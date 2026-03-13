Enhetschef till Fritid Bad
2026-03-13
På Umeå fritid ansvarar vi för att erbjuda invånarna i Umeå ett rikt, jämlikt, jämställt och hållbart fritidsutbud, där barn och ungas delaktighet och möjlighet till utveckling har en särställning.
Vi driver bland annat bad-, idrotts- och fritidsanläggningar, fritidsgårdar samt verksamhet för unga och personer med funktionsnedsättning. Vi erbjuder Umeås invånare badupplevelser, friskvård samt ansvarar för simundervisning för grundskoleelever.
Vi söker nu en erfaren och trygg enhetschef som vill leda våra badanläggningar Storsjöhallen, Sävar simhall, Vallabadet och Obbolabadet. Storsjöhallen är en av våra större anläggningarna med både servering, friskvård, gym och en simhall med äventyrsdel. Vi finns i samma byggnad som skola, fritidsgård, idrottshall och bibliotek så samverkansytorna är många. Sävar simhall och Vallabadet är mindre men väldigt uppskattade familjära badhus i Sävar och Hörnefors. Hos oss arbetar ca 20 medarbetare och sommartid öppnar vi upp de tempererade utomhusbaden i Obbola och Hörnefors och delar av personalen fördelas dit.
Är du en erfaren chef som vill jobba med förändringsprocesser och grupputveckling? Vill du leda ett engagerat team och skapa en verksamhet i toppklass? Då kan det vara dig vi söker!
Som enhetschef leder du arbetet vid Storsjöhallen, Sävar simhall, Vallabadet och Obbolabadet. Du har ansvar för verksamhet, ekonomi, kvalitet och arbetsmiljö och leder cirka 20 medarbetare som jobbar inom bad, simundervisning, reception, restaurang, friskvård och drift. För oss är det viktigt att du är en närvarande ledare som prioriterar att finnas på plats på våra anläggningar.
Rollen innebär mycket samverkan och dialog med olika intressenter och aktörer såväl externt som internt, varför det är viktigt att du har god samarbetsförmåga, är ödmjuk och kommunikativ. Vi vill ständigt utveckla verksamheten, och just nu ligger fokus på effektiva, tydliga processer, organisations- och kvalitetsfrågor samt arbetsmiljö.
Du blir en viktig del av ledningsgruppen för Fritid bad där vi tillsammans utvecklar våra verksamheter och du rapporterar till verksamhetschef för Fritid Bad.
Vi är ett engagerat team av medarbetare och chefskollegor där det finns kompetens, målfokus, stort engagemang och omtanke. Vi tycker det är viktigt att ha möjlighet till balans mellan arbete och fritid och vi törs lova dig ett omväxlande och stimulerande arbete där du gör skillnad varje dag!
Om dig
Vi söker dig med relevant högskoleutbildning, kanske med inriktning beteendevetenskap/HR, service, friskvård eller teknik. Om du har kompletterande chefs- eller ledarutbildning är det positivt.
Tjänsten kräver flerårig erfarenhet som chef med ansvar för personal, arbetsmiljö, verksamhet och ekonomi. Erfarenhet inom badbranschen, idrottsanläggning/anläggningsdrift, servering/livsmedelshygien och/eller friskvård är meriterande men inte ett krav.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och att du har erfarenhet av att leda förändringsarbete med goda resultat för både medarbetare och verksamhet. Har du arbetat i både privat och offentlig sektor är det meriterande.
För att lyckas och trivas i din roll som enhetschef tror vi att du:
är engagerad och tar ansvar för uppdrag, individ och verksamhet
är tydlig och visar riktning
är lyhörd och lösningsfokuserad
visar omtanke och tillit till dina medarbetare och uppmuntrar till delaktighet
är en fena på att bygga strukturer, processer och gemensamma arbetssätt
jobbar systematiskt med fysiska och psykosociala arbetsmiljöfrågor.
B-körkort är ett krav.
Som chef i Umeå kommun vill vi att du företräder kommunen på ett förtroendeingivande och positivt sätt. Du sätter medborgarnyttan i fokus och för dialog med dina medarbetare om mål och planer så att de förstår sin roll och betydelse för helheten. Du är en förebild för dina medarbetare och uppmuntrar till nyfikenhet, kreativitet och samverkan. Du synliggör såväl den enskilde medarbetaren som arbetslaget.
Om Umeå kommun
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 viktiga medarbetare. Vår organisation är indelad i nio förvaltningar och tillsammans jobbar vi för att Umeå ska växa med omtanke. Vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Tillsammans med oss får du jobba i samhällsviktiga uppdrag där du bidrar till att Umeå fortsätter vara tryggt, säkert och roligt.
Umeå är norra Sveriges största stad med ett rikt utbud av upplevelser och möjligheter. Vi är en förenings- och kulturstad som erbjuder ett rikare Umeåliv även utanför jobbet. Här kan du ta del av hur det är att leva och bo i Umeå: https://www.umea.se/flytta
Vi ska bli fler och därför söker vi kanske just dig? Vill du också mer? Vi erbjuder schyssta villkor, https://www.umea.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare/varaformaner.4.1b4d24fb1752122eb843bf.html
och goda utvecklingsmöjligheter för ett livslångt lärande, samt jobb som är viktiga för alla dem som lever och verkar här. Vi ser fram emot att höra från dig. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-04-06
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/193".
Detta är ett heltidsjobb.
