Enhetschef till funktionsstöd
2025-08-25
Vill du arbeta med ledarskap i en verksamhet som gör skillnad för människor? Vi arbetar med individen i fokus och strävar efter att alla ska få utvecklas utifrån sina förutsättningar
Vi behöver en enhetschef som brinner lite extra för målgruppen barn och unga. Hos oss får du möjlighet att leda och coacha medarbetare som dagligen ger stöd och ser till att rusta våra barn och unga för framtiden.
Om arbetsplatsen
Avdelning funktionsstöds uppdrag är att arbeta för att stadens invånare med funktionsnedsättning ska kunna leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Den enskildes integritet, självbestämmande, delaktighet och individuella behov skall vara i fokus. Avdelningen är nyligen omorganiserad för att skapa förutsättningar för ett aktivt och nära ledarskap för avdelningens chefer. Innovationsarbetet är en naturlig del i avdelningens verksamheter och verksamheterna arbetar systematiskt och långsiktigt med att utveckla kvaliteten.
Din arbetsplats kommer att vara på Landskronavägen 1 och där sitter också flera av dina kollegor vilket ökar möjligheten till kollegialt utbyte.
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett omväxlande, ansvarsfullt och stimulerande arbete med möjligheter till egen utveckling. Arbetsplatsen är rökfri och hälsomedveten. Som anställd får du ett friskvårdsbidrag på 3000 kronor per år.Publiceringsdatum2025-08-25Dina arbetsuppgifter
Som enhetschef för barn och är det viktigt att leda och driva utvecklingen framåt där barnens och ungdomarnas behov är i fokus. Uppdraget som enhetschef hos oss betyder att du ansvarar för verksamheter inom ramen för insatsen Barn, det vill säga korttidsvistelse, korttidstillsyn eller barnboende.
Uppdraget kräver ett stort förtroende för uppgiften och för varandra i chefsgruppen. Vi ser ett behov av att de chefer som kommer att arbeta tillsammans inom området barn och unga behöver ha likvärdiga värderingar och förhållningssätt. Kvalifikationer
Du ska ha en lämplig högskoleexamen/kandidatexamen och vi vill att du har arbetslivserfarenhet från ledande befattning, gärna inom LSS verksamhet eller socialtjänst.
Vidare vill vi att du har fackkunskaper inom arbetsområdet, systemförståelse, analysförmåga och en helhetssyn. Dels för att löpande kunna utvärdera den egna verksamheten men också för att kunna analysera och bedöma vilka faktorer, yttre och inre, som påverkar verksamheten och som måste hanteras på olika sätt utifrån helheten.
Din ledarstil präglas av ett tillitsbaserat ledarskap, du har en god kommunikativ förmåga, hög medvetenhet om betydelsen av delaktighet, och du leder mot resultat utifrån uppdraget.
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss
Du är bra på att skapa och bibehålla goda relationer inom och utanför förvaltningen, samt har mod, kreativitet och handlingskraft att genomföra vad som krävs för att leda verksamheten i rätt riktning. Du har förmågan att genomföra nödvändiga förbättringsåtgärder utifrån kund- och medarbetarperspektiv. Du behöver vara prestigelös i rollen.
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
Vård- och omsorgsförvaltningen
På vård- och omsorgsförvaltningen arbetar vi med människor. Riktiga människor. Människor som, precis som du, lever livet. Vi är cirka 4500 medarbetare - från undersköterskor, stödassistenter, sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter till ekonomer, utredare och biståndshandläggare som på olika sätt bidrar till att stadens äldre och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett rikt och självständigt liv.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba i staden: https://vardochomsorg.helsingborg.se/jobba-hos-oss/
Övrig information
Om rekryteringsprocessen
Från och med den 1 september tar vi bort det personliga brevet från Helsingborgs stads rekryteringsprocess. Du som gör din ansökan innan den 1 september har möjlighet att bifoga ett personligt brev, men behöver inte göra det. Oavsett när du gör din ansökan så kommer du att få besvara våra urvalsfrågor.
För att vara rädda om varandras tid och förväntningar önskar vi att du anger löneanspråk och tillträdesdatum i din ansökan. Löpande urval kommer att ske.
Sista dag att ansöka är 2025-09-14
Helsingborgs stad arbetar mot diskriminering och för främjande av alla människors lika rättigheter och möjligheter. Sökande oavsett bakgrund är välkomna att söka till Helsingborgs stad. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget ReachMee. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via ReachMee genom att klicka på ansökningslänken i annonsen.
Innan en anställning på vård- och omsorgsförvaltningen begär vi att du visar upp ett giltigt utdrag i oöppnat kuvert från polisens belastningsregister. Du kan redan nu beställa ett belastningsregister för att påskynda rekryteringsprocessen: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Innan anställning kommer vi göra en kontroll av medborgarskap. Du kommer behöva uppvisa pass, nationellt ID-kort eller personbevis. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du även styrka ett giltigt arbetstillstånd eller att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd enligt Utlänningsförordningen 6 kap. §13a.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
Fackliga företrädare https://intranat.helsingborg.se/hr/samverkan-och-delaktighet/fackliga-foretradare/
