Enhetschef till Funktionshinderomsorgen
2025-09-08
Söker du en meningsfull roll där du gör skillnad på riktigt?
Vi söker nu fler engagerade medarbetare som vill vara med och forma framtidens Värnamo. Hos oss arbetar du med människan i fokus och skapar en arbetsdag som är värdefull, både för dig och för våra medborgare.
Är du den ledare vi söker med hjärta som klappar för individens rätt till stöd, delaktighet och livskvalité? Vill du ta dig an en spännande och meningsfull roll som enhetschef inom funktionshinderomsorgen? Hos oss i Värnamo kommun får du möjlighet att göra verklig skillnad för människor med olika typer av funktionsnedsättningar - och samtidigt bidra till framtidens omsorg.
Vi ser fram emot att höra från dig -Välkommen med din ansökan!
Vi erbjuder en stimulerande arbetsmiljö med korta beslutsvägar, ett positivt arbetsklimat och ett ledarskap som präglas av tillit och samarbete. Vilket vi hoppas ska ge dig möjligheter att påverka och bidra till din utveckling i rollen och vårt uppdrag att möta varje individ med respekt, lyhördhet och professionalism - och att skapa förutsättningar för ett så självständigt och aktivt liv som möjligt.
Ditt uppdrag
Som enhetschef inom funktionshinderomsorgen i omsorgsförvaltningen har du ett övergripande ansvar för att leda och utveckla ditt chefsområde. Du säkerställer att personal, ekonomi och arbetsprocesser fungerar effektivt och i linje med kommunens mål och värdegrund.
Du har personalansvar för cirka 25-30 stödassistenter, inklusive samordnare och stödpedagog, och tillsammans driver ni verksamheten framåt. Som en del av verksamhetsområdets ledningsgrupp, lett av verksamhetschefen, bidrar du till funktionshinderomsorgens strategiska utveckling.
Vidare ansvarar du för att:
säkerställa kvalitet och utveckling genom aktivt förbättringsarbete utifrån lagar och riktlinjer.
leda och skapa engagemang genom att främja en kultur av tillit, öppenhet och delaktighet där medarbetare utvecklas och bidrar till gemensamma mål.
ansvara för ekonomi och planering genom att hantera budget, optimera resurser och strukturera verksamheten.
driva strategiskt samarbete genom ledningsgruppsarbete och samverkan med andra enhetschefer, stödfunktioner samt interna och externa aktörer.
ha god förståelse för lagar och regelverk inom LSS och socialtjänstlagen (SoL), och omsätta dessa i det dagliga ledarskapet och verksamhetsutvecklingen.
Som chef i Värnamo kommun är du en förebild och ambassadör. Du kommunicerar tydliga mål, skapar delaktighet och tar ansvar för helheten genom att samarbeta över enhetsgränserna.Publiceringsdatum2025-09-08Profil
Vi söker dig som har universitets- eller högskoleexamen inom relevant område eller motsvarande arbetserfarenhet/ utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Vi ser det som en förutsättning att du som sökande har erfarenhet av arbete inom omsorg alt. arbetsledarerfarenhet om du inte arbetat inom området, samt behärskar svenska språket i både tal och skrift.
Vidare ser vi att du som sökande har:
erfarenhet budgetarbete, resursplanering och måluppföljning.
erfarenhet systematiskt kvalitetsarbete samt att leda förändrings- och utvecklingsprocesser.
erfarenhet att skapa, leda och upprätthålla välfungerande arbetsgrupper.
B-körkort, då resor mellan olika enheter ingår i tjänsten.
I vårt urval lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet och söker en tydlig och ödmjuk ledare som är närvarande och har förmågan att inspirera, stödja och motivera sina medarbetare. Du skapar delaktighet och bidrar till utveckling, både för individen och verksamheten. Du är prestigelös, flexibel och lyhörd för både medarbetarnas och verksamhetens behov. Med din goda samarbetsförmåga ser du samverkan, både internt och externt, som en nyckel till framgång. Du kan arbeta både självständigt och i grupp, med förmåga att planera och prioritera ditt arbete effektivt.
Det är meriterande om du har:
kunskap om förändringsledning och verksamhetsutveckling.
tidigare arbete med digitalisering och digitala verktyg inom vård och omsorg.
ledarskapsutbildning och/ eller utbildning inom socialrätt.
Information om anställningen
Under förutsättning att erforderliga beslut fattas har du nu möjlighet att tillträda en tjänst med bra villkor och förmåner där individuell lönesättning tillämpas, och anställningsvillkor som regleras i kollektivavtal. Med flexibla arbetstidslösningar, såsom generös flextid, främjar vi ett hållbart arbetsliv som ger balans mellan arbete och privatliv. Vi värdesätter din hälsa och skapar en arbetsmiljö där du kan utvecklas både professionellt och personligt.
Läs mer om oss som arbetsplats, anställningsvillkor och anställningsförmåner- Att jobba hos oss - Värnamo kommun (varnamo.se)
För denna tjänst krävs ett giltigt utdrag ur belastningsregistret. Utdraget beställs via Polisens webbplats och ska uppvisas innan anställningen kan påbörjas. Vi rekommenderar att du ansöker om detta i god tid, då handläggningstiden kan variera. https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Välkommen med din ansökan senast 2025-09-30
Ansökningarna kommer att hanteras löpande, så skicka in din ansökan redan idag!
Din ansökan skickar du in via vårt webbaserade rekryteringsverktyg, Varbi och ska omfatta:
Cv.
Personligt brev där du motiverar ditt intresse och vad du kan bidra med.
Referenser efter eventuell intervju.
Omsorgsförvaltningen. Vi ansvarar för våra äldre, personer med funktionshinder och kommunens hemsjukvård. Förvaltningen arbetar även med rehab och förebyggande för att våra medborgare ska kunna leva ett gott liv hela livet.
Läs mer om oss på: https://kommun.varnamo.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/forvaltningar/omsorgsforvaltningen.html
Värnamo kommun, kommunen med stort hjärta, mitt i Småland. Vi är en central del av den starka tillväxtregionen präglad av Gnosjöandan och hög sysselsättning. Här finns en anda av ständig rörelse och stora visioner för framtiden. Vi lyfter fram både stora och små framgångar, vilket stärker stolthet och gemenskap för alla som bor här. Som medarbetare hos oss har du människan i fokus och skapar värde för både dig själv och medborgarna, samtidigt som du bidrar till att göra Värnamo till en ännu bättre plats att leva och växa i.
