen är vuxna personer med psykisk och/eller fysisk funktionsnedsättning. I arbetsuppgifterna ingår det övergripande personalansvaret, budget samt planering av verksamhet.
Vi satsar på att utveckla vår verksamhet och jobbar hela tiden med att öka kvalitén för de enskilda. En sak kan vi lova - som enhetschef inom Funktionsstöd i Lindesberg kommer du få en roll med inflytande och möjligheter att påverka. Vår fasta övertygelse är att vi alltid kan bli ännu bättre på det vi gör och vi är mycket positiva till när våra chefer tar egna initiativ och ger förslag på förbättring. Du blir en del av en ledningsgrupp där det ges möjlighet att bygga vidare på förvaltningens verksamhet och det ges möjlighet till egen utveckling. Hos oss får du ett spännande och utmanande uppdrag med möjligheten att göra skillnad i människors liv.Kvalifikationer
Du har en examen som socionom eller motsvarande högskoleutbildning. Vi tror att du som söker detta är intresserad av att leda andra och är trygg i din nuvarande yrkesroll. Det är en fördel om du har tidigare erfarenhet av arbete med personer som har psykisk funktionsnedsättning.
Vi söker dig som är en närvarande och trygg ledare som är lyhörd för andra samtidigt som du kan vara tydlig och modig när det kommer till att fatta beslut. Att leda och utveckla verksamheter är något du tycker är givande, samtidigt som du drivs av att se framsteg - såväl hos våra boende som medarbetarna på boendet. Du har lätt för att samarbeta med både interna och externa aktörer. Som person sprider du en positiv energi och har ett lösningsfokuserat förhållningssätt där du ser möjligheter i problem. För att passa för tjänsten krävs även att du har ett driv där du vill att verksamheten går framåt samtidigt som du är stabil och förstår innebörden av att arbeta inom kommunal verksamhet. Utöver ovanstående krävs också körkort B och tillgång till egen bil. Stor vikt kommer läggas vid din personliga lämplighet.
ÖVRIGT
Fackliga företrädare nås via kommunens växel, tfn 0581-810 00. Vi tar endast emot ansökningar via Offentliga jobb. Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemannings-/rekryteringsföretag.
Lindesberg kännetecknas av en positiv och stark framtidstro. Vi investerar för framtiden och vill växa. Vi söker engagerade medarbetare som vill vara med och utveckla Lindesberg. Samverkan är ett honnörsord och vi vill stärka det i varje del av vår organisation. Idag arbetar cirka 2 100 medarbetare med olika uppdrag för att ge invånarna god service med hög kvalitet. Välkommen att utvecklas vidare med oss! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SN:A 2025/55". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lindesbergs kommun
(org.nr 212000-2015) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lindesbergs kommun, Funktionsstöd Kontakt
Verksamhetschef
Inger Österberg inger.osterberg@lindesberg.se 0581-812 17 Jobbnummer
9502744