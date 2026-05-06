Enhetschef Till Funk, Bostad Med Särskild Service
Inom Bostad med särskild service kommer vi att under 2026 utöka vår verksamhet med nya bostäder och söker därför nu nya enhetschefer.
Är du en erfaren, tydlig och kommunikativ ledare? Vill du arbeta med ett nära ledarskap och bidra till att brukare och deras anhöriga får ett gott bemötande och det stöd de behöver? Då kan du vara den enhetschef vi söker.
Om tjänsten
Som enhetschef inom Bostad med särskild service leder och utvecklar du ditt ansvarsområde mot uppsatta mål genom att vara tydlig och inspirerande. Du främjar medarbetarnas utveckling och skapar de bästa möjligheterna för dem att ta eget ansvar samtidigt som du företräder kommunen som arbetsgivare, samverkar samt följer lagar och riktlinjer.
Som enhetschef ansvarar du den dagliga driften och för att dina verksamheter håller en god kvalité med fokus på brukarinflytande. Här får du en central roll i att skapa goda livsvillkor för våra brukare samtidigt som du leder din verksamhet genom en tid av förändring och nya krav. Som enhetschef ansvarar du för personal, arbetsmiljö, kvalitet och budget. Du ansvarar för upp till tre boenden med totalt ca 30 medarbetare. Du arbetar dagligen nära medarbetare, anhöriga, myndigheter och andra interna och externa aktörer.
Exempel på arbetsuppgifter:
personal-, budget- och verksamhetsansvar
leda och fördela arbetet
leda, utveckla, följa upp och analysera verksamheten mot uppsatta mål
leda och stödja medarbetare, samt ansvara för att de får den kompetensutveckling de behöver
kommunicera med alla intressenter och hantera information, samt samordna och hitta samverkanslösningar
driva enheten kostnadseffektivt och vidta åtgärder vid avvikelser
bidra till att utveckla våra interna processer
bidra till god samverkan med fackliga organisationer samt andra interna och externa parter
Om arbetsplatsen
Socialförvaltningen område funktionsstöd i Örebro Kommun ger stöd och service till personer med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Organisationen styrs av politiska beslut och givna ekonomiska ramar. Bostad med särskild service är en del av område funktionsstöd och är uppdelad i två olika områden. Varje område består av flera enhetschefer som leds av en verksamhetschef. Som nyanställd chef inom förvaltningen blir du tilldelad en mentor. Som enhetschef utgår du från Åbylunden 1.
Publiceringsdatum2026-05-06
För att trivas som enhetschef hos oss är det viktigt att du är driven, flexibel och lösningsfokuserad och har förmågan att förhålla dig positiv och entusiastisk även i tuffa situationer. Du söker nya perspektiv och idéer, sätter mål och arbetar uthålligt för att nå resultat. Din samarbetsförmåga är god och du tar aktivt kontakt med andra för att bygga upp nya relationer och stärka befintliga. Som ledare är du trygg, har självinsikt och mod att agera efter din egen övertygelse. Via ditt tydliga sätt att kommunicera bidrar du till uppmuntran och inspiration. Du har ett nära ledarskap och bjuder in till dialog för att skapa delaktighet. En förutsättning är att du kan uttrycka dig väl i det svenska språket i både tal och skrift. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
examen från universitet/högskola om minst 180 hp inom området samhällsvetenskap, hälso- och sjukvård, beteendevetenskap eller social inriktning (bifoga examensbevis i din ansökan)
chefserfarenhet innehållande personal-, ekonomi- och verksamhetsansvar
kunskap och erfarenhet av arbete med personer med funktionsnedsättningar
erfarenhet av att arbeta med digitala verktyg och verksamhetssystem
B-körkort
Meriterande:
erfarenhet av att driva förändrings- och utvecklingsarbete
kunskap och arbetslivserfarenhet av LSS insatsen inom Bostad med särskild service
erfarenhet av arbete med bemanningsekonomi och schemaläggning
erfarenhet av arbete i verksamhetssystem Life Care, Treserva, Medvind, Personec och Raindance
erfarenhet från arbete i politiskt styrd organisationTjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: enligt överenskommelse
Antal tjänster: 3-4
Övrig information
I vår rekryteringsprocess använder vi oss av Assessios test MAP och Matrigma. MAP är ett personlighetstest och Matrigma är ett icke-verbalt begåvningstest som båda bygger på arbetspsykologisk forskning. Testerna används som ett komplement till dina erfarenheter och kompetenser och syftet är att göra vår urvalsprocess kvalitetssäker.
Innan du erbjuds en anställning inom vård- och omsorgsarbete behöver du visa upp registerutdrag ur belastningsregistret.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 20 maj.
Välkommen med din ansökan!
Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på https://www.orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter
Sista dag att ansöka är 2026-05-20
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Nf 451/2026".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örebro kommun
https://www.orebro.se/
Box 300 62 (visa karta
)
701 35 ÖREBRO
För detta jobb krävs körkort.
